OneplusPad Go 2

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Oneplus Pad Go 2 uit 2025 is een 12,1 inch tablet met een gewicht van 594 gram. Het is een grote tablet waar je veel op kunt weergeven. Het scherm heeft een resolutie van 2800 x 1980 pixels. Hij draait op het besturingssysteem Android. Er zit 128GB aan interne opslag op en 8GB aan werkgeheugen (RAM). Veel werkgeheugen (6/8+ GB) betekent vooral dat je snel tussen apps en websites kan wisselen. Op een iPad heb je doorgaans iets minder nodig. Je kunt het opslaggeheugen niet uitbreiden met een SD-kaart. Foto's maak je met de 8 megapixel camera aan de achterkant en voor videobellen of selfies zit er een 8 mp webcam op. Je kunt de tablet ontgrendelen met de gezichtsscanner. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.