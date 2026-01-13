Archief Tablets

Checklist veilige smartphone en tablet
We internetten steeds meer vanaf mobiele apparaten. Criminelen weten dit ook. Met onze tips kun je veilig internetten vanaf je smartphone en tablet.
We internetten steeds meer vanaf mobiele apparaten. Criminelen weten dit ook. Met onze tips kun je veilig internetten vanaf je smartphone en tablet.
E-readers zijn alleen geschikt voor boeken lezen. Wil je meer dan alleen maar lezen? Kies dan voor een tablet.
Bescherm je online privacy tegen bedrijven die met je meekijken op je iPhone en je iPad.
Het is vrij makkelijk om je online privacy te beschermen tegen bedrijven die stiekem met je meekijken. Regel het meteen met onze tips voor je Samsung- of andere Android-telefoon.
Bedrijven gebruiken cookies om te registreren welke sites jij bezoekt. Gelukkig kun je deze bestanden weggooien of automatisch blokkeren. Lees hoe je dit goed regelt.
Let goed op als je een refurbished iPhone, tablet of ander apparaat koopt. Lees onze tips.
Het energielabel voor tablets laat zien hoe duurzaam een apparaat is. Sinds juni 2025 is het verplicht voor nieuwe modellen die in de EU verkocht worden. Daarmee kun je tablets beter vergelijken en een duurzamere keuze maken.
Je smartphone, laptop of tablet wil je goed verzekeren. Kijk naar de mogelijkheden en vergoedingen.
Windows 11 is op tablets hetzelfde als op pc's en laptops. Dat biedt veel mogelijkheden maar de aanraakbediening is minder prettig dan bij iPadOS en Android.
Veel apps kun je gratis installeren. Binnenin de app moet je voor bepaalde inhoud vaak betalen. Hoe beveilig je deze aankopen?
Zoek je een tablet voor je kind? Wat zijn de voor- en nadelen van een kindertablet en waar let je nog meer op bij het kiezen?
De prijzen van tablets kunnen flink oplopen. Gelukkig zijn er ook goede tablets die niet zo duur zijn. Hiermee kun je prima internetten, mailen en video's streamen.
Wat doe je met je oude tablet als je een nieuwe hebt gekocht? Geef je tablet een tweede leven. Dat beter voor het milieu én je eigen portemonnee. Wat je ermee kunt doen, hangt af van de staat van de tablet.
Een tablet laten repareren is lang niet altijd de beste optie. Soms is de aanschaf van een nieuwe tablet goedkoper.
Is je Android-tablet traag geworden? Met een paar simpele stappen maak je hem sneller.
In plaats van een aparte kindertablet te kopen kun je ook je eigen tablet geschikt maken voor je kind. Zo stel je restricties in op je een tablet.
Android is de grote concurrent van iPadOs. Het besturingssysteem is vrijwel net zo gebruiksvriendelijk, maar er zijn minder apps voor tablets.
Apple iPadOS is de iPad-versie van het iOS-besturingssysteem. Het is eenvoudig, gebruiksvriendelijk en er zijn veel goede apps voor iPadOS.
Tablets zijn er van klein tot groot. Welke het beste bij je past, hangt af van je gebruik.
Wij testen doorlopend nieuwe tablets op onder andere gebruiksgemak, schermkwaliteit, prestaties en accu.