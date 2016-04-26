Stefan Vrijdag Expert e-readersBijgewerkt op:2 juni 2026
Oudere e-books waarvan het auteursrecht boek is verlopen, mag je zonder beperkingen uitwisselen via internet.
Veel uitgevers bieden gratis e-books aan, bijvoorbeeld tijdelijk ter promotie. Er zijn ook diverse sites waarop gebruikers onderling links naar gratis boeken uitwisselen.
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Via BitTorrent vindt een levendige uitwisseling van illegale boeken plaats. BitTorrent is een techniek om bestanden uit te wisselen met anderen.
Hoewel via BitTorrent ook veel rechtenvrije boeken uitgewisseld worden, is het aan de buitenkant meestal niet te zien of op deze boeken auteursrecht rust. Downloaden en uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden is niet toegestaan. Gelukkig zijn er voldoende vrij beschikbare e-books om een leven lang legaal te lezen.