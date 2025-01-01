AppleiPad Air 13 (2026) 128GB Wifi

De Apple iPad Air 13 (2026) 128GB Wifi uit 2026 is een 12,9 inch tablet met een gewicht van 614 gram. Het is een grote tablet waar je veel op kunt weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 2732 x 2048 pixels. Hij draait op het besturingssysteem iPadOS. Er zit 128GB aan interne opslag op en 12GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 12,2 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 12,2 mp webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de vingerafdrukscanner. Een gezichtscanner ontbreekt.