E-book kopen

E-books kopen: zo doe je dat

E-books die je bij Nederlandse boekwinkels koopt hebben meestal het epub-formaat. Boeken met dit formaat kun je lezen op epub-e-readers, smartphones, tablets en computers.

Je kunt online boeken kopen voor je e-reader bij:

We brengen zelf ook e-books uit. Deze zijn allemaal DRM- en watermerkvrij. Je vindt ze in onze webwinkel.

Vroeger waren veel boeken beveiligd met Adobe DRM. Sinds 2013 verkopen de meeste Nederlandse uitgevers gelukkig boeken zonder deze gebruiksonvriendelijke kopieerbeveiliging.

In plaats daarvan hebben de meeste e-books een watermerk. Daardoor kun je zien wie het bestand heeft gekocht. Het grootste voordeel is dat je geen speciale software meer nodig hebt om deze e-books te openen.

Boekwinkels gekoppeld aan een e-reader

Sommige e-readers zijn gekoppeld aan een eigen boekwinkel. Zo kun je direct boeken voor je e-reader kopen. Als je boeken op de website van de boekwinkel koopt, staan ze gelijk op je e-reader. Bij Apple en Google kun je ook e-books kopen, maar niet op een e-reader.

Een nadeel is dat deze diensten allemaal hun eigen kopieerbeveiliging gebruiken. Deze verkopers maken het daarmee extra moeilijk om boeken voor je e-reader te kopen. Onbeveiligde boeken kun je op alle apparaten lezen. Koop daarom zo veel mogelijk boeken zonder kopieerbeveiliging.

Winkel Apparaten waarmee je kunt lezen Kopieerbeveiliging Amazon.nl Amazon Kindle e-readers en apps op smartphones en tablets Eigen kopieerbeveiliging Apple Books iPads, iPhones en Macs Eigen kopieerbeveliging Google Play Boeken Androids en iOS-apparaten, computers Adobe DRM

E-books downloaden via Kobo Plus

Kobo Plus is een samenwerking van Bol.com en Kobo. Voor €12 per maand kun je onbeperkt boeken downloaden en lezen op je Kobo e-reader, smartphone en tablet. Het aanbod is groot. Er zitten ook veel populaire boeken tussen. Maar de meeste bestsellers moet je per stuk afrekenen.

Boeken luisteren via Storytel

Bij Storytel kun je vanaf €8 per maand naar boeken luisteren en e-books lezen. Dat kan met je smartphone of via de website. Het aanbod is groot en er zitten veel bestsellers tussen. Je kunt de boeken niet lezen op een e-reader.

Wat kosten e-books?

Voor papieren boeken geldt de vaste boekenprijs. De uitgever bepaalt de prijs van het boek en de boekwinkel moet deze prijs overnemen. Voor digitale boeken geldt dit niet. Nederlandse e-books zijn goedkoper dan de papieren versie. Veel variatie tussen boekwinkels zien we helaas niet, zo blijkt eerdere prijspeilingen.