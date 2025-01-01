Hoe beoordelen klanten DELTA?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van DELTA (voorheen Zeelandnet) wordt beoordeeld door zijn klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van DELTA scoort ten opzichte van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

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Over DELTA

Bij DELTA kun je naast internet en telefonie ook digitale tv afnemen, in Zeeland via de kabel en landelijk via glasvezel. Je krijgt het modem in bruikleen.

DELTA-internet

Bij DELTA neem je voor internet een Flexpakket waarbij je kunt kiezen tussen snelheden van 150 Mbps, 350 Mbps, 1 Gb/s of 2 Gbs. Die laatste 2 snelheden zijn alleen beschikbaar als je glasvezel hebt. Handig is dat je de snelheid maandelijks kunt aanpassen naar jouw behoeften.

Een monteur verzorgt de standaard internet-installatie en doet meteen een wifi-check, zodat je gelijk gebruik kunt maken van je nieuwe aansluiting.

Je kunt ook Mesh-wifipunten en internetbeveiliging bijbestellen.

DELTA-glasvezel

Bij DELTA heb je dus ook glasvezel-internet. Momenteel biedt DELTA-glasvezel de snelste glasvezelverbinding in Nederland, met een snelheid van 2 GB/s. Met glasvezel heb je een stabiele en snelle internetverbinding. Is je woning aangesloten op het glasvezelnetwerk? Dan levert DELTA je internet standaard via glasvezel, zonder extra kosten.

DELTA-tv

Met het DELTA Flexpakket kijk je tv op jouw manier. Kies tussen 50+ of 120+ zenders en breid dit eventueel uit met aanvullende zenderpakketten als Film 1, of Ziggo Sport Totaal.

Dankzij DELTA's interactieve tv kijk je op jouw voorwaarden, waar en wanneer je maar wilt. Je kunt uitzendingen live pauzeren, opnemen en terugkijken. Download de DELTA-tv-app en kijk tv op je smartphone of tablet.

DELTA-telefoon

Bij DELTA heb je de keuze uit verschillende belbundels die passen bij jouw belgedrag. Opties zijn onder andere Basis Bellen, Onbeperkt Nederland en Onbeperkt Europa voor bellen binnen de EU. Je kunt je bundel elke maand aanpassen en profiteert van gratis nummerbehoud.

DELTA-alles-in-1

Kies voor een alles-in-1-Flexpakket als je internet, tv en bellen gecombineerd wilt hebben in één handig pakket. Zo geniet je van het gemak van één aanspreekpunt voor al jouw abonnementen.

Combinatievoordeel

Heb je al een DELTA-mobiel-abonnement en wil je daarnaast een vast internetabonnement van DELTA? Geef je huidige mobiele provider aan in de vergelijker en ontdek direct welke combinatievoordelen je kunt benutten.

Naar DELTA overstappen

Stap vlot en eenvoudig over naar DELTA via onze handige overstapservice. Het aanvragen van een nieuw abonnement is zo gedaan en de rest regelen wij voor je. Zo ben je verzekerd dat je nieuwe abonnement ingaat op het door jou aangegeven moment.

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