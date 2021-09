Geef je mening over Youfone Alles-in-1

In een panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid.

Op dit moment hebben we nog niet genoeg Youfone-abonnees in ons panel om valide uitspraken over deze provider te doen. Dit willen we wel graag. Help ons en daarmee andere consumenten door je aan te melden als panellid voor de Providermonitor.

Over Youfone

Youfone Alles-in-1 levert naast internet, ook telefonie en televisie. De internetsnelheden bij Youfone liggen tussen de 30 en 100 Mbps, afhankelijk van wat mogelijk is op jouw adres.

Youfone via DSL is te krijgen in het grootste deel van Nederland. Bij Youfone Alles-in-1 heb je HD-televisie en interactieve tv, waarmee je films kunt huren en tv-programma's terugkijkt. Je kunt extra zenderpakketten nemen zoals Fox Sports.

