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AppleiPad (2022) 64GB Wifi + 5G

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Schermdiagonaal:  10,9 inch
  • Opslagcapaciteit:  64 GB
  • Type tablet:  iPadOS

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van het merk Apple heeft een 10,9 inch scherm en weegt 482 gram. Dit is een gangbaar tabletformaat, vooral bedoeld voor thuis. Het scherm heeft een resolutie van 1640 x 2360 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 64GB aan opslaggeheugen en 4GB aan werkgeheugen (RAM) voor tijdelijke opslag op. Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent o.a. dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans wat minder nodig. Je kunt de opslag niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. De tablet heeft een vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen. Je laadt hem op via de meegeleverde adapter met USB C.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,9 inch
Opslagcapaciteit
64 GB
Type tablet
iPadOS
Energie-efficiëntieklasse
Niet getest
Schermresolutie
2360 x 1640 pixels
Afmetingen
248,5 x 179,5 mm
Gewicht
482 gram
Barcode (EAN)
0194253361930