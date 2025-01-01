Hoe beoordelen klanten Ziggo?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van Ziggo wordt beoordeeld door zijn klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Ziggo scoort ten opzichte van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

Lees ook: wie is de beste alles-in-1-provider?

Over Ziggo

Ziggo levert naast internet, ook telefonie en televisie. Het is een kabelaar, die nagenoeg landelijk opereert. Ziggo biedt ook mobiele telefonie aan onder de naam Vodafone. Officieel heet het bedrijf VodafoneZiggo. Bij Ziggo kun je HD-televisie afnemen en extra zenderpakketten van onder andere HBO en Fox Sports. Je kunt ook gebruik maken van interactieve tv, waarmee je films kunt huren en tv programma's kunt terugkijken. Het internetmodem en de tv-decoder krijg je bij Ziggo in bruikleen.

Ziggo Internet

Bij Ziggo vind je verschillende internetpakketten met snelheden van 40 Mb/s tot 1 Gb/s. Elk pakket bevat niet alleen internet, maar ook beveiliging en installatiehulp. Bij het afsluiten van een nieuw Ziggo-internet-onlypakket kun je kiezen voor extra's, zoals een Ziggo SmartWifi pod. Daarmee versterk je je wifi-netwerk in huis.

Ziggo Glasvezel-kabelinternet

Met Ziggo gebruik je Giganet. Dit is een netwerk dat gebruikmaakt van glasvezel en kabel. Glasvezel gebruiken ze voor grote afstanden vanaf het datacenter tot de straatkast en kabel van straatkast tot huis.

Ziggo werkt volgens eigen zeggen voortdurend aan netwerkverbeteringen en de uitrol van GigaNet. Hiermee kun je in veel regio's kiezen voor downloadsnelheden tot 1 Gbit/s.

Ziggo Televisie

Met Ziggo TV geniet je van meer dan 70 zenders, inclusief Ziggo Sport. Interactieve TV is standaard inbegrepen, waarmee je programma's tot 2 dagen kunt terugkijken en live-uitzendingen kunt pauzeren. Bij de TV Complete of TV Max abonnementen kun je tot 7 dagen terugkijken en opnemen. Ook krijg je toegang tot Ziggo Movies & Series (XL). Bovendien kun je met elk abonnement inloggen op de Ziggo GO app of online, zodat je van elk scherm een tv kunt maken en overal en altijd kunt kijken via Ziggo GO.

Ziggo Telefonie

Bij Ziggo kun je alleen een vast telefoonabonnement afsluiten met internet. Vast Bellen biedt voordelige tarieven voor bellen naar zowel vaste als mobiele nummers in Nederland; 16 cent per minuut. Wil je onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummer in Nederland? Dan is de Volop Bellen-bundel een optie.

Ziggo Alles-in-1 Pakket

Voor het gemak van internet, televisie en telefonie in één pakket, biedt Ziggo het Alles-in-1-pakket aan. Een eenvoudige oplossing voor al je communicatiebehoeften. Als je klant bent bij Vodafone voor mobiele telefonie krijg je korting bij Ziggo.

Overstappen naar Ziggo

Wil je snel en moeiteloos overstappen naar Ziggo? Maak gebruik van onze overstapservice. Jij vraagt een nieuw abonnement aan en wij regelen de rest, zodat je nieuwe abonnement ingaat op het door jou gewenste moment.

Contactgegevens Ziggo