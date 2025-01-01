Welke kleine tablet is snel, handig en heeft een goede schermkwaliteit en een lange batterijduur? Wij hebben het voor je uitgezocht door zelf alle mini-tablets grondig te testen. Zo kies jij de beste kleine tablet.
Laat onze test je helpen om de beste kleine tablet te kopen.
Onze onderzoekers testen elke tablet uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke kleine tablets goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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We testen tablets met een scherm van 8 inch op populaire functies zoals fotograferen, streamen en internetten. Ook beoordelen we de accuduur, snelheid, beeld- en geluidskwaliteit. Daarnaast kijken we hoe geschikt een tablet is voor kinderen, gamen, onderweg en kantoorwerk. Lees meer over hoe wij tablets testen.
Buiten of onderweg is een goed scherm extra belangrijk. We meten daarom hoe goed je het scherm ziet bij fel licht, hoeveel reflectie er is en hoe helder het beeld is. Ook letten we op kleurweergave en kijkhoeken.
Een mini-tablet moet makkelijk in je tas passen en niet te dik of zwaar zijn. We kijken ook of hij tegen een stootje en spatwater kan. De verschillen tussen mini-tablets zijn groot.
Niets zo vervelend als onderweg een film kijken en halverwege een lege batterij hebben. We testen daarom hoe lang tablets meegaan bij internetten en video's kijken. De verschillen bij kleine tablets zijn groot: van 5 tot wel 16 uur.
Nieuwsgierig naar de beste kleine tablet? En de verschillen tussen kleine tablets op deze en nog veel meer punten?
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Directeur Consumentenbond
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