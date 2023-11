Odido internet en tv

Hoe beoordelen klanten Odido?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van Odido wordt beoordeeld door zijn klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Odido scoort ten opzichte van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

Lees ook: wie is de beste alles-in-1-provider?

Odido abonnementen voor internet, tv en bellen

Met een breed aanbod aan opties voor internet en tv en/of bellen, biedt Odido wat je nodig hebt voor een naadloze online ervaring. Je kunt bij Odido terecht voor internet, een ruime keuze aan tv-zenders of een alles-in-één pakket, met ook vast bellen. Hoe meer je combineert, hoe meer korting je krijgt.

Internet van Odido

Met Odido internet krijg je toegang tot snelle verbindingen die je online activiteiten moeiteloos ondersteunen. Of je nu aan het streamen, gamen, werken of gewoon surfen bent, de internetpakketten van Odido passen bij verschillende behoeften. Er zijn drie abonnementen: Basis (50 Mb/s), Fast (100 Mb/s) en Premium (1 Gb/s). Bij elk abonnement krijg je standaard een draadloos modem. Om overal in huis goede wifi te hebben kun je een extra wifi-versterker bij je abonnement nemen. En met de optie voor glasvezel kun je genieten van snellere downloadsnelheden en een stabielere verbinding. Daar betaal je hetzelfde voor als een standaard abonnement.

TV van Odido

Odido biedt ook een uitgebreid aanbod aan tv-zenders en interactieve tv, zodat je kunt genieten van jouw favoriete programma's, films en sportevenementen. Met diverse zenderpakketten kun je je tv-abonnement aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren.

Een groot deel van de zenders is in HD. Overal tv kijken doe je met de TV Anywhere-app. Je krijgt er dan ook gratis de sportzender ESPN bij.

Vast bellen van Odido

Bij een internetabonnement van Odido kun je ook een belabonnement voor vast bellen afnemen. Je hebt de keuze uit drie bundels: Vast Bellen Start, Unlimited Vast Bellen voor onbeperkt bellen naar vaste nummers in Nederland en Unlimited Vast Bellen Plus voor onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers in Nederland.

Odido biedt ook mobiele telefonie aan.

Alles-in-één pakketten van Odido

Waarom zou je verschillende abonnementen bij diverse providers afsluiten als je alles kunt krijgen in één handig pakket? En dat met korting. Met de alles-in-één pakketten van Odido profiteer je niet alleen van snel internet en uitgebreide tv-opties, maar ook van het gemak van slechts één rekening. Lekker overzichtelijk.

Klantvoordeel

Combineer je mobiele abonnement van Odido, Tele2 of BEN met Internet voor thuis op hetzelfde adres om Klantvoordeel te krijgen. Je krijgt dan extra korting op beide abonnementen.

Overstappen naar Odido: eenvoudig en zorgeloos

Denk je erover om over te stappen naar Odido? Het overstapproces is eenvoudig en zorgeloos. Wij helpen je overstappen, zodat je naadloos kunt genieten van je nieuwe internet- en tv-ervaring. Of je nu al bij een andere provider bent of nieuw bent in de wereld van internet en tv-abonnementen.

Contactgegevens Odido