Je e-reader sneller maken

Reageert je e-reader traag? Probeer het eens met minder boeken, orden je boeken in mappen of update de software. Verwacht ook niet dat een e-reader even snel reageert als een tablet.

Minder boeken op je e-reader zetten

Als je e-reader stroperig reageert, raden we je aan er wat minder boeken op te zetten. Op een e-reader passen in principe duizenden boeken. Helaas worden sommige e-readers traag in gebruik als je er zoveel boeken tegelijk op zet. Zo doen ze soms lang over het verwerken van zo veel boeken. Alle door ons geteste e-readers gingen probleemloos om met een boekenkast van 100 boeken.

Boeken in mappen

Een andere tip is het onderverdelen van de boeken in verschillende mappen. Je e-reader wordt dan ook gelijk wat overzichtelijker in gebruik. Overigens is het indelen in mappen niet op alle e-readers mogelijk. De e-readers van Kobo en Amazon laten bijvoorbeeld geen mappenstructuur zien. Die van PocketBook en Icarus wel.

Update de software

Update de software wanneer mogelijk. Bij het testen hebben we meerdere keren gemerkt dat het updaten van de software een wereld van verschil kan maken. Voor de meeste e-readers is direct na aankoop al een software-update beschikbaar. Deze kan bij vrijwel alle e-readers gedownload worden via wifi. Vaak verhelpen software-updates een flink aantal kinderziektes, waardoor de e-reader soepeler werkt.

Verwend door de tablet

E-readers reageren van nature minder soepel en snel dan tablets. Als je een tablet of smartphone gewend bent, valt de bedieningssnelheid van een e-reader gegarandeerd tegen. Dit komt voornamelijk omdat e-inkschermen minder snel ververst worden dan de lcd-schermen die in tablets en smartphones worden gebruikt. Wanneer je je snel stoort aan een trage reactiesnelheid, kun je beter voor een tablet kiezen. Lees meer over e-reader versus tablets.