E-book kopen

Een e-reader gaat pas echt leven als er ook leuke boeken op staan. Die kun je kopen in Nederlandse webwinkels, of via de winkel die aan de e-reader is gekoppeld. Het is zelfs mogelijk tweedehands e-books te kopen en verkopen of een abonnement te nemen op een onbeperkt-lezendienst.

E-books kopen

E-books die je bij Nederlandse boekwinkels koopt hebben meestal het epub-formaat. Boeken met dit formaat kun je lezen op epub e-readers, smartphones, tablets en computers.

Er zijn diverse boekenwinkels op internet waar je digitale boeken kunt kopen, zoals:

Wij brengen zelf ook e-books uit. Deze zijn allemaal DRM- en watermerkvrij. Je vindt ze in de webwinkel van de Consumentenbond.

Voorheen waren veel boeken beveiligd met Adobe DRM. Sinds 2013 verkopen de meeste Nederlandse uitgevers gelukkig boeken zonder deze gebruiksonvriendelijke kopieerbeveiliging.

In plaats daarvan worden de meeste e-books voorzien van een watermerk. Ze zijn daardoor herleidbaar naar de koper van het bestand. Het grootste voordeel is dat je geen speciale software meer nodig hebt om deze e-books te openen.

Boekwinkels gekoppeld aan een e-reader

Sommige e-readers zijn gekoppeld aan een eigen boekwinkel. Zo kun je direct vanaf je e-reader e-books kopen. Als je boeken op de website van de boekwinkel koopt, krijg je ze direct op je e-reader. Bij Apple en Google kun je ook e-books kopen, maar niet op een e-reader.

Nadeel van deze diensten is dat ze er allemaal hun eigen kopieerbeveiliging op na houden. Deze verkopers maken het daarmee extra moeilijk om boodschappen te doen bij de concurrent. Onbeveiligde boeken kun je op alle apparaten lezen. We raden daarom aan zo veel mogelijk boeken zonder kopieerbeveiliging te kopen.

Winkel Apparaten waarmee je kunt lezen Kopieerbeveiliging Amazon.nl Amazon Kindle e-readers en apps op smartphones en tablets Eigen kopieerbeveiliging Apple Books iPads, iPhones en Macs Eigen kopieerbeveliging Google Play Boeken Androids en iOS-apparaten, computers Adobe DRM Kobobooks Alle epub e-readers, smartphones, tablets en computers Eigen kopieerbeveliging

Tweedehands e-books

Bij papieren boeken is het volkomen vanzelfsprekend dat je ze tweedehands kunt doorverkopen. Voor digitale boeken geldt dit nog niet. Tomkabinet.nl is een Nederlandse website waarop je tweedehands e-books kunt kopen en verkopen. Lees onze review over Tom Kabinet.

Kobo Plus

Kobo Plus is een samenwerking van Bol.com en Kobo waarbij je voor €10 per maand onbeperkt boeken kunt downloaden en lezen op je Kobo e-reader, smartphone en tablet. Er zijn meer dan 200.000 boeken in het aanbod, alleen aan populaire, recente boeken ontbreekt het vaak. Die je moet je alsnog los kopen.

Digitale kranten en tijdschriften

Het aanbod van digitale kranten op e-readers is helaas erg klein. Alleen het NRC biedt de mogelijkheid om de krant op de e-reader te lezen. Als abonnee log je in op de website van het NRC en download je de epub van de krant. Via de kabel zet je deze dan op de e-reader. Je kunt de krant ook direct van het internet downloaden.

Je navigeert door de verschillende artikelen via klikbare links of leest de complete krant als een boek door. Het lezen van de krant op een e-reader werkt prettig, al ziet de krant er wel wat kaal uit op de e-reader. Tijdschiften zijn niet beschikbaar op de e-reader.

Wil je een breed digitaal aanbod aan kranten en tijdschiften, dan kun je veel beter kranten en tijdschriften lezen op een tablet.

Prijzen en aanbod van e-books

Het aanbod van e-books groeit gestaag. De uitgever brengt nieuwe boeken vrijwel altijd ook uit als e-book. Oudere boeken hebben nog niet altijd een digitale editie.

Over de prijzen van e-books is redelijk veel verwarring. Voor e-books geldt het hoge btw-tarief van 21%. Voor hetzelfde boek gedrukt op papier betaal je 9% btw.

Aan de andere kant geldt voor papieren boeken de vaste boekenprijs. De uitgevers bepaalt de prijs van het boek en de boekwinkel moet deze prijs overnemen. Voor digitale boeken geldt dit niet. Daardoor kunnen online boekwinkels met elkaar concurreren op basis van de prijs.

Al met al zijn Nederlandse e-books meestal een stuk goedkoper dan de papieren versie. Maar er zijn wel variaties tussen boekwinkels. Prijsvergelijken loont dus bij e-books.

LeesID

Via de website van LeesID kun je het overzicht houden over boeken die je gekocht hebt bij diverse Nederlandse webwinkels. Je koppelt accounts van aangesloten boekhandels aan je LeesID. Zo download je vanaf 1 plek boeken uit meerdere online boekwinkels.

Helaas zijn er nog weinig aangesloten boekhandels. Grote namen zoals Kobo, Amazon, Apple en Google vind je er niet terug. Daarnaast laat de functionaliteit van de site vooralsnog te wensen over. 'Boeken lezen op elk apparaat' is lastiger dan wordt voorgespiegeld.