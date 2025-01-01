AcerIconia A10-31M-A1XU

De Acer Iconia A10-31M-A1XU uit 2026 is een 10 inch tablet met een gewicht van 442 gram. Hij heeft een comfortabel formaat voor thuisgebruik. Het scherm heeft een resolutie van 1280 x 800 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan interne opslag op en 4GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen ook uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 5 mp webcam op. Zowel een gezichts- als vingerafdrukscanner voor het ontgrendelen ontbreekt op deze tablet.