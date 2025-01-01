Geef je mening over Budget Thuis

In een panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid.

Ook abonnee bij Budget Thuis? Help ons en daarmee andere consumenten door je aan te melden als panellid voor de Providermonitor.

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Over Budget Thuis

Budget Thuis levert naast internet, ook telefonie en televisie. De internetsnelheden bij Budget Thuis liggen tussen de 30 en 1000 Mbps, afhankelijk van je verbinding. Budget Thuis biedt namelijk internet via DSL en via glasvezel van KPN. Budget via DSL is te krijgen in het grootste deel van Nederland. Glasvezel ligt nog niet overal.

Bij Budget Thuis kijk je HD-televisie en kun je interactieve tv afnemen. Hiermee kun je films huren en tv-programma's terugkijken. Er is ook een mogelijkheid om extra zenderpakketten te nemen zoals Fox Sports.

Budget Internet

Bij Budget Alles-in-1 vind je internetopties voor verscheidene wensen. Budget Alles-in-een maakt gebruik van het KPN-netwerk. Je kunt kiezen uit pakketten met downloadsnelheden van 30 Mb/s, 50 Mb/s, 100 Mb/s en 200 Mb/s. Budget Alles-in-1 levert internet zowel via DSL als via glasvezel, afhankelijk van jouw netwerkaansluiting.

Budget Thuis Glasvezel

In veel regio’s biedt Budget Thuis glasvezelinternet aan. Dankzij glasvezel geniet je van stabiel en snel internet. Budget levert glasvezelinternet met snelheden van 100 Mbit/s, 400 Mbit/s en 1000 Mbit/s.

Budget Thuis TV

Met TV Basis van Budget Alles-in-1 krijg je toegang tot ruim 100 zenders, waarvan de meeste in HD-kwaliteit. Wil je meer? Breid dan je pakket uit met TV Plus of kies uit andere zenderpakketten van Budget Thuis tv Met Onbezorgd Opnemen kun je tot 200 uur aan programma’s opnemen en een jaar bewaren.

Budget Thuis Vast Bellen

Vast Bellen doe je voordelig via Budget Alles-in-1. Met 'Bellen Standaard' bel je voordelig naar Nederlandse en buitenlandse nummers. Voor extra mogelijkheden kun je kiezen uit 'Bellen Onbeperkt Vast', 'Bellen Onbeperkt Mobiel' en 'Bellen Onbeperkt Buitenland', elk voor slechts € 5,- per maand extra. En je kunt deze bundels maandelijks aan- en uitzetten.

Alles-in-1 gemak

Internet, tv en bellen in één handig pakket? Dat kan zeker. Kies voor het alles-in-1-pakket en geniet van het gemak van één aanspreekpunt voor al je abonnementen.

Combinatiekorting met Budget Thuis

Heb je al een mobiel abonnement bij Budget Mobiel of een energiecontract bij Budget Energie? Dan kun je profiteren van combinatievoordelen. Via onze vergelijker krijg je Cashback van de Consumentenbond.

Eenvoudig overstappen

Maak gebruik van onze overstapservice en stap moeiteloos over naar Budget Thuis.

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