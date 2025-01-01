Geef je mening over Youfone Alles-in-1

In een panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid.

Op dit moment hebben we nog niet genoeg Youfone-abonnees in ons panel om valide uitspraken over deze provider te doen. Dit willen we wel graag. Help ons en daarmee andere consumenten door je aan te melden als panellid voor de Providermonitor.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

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Over Youfone

Youfone Alles-in-1 levert naast internet, ook telefonie en televisie.

Youfone via DSL is te krijgen in het grootste deel van Nederland. Er is ook glasvezel. Bij Youfone Alles-in-1 heb je HD-televisie en interactieve tv, waarmee je films kunt huren en tv-programma's terugkijkt. Je kunt extra zenderpakketten nemen zoals Fox Sports.

Youfone Internet

Youfone Internet biedt diverse mogelijkheden voor internet. De snelheden die je kunt kiezen zijn 30Mbit/s, 50Mbit/s en 100Mbit/s voor DSL en tot 1 Gb voor glasvezel. Je krijgt altijd een gratis wifi-modem bij je abonnement en maakt gebruik van het netwerk van KPN.

Youfone TV

Youfone biedt interactieve televisie met een Android TV-ontvanger. Je krijgt daarmee toegang tot 46 tv-zenders in digitale beeldkwaliteit in het TV-standaard-pakket. Met TV Comfort en TV Premium heb je meer zenders en kun je ook het begin terugkijken, een aflevering terugkijken en opnemen en pauzeren.

Vaste telefonie via Youfone

Bij Youfone vast bellen wordt per seconde afgerekend. Je kunt extra bundels afsluiten zoals onbeperkt bellen naar vaste of mobiele nummers.

Bel je regelmatig naar vaste telefoonnummers in Nederland? Dan kun je een hoop besparen met de Onbeperkt Vast bundel van Youfone.

Met de Onbeperkt Mobiel bundel bel met je vaste huistelefoon extra voordelig naar mobiele nummers in Nederland.

Alles-in-1 met Youfone

Voor ultiem gemak biedt Youfone ook alles-in-1-pakketten, waarin internet, televisie en vaste telefonie zijn gecombineerd. Dit zorgt voor een compleet telecompakket met één overzichtelijke rekening.

Combinatievoordeel van Youfone

Heb je een mobiel abonnement van Youfone? Dan kun je extra data en ESPN Compleet bij je Thuisabonnement krijgen.

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