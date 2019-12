Moderne gratis e-books

Veel uitgevers bieden gratis e-books aan, bijvoorbeeld tijdelijk ter promotie. Er zijn ook diverse sites waarop gebruikers onderling links naar gratis boeken uitwisselen.

In de Google Play Store vind je diverse gratis boeken die je kunt lezen met de Google Play Boeken-app voor Android en iPad/iPhone. Met Apple's Books-app download je gratis boeken op de iPad en iPhone. Kobo heeft zowel Nederlandstalige gratis e-books als Engelstalige gratis e-books.

Op Gratisepub.nl plaatsen gebruikers zelf links naar (tijdelijk) gratis Nederlandstalige digitale boeken. Op Openculture.com vind je Engelstalige digitale boeken. Op Smashwords kunnen auteurs zelf hun eigen boeken publiceren.

Oudere gratis e-books

Oudere e-books waarvan het auteursrecht boek is verlopen, mogen zonder beperkingen uitgewisseld worden via internet.

Project Gutenberg is een archief van auteursrechtenvrije, veelal oudere boeken. Ook op Manybooks.net vind je veel van dit soort boeken. Bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) vind je een flinke collectie met Nederlandse literatuur en ook Bol.com biedt een aantal gratis oudere e-books aan.

Amazon.nl biedt gratis Nederlandse klassiekers en Engelstalige klassiekers aan. Deze boeken zijn alleen geschikt voor Amazon Kindle e-readers en Kindle lees-apps.

Illegale boeken

Via BitTorrent vindt een levendige uitwisseling van illegale boeken plaats. BitTorrent is een techniek om bestanden uit te wisselen met anderen.

Hoewel via BitTorrent ook veel rechtenvrije boeken uitgewisseld worden, is het aan de buitenkant meestal niet te zien of op deze boeken auteursrecht rust. Downloaden en uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden is niet toegestaan. Gelukkig zijn er voldoende vrij beschikbare e-books om een leven lang legaal te lezen.