Archief Alles-in-1-providers

Goedkoop internetten
Voor een vlotte internetverbinding ben je al snel een paar tientjes per maand kwijt. Providers verhogen de prijzen jaarlijks. Glasvezel internet is duurder dan dsl. Welke providers bieden voordelig internet?
Voor een vlotte internetverbinding ben je al snel een paar tientjes per maand kwijt. Providers verhogen de prijzen jaarlijks. Glasvezel internet is duurder dan dsl. Welke providers bieden voordelig internet?
KPN en Ziggo zijn de grootste aanbieders van vast internet, bellen en tv. Wie komt er beter uit onze test?
Bij welke internetproviders kun je terecht voor goedkope internetabonnementen?
Elk kwartaal delen meer dan 8000 consumenten hun ervaringen met internet, tv en bellen in onze Providermonitor.
De kans is groot dat je te veel betaalt voor internet. Vergelijk daarom het aanbod, kijk hoeveel je kunt besparen en stap over. Je kunt natuurlijk ook onderhandelen met je huidige aanbieder. Zo bespaar je honderden euro’s per jaar.
Je draadloze netwerk en bijbehorende router(modem) zijn standaard niet altijd goed beveiligd. Met onze tips voorkom je dat anderen misbruik maken van je internetverbinding.
In huis kunnen veel zaken het internet vertragen, maar het kan ook aan je provider liggen. Lees onze tips over het versnellen van je internet.
Digitale tv opnemen kan op verschillende manieren. Handig als je programma's later wilt terugkijken. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de voor- en nadelen?
Kijk je graag naar series, kies dan voor een onbeperkt abonnement. Bij streamingdiensten zoals Netflix en Videoland is films en series kijken simpel.
Mensen met een provider e-mailadres, stappen vaak niet over naar een andere provider. Ze zijn bang om al hun e-mails kwijt te raken. Maar: je hebt meer rechten en mogelijkheden dan je waarschijnlijk denkt. We zetten ze hier op een rij.
De een wil liever naar een grote spelshow kijken op RTL4, de ander een documentaire op NPO2. Dat kun je oplossen door tv te kijken op je laptop, tablet of smartphone.
Ervaar je traag internet? Volg dan dit stappenplan en haal je recht bij de internetprovider.
Ben je op zoek naar testinformatie, maar staat de aanbieder die je wilt vergelijken niet in onze test? We leggen uit waarom.
Heb je te maken met netwerkstoringen van radio, televisie, internet of telefonie? Bij langere storingen zijn alle aanbieders verplicht om je een compensatie te geven.
Veel providers bieden naast internet, tv en vaste telefonie ook mobiele abonnementen. Dat kan voordeel opleveren in de vorm van een dubbele internetbundel of gratis tv-zenders. Wat zijn de voor- en nadelen?
Met digitale tv van de provider krijg je een groot zenderpakket. Ook kun je films huren en afleveringen terugkijken.
Je wilt een abonnement wijzigen, opzeggen of overstappen naar een andere provider. Of je bent op zoek naar een beter aanbod. Hoe pak je dat aan?
Hoe zit het met glasvezel en snel internet als je in een buitengebied woont? We zetten de mogelijkheden op een rij.
Goed klagen bij je provider en tot een oplossing komen is nog best moeilijk. Ons stappenplan helpt hierbij.