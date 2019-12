E-books beheren met Calibre

Digitale boekenplank

Heb je een grote collectie van digitale boeken? Calibre helpt je om gratis je boeken te beheren. Met het programma heb je meer mogelijkheden dan wanneer je op een andere manier boeken op een e-reader zet. Dat heeft een aantal voordelen.

Door boeken beoordelingen en labels te geven kun je ze gemakkelijker terugvinden

Je kunt de boeken die je niet leest gemakkelijk op je computer laten staan. Je hebt daardoor meer ruimte op je e-reader waardoor hij vaak sneller werkt. Je houdt je e-reader geordend.



Daarnaast kan je met Calibre het bestandsformaat van boeken aanpassen. Zo zorg je ervoor dat je je boeken op elke e-reader kan lezen.

Beveiligde boeken

Maar e-books hebben verschillende bestandsformaten waardoor ze niet altijd op andere apparaten te gebruiken zijn. Daarnaast zijn de bestanden soms ook nog beveiligd tegen het maken van kopieën. Deze bestanden kun je niet legaal omzetten van formaat met Calibre.

Welke bestanden mag je niet wijzigen? Boeken van Amazon (.AZW bestanden) .epub-bestanden met een DRM beveiliging .pdf-bestanden met een DRM beveiliging Welke bestanden mag je wel wijzigen? .epub-bestanden zonder beveiliging .epub-bestanden met een watermerk .pdf-bestanden .mobi-bestanden

Een kopie verspreiden van een gekocht boek mag natuurlijk niet. Maar het omzetten van je eigen boeken kan handig zijn als je zelf een nieuwe e-reader hebt, dat mag vaak wel.

epub-bestanden worden in Nederland het meest gelezen en verkocht, maar op een Kindle e-reader kun je ze niet lezen.

Boeken die je koopt in de winkel van Amazon kun je weer niet lezen op andere apparaten.

Lees meer over wat wel en niet mag met e-books en het kopen van e-books.

Meer vrijheid met epub-bestand

Om zoveel mogelijk vrijheid te houden is het handig om je boeken zoveel mogelijk aan te schaffen in het epub-formaat. Daarnaast is het wijs om boeken met beveiliging te vermijden. Zo kun je boeken altijd makkelijk meenemen naar andere apparaten. Het nadeel is dat je de boeken soms wel moet omzetten, maar dit kan gemakkelijk met Calibre.

Stappenplan: boeken omzetten en aanpassen

Met Calibre kan je gemakkelijk het formaat van boeken aanpassen. Lees hier hoe je dat doet:



