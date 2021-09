KPN versus Ziggo

Testoordeel KPN vs Ziggo

In onze providermonitor met resultaten van het tweede kwartaal van 2021 behalen beide providers redelijk goede scores. KPN Glasvezel scoort daarbij prima met een 8,0 en KPN DSL behaalt een 7,6. Kabelaar Ziggo scoort iets minder met een 7,3 als eindoordeel.

Ziggo-klanten waarderen de internetkwaliteit iets lager dan de klanten van KPN (DSL en glasvezel). Ook iets meer Ziggo-klanten dan KPN-klanten rapporteerden internetstoringen.

Wat televisiekwaliteit betreft ontlopen de beide providers elkaar vrijwel niet. Al scoort KPN Glasvezel hierbij net iets beter (7,8) dan Ziggo (7,4). Ook meldden iets minder KPN-klanten storingen in het tv-signaal dan bij Ziggo: 12% tegen 15%.

Het oordeel voor vaste telefonie is bij beide providers goed te noemen. Ziggo krijgt een 8,0 en KPN DSL en Glasvezel een 8,4.

In de beoordeling van de klantenservice zitten geen grote verschillen. KPN doet het hier net wat beter.

KPN-abonnees met glasvezel ervaren sneller en stabieler internet dan de KPN-klanten met DSL. Ook de internetkwaliteit wordt iets hoger aangeslagen bij glasvezel.

In onze providermonitor staan providers die beter beoordeeld worden dan KPN en Ziggo door ons panel. We raden je daarom aan om alle (beschikbare) providers met elkaar te vergelijken.

De beste alles-in-1-provider Elke maand delen ruim 7500 consumenten de ervaringen met hun alles-in-1-provider met ons. Welke provider komt als Beste uit de Test? Bekijk de beste providers

Abonnementen combineren

Heb je een alles-in-1-abonnement, dan krijg je bepaalde extra's wanneer je ook een mobiel abonnement afsluit. Providers noemen dit Quad play. Bij Ziggo krijg je die voordelen met een mobiel Vodafone abonnement. Bij KPN als je ook een mobiel abonnement van KPN afsluit. Maar let op: zelfs met die voordelen is een mobiel abonnement via een andere provider soms voordeliger. Die voordeeltjes zijn bijvoorbeeld:

korting op het mobiel abonnement

een verdubbeling van de databundel

gratis onderling bellen

extra tv-zenders

Wat is de beste provider voor jou? Postcode Huisnr. Toev. Soort pakket Internet Internet en Bellen Internet en TV en Bellen Internet en TV TV Huidige provider Maak keuze Geen i.v.m. verhuizing Budget Alles-in-1 Caiway Delta KPN Online.nl Oxxio Tele2 Telfort Ziggo T-Mobile XS4ALL Youfone Onbekend/anders Ga naar de vergelijker Voer een geldige postcode in Voer een geldig huisnummer in Kies je huidige provider

Internet van KPN en Ziggo

KPN

Het goedkoopste internetabonnement met maximaal 50 Mbit/s kost €42,50 per maand. Hetzelfde pakket via glasvezel kost ook €42,50 per maand. KPN heeft een gratis wifiservice voor nieuwe en bestaande klanten: KPN Wifi Tuner. Voor betere wifi is er ook KPN Super Wifi.

Ziggo

Bijna in heel Nederland kun je een Ziggo-abonnement afsluiten. Het goedkoopste abonnement van Ziggo met alleen internet (75 Mbit/s) kost €42,50 per maand. Dat is dezelfde prijs als bij KPN. Ziggo heeft een gratis wifiservice voor nieuwe klanten. Een bestaande klant moet ervoor betalen: Ziggo Power Promise. Ook kun je een ‘Smart Wifibooster Set’ via Ziggo bestellen.

Televisie van KPN en Ziggo

KPN

Het ‘instapabonnement’ (KPN Hussel internet + tv-basis) van KPN (€52,50 per maand) heeft 65 zenders. Ruim 40 daarvan in hd-kwaliteit. Daarnaast krijg je standaard 1 hd tv-ontvanger.

Met ‘Programma Gemist’ kijk je programma’s tot 7 dagen na de uitzending terug.

Met ‘Begin Gemist’ kun je een programma dat al begonnen is vanaf het begin kijken.

Met ‘Opnemen’ neem je tot 6 zenders tegelijk op. De opnamen blijven tot een jaar beschikbaar. Deze dienst kost €4,99 per maand.

Net als bij Ziggo koop je bij KPN ‘bundels’ met extra tv-zenders, met bijvoorbeeld documentaires of sport. Zo kun je ESPN Compleet (voorheen Fox Sports) kijken voor €12,99 per maand en Film1 voor €9,99 per maand.

Ziggo

Bij Ziggo kun je je eigen pakket samenstellen. Het 'instapabonnement' met Internet Start en TV Start van €53 per maand heeft ruim 80 zenders. 36 daarvan in hd-kwaliteit. Bij dit abonnement zit standaard de ‘Mediabox XL’. Dit is een kastje dat digitale tv doorgeeft en waarmee je programma’s via TV Gemist terug kunt kijken.

Bij het TV Max-abonnement (vanaf €88,50) geeft Ziggo de 'Mediabox Next’ in bruikleen. Daarmee kun je tot 6 zenders tegelijk opnemen. Daarnaast kun je via ‘Ziggo Replay’ de meeste programma’s tot een week na uitzending terugkijken.

Ook films en series zijn (tegen betaling) beschikbaar. HBO-series en film zijn alleen nog via Ziggo te bekijken, niet via andere providers. Het pakket met HBO ('Movies & Series XL') kost €11,95 per maand, maar is 'gratis' bij het TV Complete-pakket.

Voor sportliefhebbers is het gunstig dat Ziggo Sport (1 zender) inbegrepen is bij alle Ziggo-abonnementen. Klanten van andere providers, bijvoorbeeld KPN, krijgen deze zender niet 'gratis'. Zij moeten voor een totale bundel €14,99 (Ziggo Sport Totaal) per maand betalen.

Doe mee aan de Providermonitor

De Providermonitor is gebaseerd op ervaringen van consumenten met providers. En we zijn benieuwd naar jouw ervaring! Meld je aan en help niet alleen ons, maar ook andere consumenten. Lees meer over wat meedoen aan onze Providermonitor inhoudt.