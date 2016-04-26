Wat is DRM?

Watermerk of 'social DRM'

E-books van het epub-formaat die je koopt bij de online-boekhandel hebben meestal een watermerk. Daardoor kan de uitgever de herkomst van een bestand herleiden tot de koper van het boek. Het idee is dat dit het onaantrekkelijk maakt de boeken illegaal te delen.

De e-books met een watermerk hebben geen DRM. Je kunt ze daarom openen zonder speciale software. We zien nog liever dat boeken helemaal zonder zichtbare en onzichtbare kopieerbeveiliging verkocht worden.

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Adobe DRM

Adobe DRM is een gebruikersonvriendelijke kopieerbeveiliging die het lastig maakt boeken op verschillende apparaten te lezen. Adobe DRM kan worden gebruikt op epub-boeken en pdf's. De beveiligde boeken zijn gekoppeld aan een gebruikersnaam. Je hebt een speciaal programma nodig om boeken op je e-reader te krijgen. Beveiligde boeken kun je niet uitlenen.

Vermijd boeken met kopieerbeveiliging liever. Ze zijn niet gebruiksvriendelijk en niet toekomstbestendig. Helaas zijn er nog steeds boekwinkels die krampachtig aan deze beveiliging vasthouden, zoals Kobo en Google Play.

Ook voor boeken van de Bibliotheek heb je Adobe Digital Editions nodig. Deze boeken zijn ook beveiligd tegen kopiëren met Adobe DRM.