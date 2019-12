Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De PocketBook Aqua 2 heeft een aanraakscherm en fysieke knoppen voor de bediening. Het scherm heeft een resolutie van 1024 x 758 en achtergrondverlichting, zodat je in het donker een boek kunt lezen. Er is 8GB opslagruimte waarvan zo'n 7GB overblijft voor boeken. dat uit te breiden is tot 32GB. De behuizing is water- en stofbestendig. Je kunt deze Pocketbook in het zwembad laten vallen en dan zou hij het nog moeten doen (hebben we niet getest).