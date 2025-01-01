Hoe beoordelen klanten Caiway?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van Caiway wordt beoordeeld door hun klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Caiway scoort ten opzichte van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

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Over Caiway

Caiway levert naast internet, ook telefonie en televisie. Het is een kabelaar, die opereert in een deel van Nederland, o.a. in het Westland en in Twente. Caiway is bezig om haar kabelnetwerk te vervangen door een glasvezelnetwerk. Via glasvezel zijn de hoogste snelheden mogelijk. Bij Caiway kun je HD-televisie afnemen en extra zenderpakketten van onder andere Fox Sports. Caiway heeft sinds 2010 geen analoge tv meer.

Caiway Internet

Bij Caiway krijg je internet met snelheden van 250 Mb/s en 1 Gb/s. Je krijgt een gratis modem bij je abonnement. Wil je je wifi-signaal versterken? Dan zijn er wifi-boosters. Deze kun je huren of soms zelfs gratis krijgen bij je abonnement. Caiway is nog niet beschikbaar in heel Nederland. Benieuwd of je Caiway-internet op jouw adres kunt krijgen? Check dan onze internetvergelijker.

Caiway Glasvezel

Bijna altijd levert Caiway internet via glasvezel. Zowel het uploaden als het downloaden gaat even snel, zelfs wanneer iedereen in huis online is. Hierdoor kun je zorgeloos internetten, bellen en gamen op diverse apparaten. Glasvezel maakt je klaar voor de toekomst, zonder extra kosten.

Caiway TV

Met Caiway TV heb je toegang tot meer dan 70 zenders, waarvan meer dan de helft in Full HD. Als je bent aangesloten op het glasvezelnetwerk, kun je ook televisie kijken via glasvezel. Naast regulier tv-kijken, kun je opnemen, pauzeren, vooruit- en terugspoelen, en uitzendingen tot zeven dagen terugkijken. Breid je abonnement eenvoudig uit met extra zenderpakketten die je maandelijks kunt opzeggen.

Caiway Bellen

Je kunt een vast bellen-abonnement afsluiten met een internet- en tv-pakket. Je houdt dan gratis het nummer dta je nu hebt. Je kunt je telefoonabonnement aanvullen met belbundels vanaf € 7,50 per maand. Deze bundels kun je maandelijks aanpassen of opzeggen.

Caiway Alles-in-1

Kies je voor een Caiway-abonnement met internet, tv en bellen? Ga dan voor het alles-in-1-pakket van Caiway. Met dit pakket krijg je internet, tv én bellen in één complete bundel.

Met een mobiel abonnement van Caiway krijg je korting op je internetfactuur.

Contactgegevens Caiway