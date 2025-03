KPN verhoogt prijzen, Ziggo goedkoper

Vorig jaar constateerden we al dat internet in Nederland te duur is door een gebrek aan concurrentie. Op de kabel is Ziggo monopolist, en op glasvezel maakt KPN op haar eigen netwerk de dienst uit. Elk jaar voeren internetproviders inflatiecorrectie en investeringen op als reden om de prijzen verder te verhogen.

KPN weer duurder

Na Odido en Delta eerder dit jaar verhoogt KPN nu ook zijn prijzen voor bestaande abonnees. Begin maart kondigde de telecomreus aan dat de prijzen van internet- en televisieabonnementen per 1 juli met 3,3% gaan stijgen. Deze inflatiecorrectie geldt voor klanten die vóór 1 april een abonnement hebben afgesloten.

Ziggo juist goedkoper

Opvallend is dat Ziggo dezelfde dag juist drie nieuwe internetpakketten aankondigt met lagere prijzen dan de huidige abonnementen. Dat is bijzonder, omdat Ziggo net als KPN de afgelopen jaren steeds zijn prijzen heeft verhoogd. Het gaat om Wifi Start, Wifi Midden, Wifi Groot, met prijzen die €4 tot €5 per maand lager liggen dan de huidige Lite-, XXL- en Elite-abonnementen.

De reden voor de prijsverlaging laat zich raden: KPN is zeer succesvol met de uitrol van glasvezel en kaapt daarbij steeds meer Ziggo-klanten weg. In het vierde kwartaal van 2024 alleen al verloor Ziggo 30.000 klanten.

Let op: de prijzen van de huidige abonnementen voor bestaande abonnees veranderen niet. Ben je contractvrij, dan is het slim om te kijken of je kunt overstappen naar een van de nieuwe pakketten.

Odido nog goedkoper

De prijsverlaging van Ziggo is op zich goed nieuws, maar zowel Ziggo als KPN blijven fors duurder dan Odido, de nummer 3 op de internetmarkt. Momenteel kost een 100 Mbit/s-internetabonnement voor nieuwe abonnees bij KPN €42,50 per maand, bij Ziggo €39,50. Bij Odido ben je op het glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber en delen van het KPN-netwerk met €35 per maand een stuk goedkoper uit.

Bekijk en vergelijk op onze website de prijzen van internetpakketten.