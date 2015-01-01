Kranten- en tijdschriften-apps op je tablet

Lezen op een tablet

Een tablet leent zich goed voor digitaal lezen. Je houdt hem makkelijk voor langere tijd vast en het scherm is groot genoeg om comfortabel een e-book of lang artikel te lezen zonder dat je veel hoeft te scrollen.

Er is dan ook een groot aanbod van digitale kranten en tijdschriften. Een digitale editie is hetzelfde als een papieren krant maar dan op maat gemaakt voor een kleiner scherm.

Bekijk het overzicht van apps waarmee je e-books kunt lezen op je tablet.

Kranten-apps

De apps waarmee je een digitale krant kunt lezen zijn meestal gratis te downloaden (zie tabel hieronder). Daarnaast heb je nodig:

Een abonnement. De meeste kranten bieden een speciaal digitaal abonnement aan. Dit is goedkoper dan een papieren abonnement.

Of een losse editie. Alle kranten bieden ook de mogelijkheid om vanuit de app eenmalig een losse digitale krant te kopen. Je rekent af via in-app aankopen en betaalt meestal 1 of 2 euro. Soms koop je niet 1 krant maar toegang tot alle kranten voor bijvoorbeeld 1 dag.

Digitale edities en apps van kranten

Heb je een Windows-tablet of -laptop? Dan vind je de digitale editie via de website van de krant. Behalve de digitale krant-app hebben de meeste kranten ook een nieuws-app. Deze bevat soms ook artikelen die alleen voor abonnees beschikbaar zijn.

Hieronder zie je een overzicht van de landelijke kranten en de wekelijkse kosten voor een digitaal abonnement. De kosten zijn gebaseerd op een jaarabonnement. De laatste prijzencheck dateert van 2 december 2020.

Krant Kosten digitaal abonnement (per week) Toegang tot Topics App AD €3,50 (bij een looptijd van 3 jaar, daarna €5,88) ja Android - iPadOS De Telegraaf €1,99 (bij een looptijd van 1 jaar, daarna €5,88) nee Android - iPadOS de Volkskrant €3,95 (bij een looptijd van 3 jaar, daarna €6,35) ja Android - iPadOS NRC Handelsblad €3,00 (bij een looptijd van 1-3 jaar, daarna €6,69) nee Android - iPadOS Het Parool €3,75 (bij een looptijd van 3 jaar, daarna €5,88) ja Android - iPadOS Trouw €3,95 (bij een looptijd van 3 jaar, daarna €6,35) ja Android - iPadOS

Tijdschriften-apps

Behalve kranten zijn ook de meeste grote tijdschriften digitaal te lezen. Er zijn apps waarmee je losse digitale artikelen kunt kopen en abonnementen kunt afsluiten en apps waarmee je met 1 abonnement het gehele aanbod kunt doorspitten.

Deze laatste apps werken volgens het all-you-can-eat principe, zoals ook bijvoorbeeld Netflix dat doet met tv-series en films. Met dat ene abonnement kun je alle beschikbare tijdschriften digitaal lezen. Sommige diensten hebben behalve een app ook een desktop reader voor je Windows-tablet, pc of Mac.

Bij deze platformen kun je digitaal artikelen en tijdschriften lezen: