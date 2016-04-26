Oudere e-books gratis lezen

Oudere e-books waarvan het auteursrecht boek is verlopen, mag je zonder beperkingen uitwisselen via internet.

Gratis e-books ter promotie

Veel uitgevers bieden gratis e-books aan, bijvoorbeeld tijdelijk ter promotie. Er zijn ook diverse sites waarop gebruikers onderling links naar gratis boeken uitwisselen.

In de Google Play Store vind je diverse gratis boeken die je kunt lezen met de Google Play Boeken-app voor Android en iPad/iPhone.

Met Apple's Books-app download je gratis boeken op de iPad en iPhone.

Op Openculture.com vind je Engelstalige digitale boeken.

Op Smashwords kunnen auteurs zelf hun eigen boeken publiceren.

Bekijk de e-books van de Consumentenbond

Illegale e-books downloaden

Via BitTorrent vindt een levendige uitwisseling van illegale boeken plaats. BitTorrent is een techniek om bestanden uit te wisselen met anderen.

Hoewel via BitTorrent ook veel rechtenvrije boeken uitgewisseld worden, is het aan de buitenkant meestal niet te zien of op deze boeken auteursrecht rust. Downloaden en uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden is niet toegestaan. Gelukkig zijn er voldoende vrij beschikbare e-books om een leven lang legaal te lezen.