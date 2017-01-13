Van pdf naar epub: maak pdf bestanden beter leesbaar

Pdf naar epub omzetten

Een pdf-bestand kan een stuk leesbaarder worden als je het converteert met Calibre.

Maar let op: dit gaat zeker niet met alle pdf-bestanden goed.

Een pdf met een simpele opmaak kun je vaak omzetten naar epub-formaat. Doordat het bestand overzichtelijk is, weet Calibre hoe het epub-bestand moet worden aangemaakt.

Een pdf met een ingewikkelde opmaak wordt vaak niet (goed) omgezet naar epub. Bijvoorbeeld wanneer er veel afbeeldingen in het bestand staan. Of wanneer teksten verspringen.

Lees het stappenplan:

Epub bestanden lezen op je Kindle e-reader

Waar zijn pdf's slecht leesbaar op e-readers?

Epub- en mobi-bestanden zijn goed leesbaar op een e-reader. Dat komt doordat deze bestanden geen vaste opmaak hebben. De e-reader leest het bestand uit en past het aan. Daardoor kun je gemakkelijk de lettergrootte veranderen en vallen de letters niet van het scherm.

Bij een pdf is dit anders. Dit bestandsformaat heeft geen flexibele opmaak. Dat kan lastig zijn bij het lezen op een e-reader.