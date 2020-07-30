KPN versus Ziggo

Stefan Vrijdag Expert internetBijgewerkt op:28 juli 2026
KPN en Ziggo ontlopen elkaar weinig in onze providermonitor met resultaten van het tweede kwartaal van 2026. KPN scoort een 7,5 en Ziggo krijgt een 7,4. Ziggo doet het over het algemeen beter met televisie, KPN scoort hoger met internet.
KPN en Ziggo zijn allebei goede keuzes. Ziggo levert betere kwaliteit tv, de internetkwaliteit van KPN is wat beter. KPN biedt internet via glasvezel en DSL. Ziggo biedt internet via de kabel. Er zijn een aantal verschillen tussen deze technieken. Bij normaal gebruik zul je weinig verschil merken tussen glasvezel, kabel en dsl.
KPN levert internet via glasvezel of dsl. Bij glasvezel kun je kiezen voor downloadsnelheden van 1Gbit/s en hoger. Dsl van KPN gaat tot 200 Mbit/s: ruim voldoende voor de meeste situaties.
BIJ DSL hangt de snelheid wel af van de afstand tot de wijkcentrale. De werkelijke snelheid kan wat lager zijn dan de snelheid in het abonnement. In onze vergelijker zie je welke snelheid je op jouw adres kunt behalen.
Bij glasvezel is de download- en uploadsnelheid gelijk. Dat komt van pas als je vaak heel grote foto- en video bestanden wil uitwisselen.
Ziggo levert internet via de kabel. Je kunt kiezen voor downloadsnelheden van 200 Mbit/s tot boven de 1 Gbit/s.
De uploadsnelheid is bij kabel een stuk lager dan de downloadsnelheid. Daar kun je iets van merken als je veel grote foto- en videobestanden verstuurt.
Het maakt ook uit welke aansluiting je thuis hebt, Niet elk huis heeft glasvezel. Vergelijk internet op jouw adres in de internetvergelijker.
De prijzen van het instap internetabonnement verschillen over het algemeen weinig bij KPN en Ziggo. Ziggo is momenteel wat goedkoper dan KPN. Let er op dat je bij een overstap ook vaak korting krijgt. Daarmee kan de maandprijs lager uitpakken.
In onze internet- en tv vergelijker zie je welke prijzen je op jouw adres betaalt.
KPN biedt internet op 2 netwerken: het kopernetwerk (ook wel DSL genoemd) en via hun glasvezelnetwerk. Sinds 31 maart 2026 hanteert KPN hogere prijzen.
Het goedkoopste abonnement van Ziggo met alleen internet kost €41,95 per maand. De downloadsnelheid is 200 Mbit/s. Dit pakket heet Internet 200 Mbit/s.
Het instapabonnement (KPN Internet + TV basis) van KPN (€55 per maand) heeft meer dan 65 zenders. Daarnaast krijg je standaard 1 hd tv-ontvanger.
Net als bij Ziggo koop je bij KPN bundels met extra tv-zenders, met bijvoorbeeld documentaires of sport. Zo kun je ESPN Compleet kijken voor €14,99 per maand.
Bij Ziggo kun je je eigen pakket samenstellen. Het instapabonnement TV start kost €13,95. In combinatie met Internet 200 Mbit/s betaal je daarvoor €55,90 per maand. Daarvoor krijg je meer dan 80 zenders. Met een tv-abonnement kun je ook kijken via de Ziggo app op je smart-tv, smartphone en tablet en diverse mediaspelers.
Sinds 1 juli 2026 heeft Ziggo de sportzenders ESPN 2,3 en 4 toegevoegd aan de basispakketten voor digitale tv. Bestaande klanten betalen daarvoor €2,50 extra.
Ziggo Sport
Voor sportliefhebbers is het gunstig dat Ziggo Sport (1 zender) inbegrepen is bij alle Ziggo-abonnementen. Klanten van andere providers, bijvoorbeeld KPN, krijgen deze zender niet 'gratis'. Zij moeten voor een totale bundel €17,99 (Ziggo Sport Totaal) per maand betalen.
Heb je een internet- en tv-abonnement? Dan krijg je bepaalde extra's wanneer je ook een mobiel abonnement afsluit.
Bij Ziggo krijg je die voordelen met een mobiel Vodafone abonnement. Bij KPN als je ook een mobiel abonnement van KPN afsluit.
Let op: zelfs met die voordelen is een mobiel abonnement via een andere provider soms voordeliger. Die voordeeltjes zijn bijvoorbeeld:
In onze vergelijker zie je direct wat er mogelijk is op jouw adres. Én welke combinatiekortingen er zijn.
KPN en Ziggo geven vaak kortingen en voordeel aan nieuwe klanten. Soms krijg je 3, 6 of 12 maanden korting, Daarna betaal je de normale maandprijs. Die prijs kan flink hoger zijn dan de actieprijs, vooral als je ook voor tv kiest. Ga voor een goede vergelijking uit van de gemiddelde prijs tijdens de hele looptijd. In onze vergelijker is het aanbod standaard gesorteerd op de gemiddelde prijs. Wel zo eerlijk!
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