Microsoft-tablet kopen

Je weet dat je een Microsoft-tablet wilt, en geen gewone laptop zoekt. Maar ga je voor een Microsoft Surface Pro of een Surface Go, de keuze kan lastig zijn.

Alle Microsoft-tablets werken met Windows, net zoals je gewend bent van de computer. Ze zijn vaak uitermate geschikt voor kantoorwerk, omdat je goed kunt werken met een extern toetsenbord. Zo lijkt het op een laptop. Ook kun je er meerdere accessoires bij kopen.

Microsoft-tablets getest

De geteste Microsoft-tablets beschikken allemaal over Windows 11. In de test beoordelen we ze op aspecten als gebruiksgemak, schermkwaliteit, snelheid en de accu. Ook beoordelen we wat de tablet allemaal kan en hoe goed hij de taken uitvoert. Door uitvoerig te testen kunnen we jou laten zien welke tablet van Microsoft het best is.

Microsoft-tablets vergelijken

De tablets van Microsoft zijn er in verschillende schermgroottes, bijvoorbeeld 10,5 inch, 12,3 inch of 13 inch. Ook verschillen ze in de hoeveelheid opslagruimte ze hebben en op de opties. Al dit soort zaken kun je filteren en je kunt de tablets erop vergelijken.

Net als bij andere tablets lopen ook de prijzen van de Microsoft-tablets erg uiteen. Heb je een beperkt budget, filter dan op de maximumprijs. Of bekijk bij de tablets van je voorkeur wat de prijzen zijn en of hij in de aanbieding is. Je koopt de tablet direct bij de webwinkel van je voorkeur.