Van pdf naar epub: maak pdf bestanden beter leesbaar

Andre van Zwet Expert ElektronicaGepubliceerd op:13 januari 2017
Een pdf-bestand kan een stuk leesbaarder worden als je het converteert met Calibre.
Maar let op: dit gaat zeker niet met alle pdf-bestanden goed.
Lees het stappenplan:
Epub bestanden lezen op je Kindle e-reader
Epub- en mobi-bestanden zijn goed leesbaar op een e-reader. Dat komt doordat deze bestanden geen vaste opmaak hebben. De e-reader leest het bestand uit en past het aan. Daardoor kun je gemakkelijk de lettergrootte veranderen en vallen de letters niet van het scherm.
Bij een pdf is dit anders. Dit bestandsformaat heeft geen flexibele opmaak. Dat kan lastig zijn bij het lezen op een e-reader.