Hoe beoordelen klanten Online.nl?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van Online.nl wordt beoordeeld door zijn klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Online.nl scoort ten opzichte van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

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Over Online.nl

Online.nl levert naast internet, ook telefonie en televisie. Online.nl biedt internet via DSL en via glasvezel. Online.nl via DSL is te krijgen in het grootste deel van Nederland - glasvezel ligt nog niet overal. Bij Online.nl kun je HD-televisie kijken en interactieve tv afnemen, waarmee je films kunt huren en tv programma's terugkijken. Je kunt extra zenderpakketten nemen zoals Fox Sports.

Online.nl internet

Bij Online.nl kun je kiezen uit verschillende internetabonnementen met snelheden van 100 Mb/s tot 500 Mb/s. Kies voor snelheden tot 100 Mb/s via het DSL-netwerk of 100, 200 of 500 Mb/s via glasvezel, als dat op jouw adres beschikbaar is. Online.nl gebruikt het KPN- en Delta-netwerk.

Als je voor Online.nl kiest, krijg je gratis een wifi-modem in bruikleen. Je kunt het uitbreiden met mesh wifi-punten.

Online.nl glasvezel

Online.nl biedt ook supersnel glasvezelinternet aan. Of je hiervoor in aanmerking komt, hangt af van je adres. Je kunt dit eenvoudig controleren in onze vergelijker. Als glasvezel beschikbaar is op jouw adres, kun je bij Online.nl een glasvezelabonnement afsluiten.

Online.nl televisie

Met tv van Online.nl heb je toegang tot interactieve tv van Canal Digitaal. Hiermee heb je de mogelijkheid om meer dan 80 tv-zenders in digitale beeldkwaliteit te bekijken. Daarnaast biedt Online.nl je de flexibiliteit om tv te kijken op je laptop, tablet of smartphone via de Canal Digitaal-app. Je kunt je programma's pauzeren de functie Programma Gemist gebruiken. Het basis tv-pakket is inclusief Film1, CANAL+ Films & Series, en de tv-ontvanger. Bij TV Compleet heb je ook ESPN Compleet (4 kanalen) en kun je opnemen.

Online.nl bellen: vaste telefoon

Voor een vaste telefoonabonnement kun je bij Online.nl alleen terecht in combinatie met een internetabonnement. Je betaalt een vast maandbedrag voor je belbundel. Wil je extra mogelijkheden? Dan kun je kiezen voor een pakket dat bellen naar vaste nummers, mobiele nummers, Europese of wereldwijde gesprekken dekt. De belbundels van Online.nl zijn maandelijks opzegbaar.

Online.nl alles-in-1

Als je naast internet en tv ook vaste telefonie in één pakket wilt, biedt Online.nl alles-in-1-pakketten aan. Zo kun je alles gecombineerd krijgen in een abonnement dat aan jouw wensen voldoet met het gemak van 1 factuur.

Overstappen naar Online.nl

Wil je moeiteloos overstappen naar Online.nl? Maak gebruik van onze overstapservice. Het enige wat jij hoeft te doen, is je nieuwe abonnement aanvragen. Wij zorgen voor de rest. Met onze service kun je er zeker van zijn dat je nieuwe abonnement ingaat op het moment dat het jou het beste uitkomt.

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