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MicrosoftSurface Go (128GB)

Prijs niet beschikbaar

  • Schermdiagonaal:  10,0 inch
  • Opslagcapaciteit:  128 GB
  • Type tablet:  Windows

Testresultaat

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Accu
Uitvoering alledaagse taken
Tabletmogelijkheden

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Deze tablet van Apple heeft een schermgrootte van 9,7 inch en is getest met het besturingssysteem iOS 12.1.3. Hij is 7,75 millimeter dik: niet veel voor een tablet. Voor een 9,7 inch tablet is hij best licht (468 gram). Het scherm heeft een resolutie van 1536 x 2048. Het aantal pixels per inch is 265: afbeeldingen en teksten zien er redelijk scherp uit. Het geheugen voor opslag bestaat uit 32GB. Het besturingssysteem neemt zelf ook ruimte in beslag waardoor je 20,3GB overhoudt om je apps en bestanden op te slaan. Het is niet mogelijk om het geheugen met een SD-kaart uit te breiden. De tablet heeft ook geen 4G voor mobiel internet. Door het ontbreken van een GPS sensor kun je er niet mee navigeren. Ook heeft de tablet geen USB-aansluitingen. Wel heeft hij 2 camera's: aan de voor- en achterkant.

Samenvatting

Schermdiagonaal
10,0 inch
Opslagcapaciteit
128 GB
Type tablet
Windows
Energie-efficiëntieklasse
-
Schermresolutie
1800 x 1200 pixels
Afmetingen
245 x 175 mm
Gewicht
524 gram
Barcode (EAN)
0889842309720