KPN versus Ziggo

Wie is beter: KPN of Ziggo?

KPN en Ziggo ontlopen elkaar weinig in onze providermonitor met resultaten van het tweede kwartaal van 2026. KPN scoort een 7,5 en Ziggo krijgt een 7,4. Ziggo doet het over het algemeen beter met televisie, KPN scoort hoger met internet.

Verschillen KPN en Ziggo

KPN-klanten waarderen de internetkwaliteit met een 7,8. De klanten van Ziggo geven een 7,4 voor hun internetverbinding.

Ziggo doet het met een 7,3 voor televisiekwaliteit beter dan KPN met een 6,7. Bij Ziggo melden klanten minder storingen dan bij KPN: 19% bij Ziggo, 25% bij KPN.

Het oordeel voor vaste telefonie is bij beide providers erg goed. Ziggo krijgt een 8,1, KPN een 8,3.

In de beoordeling van de klantenservice is KPN iets beter met een 7,5. Ziggo scoort een 7,3.

De algemene waardering is bij KPN flink hoger dan bij Ziggo. Klanten van Ziggo geven een 6,4 en KPN krijgt een 7,4.

KPN of Ziggo: wat past bij jouw situatie?

KPN en Ziggo zijn allebei goede keuzes. Ziggo levert betere kwaliteit tv, de internetkwaliteit van KPN is wat beter. KPN biedt internet via glasvezel en DSL. Ziggo biedt internet via de kabel. Er zijn een aantal verschillen tussen deze technieken. Bij normaal gebruik zul je weinig verschil merken tussen glasvezel, kabel en dsl.

KPN: glasvezel of dsl

KPN levert internet via glasvezel of dsl. Bij glasvezel kun je kiezen voor downloadsnelheden van 1Gbit/s en hoger. Dsl van KPN gaat tot 200 Mbit/s: ruim voldoende voor de meeste situaties.

BIJ DSL hangt de snelheid wel af van de afstand tot de wijkcentrale. De werkelijke snelheid kan wat lager zijn dan de snelheid in het abonnement. In onze vergelijker zie je welke snelheid je op jouw adres kunt behalen.

Bij glasvezel is de download- en uploadsnelheid gelijk. Dat komt van pas als je vaak heel grote foto- en video bestanden wil uitwisselen.

Ziggo: internet via de kabel

Ziggo levert internet via de kabel. Je kunt kiezen voor downloadsnelheden van 200 Mbit/s tot boven de 1 Gbit/s.

De uploadsnelheid is bij kabel een stuk lager dan de downloadsnelheid. Daar kun je iets van merken als je veel grote foto- en videobestanden verstuurt.

Het maakt ook uit welke aansluiting je thuis hebt, Niet elk huis heeft glasvezel. Vergelijk internet op jouw adres in de internetvergelijker.

KPN en Ziggo internetprijzen

De prijzen van het instap internetabonnement verschillen over het algemeen weinig bij KPN en Ziggo. Ziggo is momenteel wat goedkoper dan KPN. Let er op dat je bij een overstap ook vaak korting krijgt. Daarmee kan de maandprijs lager uitpakken.

In onze internet- en tv vergelijker zie je welke prijzen je op jouw adres betaalt.



KPN

KPN biedt internet op 2 netwerken: het kopernetwerk (ook wel DSL genoemd) en via hun glasvezelnetwerk. Sinds 31 maart 2026 hanteert KPN hogere prijzen.

Voor 100 Mbit/s internet betaal je €44 (op het kopernetwerk en voor bestaande klanten op het glasvezelnetwerk).

Voor nieuwe glasvezelklanten is het voordeligste aanbod nu 200 Mbit/s voor €45. Nieuwe glasvezelklanten kunnen dus niet langer kiezen voor 100 Mbit/s.



Ziggo-prijzen

Het goedkoopste abonnement van Ziggo met alleen internet kost €41,95 per maand. De downloadsnelheid is 200 Mbit/s. Dit pakket heet Internet 200 Mbit/s.

Televisieprijzen van KPN en Ziggo

KPN tv-aanbod

Het instapabonnement (KPN Internet + TV basis) van KPN (€55 per maand) heeft meer dan 65 zenders. Daarnaast krijg je standaard 1 hd tv-ontvanger.

Programma Gemist: daarmee kijk je programma’s tot 7 dagen na de uitzending terug.

Begin Gemist: zo kun je een programma dat al begonnen is vanaf het begin kijken. Opnemen: neem tot 6 zenders tegelijk op. De opnamen blijven maximaal 1 jaar beschikbaar om terug te kijken. Deze dienst kost €4,99 per maand.



Net als bij Ziggo koop je bij KPN bundels met extra tv-zenders, met bijvoorbeeld documentaires of sport. Zo kun je ESPN Compleet kijken voor €14,99 per maand.

Ziggo tv-aanbod

Bij Ziggo kun je je eigen pakket samenstellen. Het instapabonnement TV start kost €13,95. In combinatie met Internet 200 Mbit/s betaal je daarvoor €55,90 per maand. Daarvoor krijg je meer dan 80 zenders. Met een tv-abonnement kun je ook kijken via de Ziggo app op je smart-tv, smartphone en tablet en diverse mediaspelers.

Sinds 1 juli 2026 heeft Ziggo de sportzenders ESPN 2,3 en 4 toegevoegd aan de basispakketten voor digitale tv. Bestaande klanten betalen daarvoor €2,50 extra.



Ziggo Sport

Voor sportliefhebbers is het gunstig dat Ziggo Sport (1 zender) inbegrepen is bij alle Ziggo-abonnementen. Klanten van andere providers, bijvoorbeeld KPN, krijgen deze zender niet 'gratis'. Zij moeten voor een totale bundel €17,99 (Ziggo Sport Totaal) per maand betalen.

Abonnementen combineren

Heb je een internet- en tv-abonnement? Dan krijg je bepaalde extra's wanneer je ook een mobiel abonnement afsluit.

Bij Ziggo krijg je die voordelen met een mobiel Vodafone abonnement. Bij KPN als je ook een mobiel abonnement van KPN afsluit.

Let op: zelfs met die voordelen is een mobiel abonnement via een andere provider soms voordeliger. Die voordeeltjes zijn bijvoorbeeld:

Korting op het mobiel abonnement

Een verdubbeling van de databundel

Gratis onderling bellen

Extra tv-zenders

In onze vergelijker zie je direct wat er mogelijk is op jouw adres. Én welke combinatiekortingen er zijn.

Waar moet je op letten bij acties en kortingen?

KPN en Ziggo geven vaak kortingen en voordeel aan nieuwe klanten. Soms krijg je 3, 6 of 12 maanden korting, Daarna betaal je de normale maandprijs. Die prijs kan flink hoger zijn dan de actieprijs, vooral als je ook voor tv kiest. Ga voor een goede vergelijking uit van de gemiddelde prijs tijdens de hele looptijd. In onze vergelijker is het aanbod standaard gesorteerd op de gemiddelde prijs. Wel zo eerlijk!

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