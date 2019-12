Test Kobo e-readers

Kobo is het beste verkochte merk van e-readers in Nederland. Er zijn verschillende Kobo-e-readers te koop, welke is het beste? Wij hebben ze grondig voor je getest, zodat je eenvoudig kunt kiezen.

Conclusie

Over het algemeen komen de Kobo e-readers goed uit onze test, al zien we wel verschillen. Zo is de ene Kobo e-reader fijner in gebruik dan de andere. Ook zijn er verschillen in mogelijkheden, zoals schermverlichting of waterdichtheid.

We testen e-readers doorlopend op verschillende aspecten. Bekijk hieronder de meest recent geteste e-readers van Kobo.



E-ink scherm

Kobo e-readers hebben een e-ink scherm, de meeste modellen hebben bovendien schermverlichting. Dit is handig als het licht buiten erg fel is of als je juist in het donker in bed wilt lezen. De grootte van het scherm en de scherpte verschillen per model. Zo zijn er modellen met een 6 inch scherm, maar ook van bijna 8 inch. De kobo e-readers bedien je door op het scherm te drukken of te ‘vegen’, er zitten geen fysieke bladerknoppen op. Mede door het type scherm variëren de prijzen van net onder de €80 tot boven de €200.

Wifi en boekwinkel

Alle verkrijgbare Kobo e-readers hebben wifi, daarmee kun je direct vanaf de e-reader boeken kopen in de Kobo boekwinkel (óók Nederlandse boeken). Om gebruik te kunnen maken van de e-reader of de boekenwinkel heb je wel een Kobo-account nodig.

Epub

De Kobo e-readers ondersteunen het bekende epub formaat. In dit formaat worden de meeste e-books verkocht. Ook de e-books van de digitale bibliotheek zijn ook in epub formaat. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook PDF, MOBI en JPEG bestanden ondersteund. In de vergelijker vind je bij elk model terug welke bestandsformaten door de e-reader meer ondersteund worden.

Opslag

Hoeveel boeken er op een Kobo e-reader passen, verschilt per model. Zo zijn er e-readers met 4 en met 8 GB interne opslag. Van de opgegeven opslagruimte van bijvoorbeeld 4 GB blijft meestal minder over voor opslag, maar zelfs dan passen er minimaal 2000 boeken op.

Waterdicht

De meeste e-readers van Kobo zijn niet waterdicht. De Kobo Aura H2O second edition is dat wel, handig voor in bad!

Nachtmodus

Bij de Kobo Aura One , Kobo Aura H2O second edition, Kobo Clara HD en Kobo Libra H20 kun je de kleur van het licht aanpassen. 's Avonds kies je voor een warme, rode kleur; dat zou een positieve invloed hebben op je nachtrust.



Refurbished Kobo e-readers

Kobo is de enige fabrikant waarvan er refurbished e-readers worden verkocht. Het gaat dan om opgeknapte oudere modellen zoals de Kobo Glo en de Kobo Aura HD. Kobo zelf heeft de modellen nagekeken op defecten en vaak krijg je er garantie op.

De prijs kan aantrekkelijk zijn, maar de kans op problemen met de werking is natuurlijk groter dan bij een nieuwe e-reader.

Levensduur

E-readers zijn relatief kort op de markt, net als tablets en smartphones. Uit een enquête over levensduur (zie de Digitaalgids van mei 2016) bleek dat de eerste generatie e-readers na zo’n 3 jaar werd vervangen. De techniek is verbeterd want ruim 40% van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt zijn huidige e-reader al langer dan 3 jaar.

Klachten

Meer dan 9 van de 10 verkochte e-readers is een Kobo. De kans dat je klachten over Kobo tegenkomt in reviews is dan ook een stuk groter dan bij andere e-readers. Bezoek onze community en deel je ervaringen met andere gebruikers, bijvoorbeeld over de Kobo Aura.

