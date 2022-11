Conclusie: kleine en zuinige tv-ontvanger

De Ziggo Next Mini heeft ongeveer dezelfde functies als de Ziggo Mediabox Next. De Mini is kleiner en een stuk zuiniger. Een groot voordeel is dat je geen coax-kabel meer nodig hebt voor de verbinding. Met klittenband plak je hem vast aan de achterkant van je tv. Zo plaats je hem volledig uit het zicht.

De Next Mini krijg je in bruikleen bij elk Ziggo-abonnement met internet en tv. Je betaalt eenmalig €20 activatiekosten. Ook als je al klant bent van Ziggo. De mediabox wordt geleverd sinds april van dit jaar. Eerst onder een kleine groep, inmiddels is hij beschikbaar voor een brede groep tv-klanten.

Installeren

Een belangrijke verbetering is dat je tv kijkt via internet. Bij vorige ontvangers van Ziggo had je altijd een coax-kabel nodig voor het tv-signaal. Nu is dat niet meer het geval. Je kunt de Next Mini via wifi of een internetkabel verbinden met internet.

Je installeert de Next Mini snel. Met de meegeleverde hdmi-kabel sluit je hem aan op een vrije hdmi-poort van je tv. Voor de stroom gebruik je een meegeleverde usb-kabel die je met een stekker in een stopcontact steekt.

Je kunt de kabel ook in een vrije usb-poort van je tv stoppen. Dat scheelt weer een kabeltje in het zicht. Al waarschuwt Ziggo wel dat je op deze manier mogelijk te weinig stroom krijgt voor de voeding van de Next Mini. Bij ons werkte het zonder problemen.

Als je de Next Mini met internetkabel wilt gebruiken, heb je de stekker altijd nodig. Want in de stekker zit de aansluiting voor de internetkabel.

Na het installeren koppel je de tv-ontvanger met de afstandsbediening aan je tv. Met deze afstandsbediening bedien je ook je tv. Helaas kun je de Next Mini niet bedienen met bijvoorbeeld de afstandsbediening van de tv. Hij werkt via Bluetooth. De meeste andere afstandsbedieningen gebruiken infrarood.

4k beeld

De Next Mini kan beeld afspelen in 4k-kwaliteit. Om daar profijt van te hebben, moet je ook een 4k-tv hebben. Er zijn nog niet veel tv-zenders die streamen in 4k. Voor video in 4k ben je aangewezen op het Movies & Series L en XL pakket of Ziggo on demand.

Via de Netflix- en YouTube-app kun je ook in 4k kijken. Die apps zijn standaard op de Next Mini geïnstalleerd. Bij Netflix heb je daarvoor wel het premium-abonnement van €16 per maand nodig. Bij YouTube is 4k gratis.

Wifi of internetkabel?

Ziggo geeft aan dat je de Next Mini mediabox voor de beste 4k-kwaliteit het beste met kabel kunt gebruiken. Internet via een kabel geeft in theorie altijd de meest stabiele verbinding. Maar zonder internetkabel kan de kijkervaring ook al erg goed zijn. We bekeken 4k-video’s met en zonder kabel en zagen geen verschil in beeldkwaliteit. Draadloos kijken is wel sterk afhankelijk van de kwaliteit van je wifi-netwerk.

Kijken via wifi zou in veel situaties zonder problemen moeten gaan. Een Netflix video in 4k heeft een verbinding van ongeveer 25 Mbit/snodig. Het instapabonnement Internet en TV Start heeft een verbinding van 100 Mbit/s. Met een goed wifi-bereik kun je dus zonder haperingen naar 4k beeld kijken.

Opnemen

Met de Next kun je tv-programma’s opnemen tot maximaal 400 uur in de Ziggo cloud. Je moet ze binnen een jaar bekijken. Daarna verwijdert Ziggo ze.

De Mini Next wordt bij alle Ziggo-abonnementen met tv geleverd. Opnemen kan alleen met de duurdere Internet & TV Complete en Internet & TV Max abonnementen. Bij het goedkoopste Internet & TV Start zit het niet.

Bij alle tv-abonnementen is het mogelijk om tv-programma’s terug te kijken of live-tv te pauzeren. Bij het goedkoopste abonnement kun je tot 2 dagen terugkijken. Bij de duurdere abonnementen is dat een week.

Bediening

De meegeleverde afstandsbediening heeft weinig poespas en ligt lekker in de hand. De knoppen zitten op de juiste plaats en reageren voldoende wanneer je ze indrukt. Handig is ook dat je ervoor kunt kiezen om met 1 knop de tv aan te zetten en het Next-menu te openen.

In het midden van de afstandsbediening zit een knop voor de microfoon. Daarmee bedien je de tv met je stem. Je kunt bijvoorbeeld de tv-gids starten of een specifiek tv-programma openen met je stem. Zoeken op deze manier kan je veel tijd besparen. De spraakbediening werkt goed. Je kunt er alleen het Ziggo-menu en Ziggo-inhoud mee bedienen. Netflix kun je wel opstarten, maar iets opzoeken in Netflix werkt niet.

Stroomverbruik

De Next Mini heeft relatief weinig stroom nodig. Als hij aanstaat verbruikt hij volgens Ziggo maximaal 5 Watt. In stand-by is dat maximaal 2,9 Watt. Het verbruik is afhankelijk van welke energie-instelling je kiest.

In de Snelle start modus is de Next Mini in een paar seconden opgestart. Het stroomverbruik is dan in stand-by 2,9 Watt. Kies je voor Trage start dan is het verbruik met 0,9 Watt een stuk lager, maar is de opstarttijd zo’n 10 seconden. In de Eco-modus verbruik je slechts 0,5 Watt en is de opstarttijd ongeveer 20 seconden.

Steeds zuiniger

Gestaag verkleint Ziggo het energieverbruik van zijn tv-ontvangers. Zo is de Next Mini alweer een stuk zuiniger dan de Mediabox Next. In de aan-stand is het verbruik van de ontvanger maximaal 12 Watt. Dat is zeer bescheiden vergeleken met de oudere Mediabox XL. Dat apparaat verbruikt maximaal 59 Watt als hij aanstaat. En afhankelijk van de energie-instelling is het verbruik in stand-by maximaal 34 Watt.

Staat de ontvanger 4 uur per dag aan en 20 uur in stand-by, dan kost dat op jaarbasis in het ergste geval €225.* In hetzelfde scenario ben je met de Mini maximaal €19 per jaar aan stroom kwijt.

Als je nog een Mediabox XL hebt: zet hem in ‘Eco’-stand. Je moet dan wel een paar minuten wachten als je hem inschakelt.

Mediabox XL omwisselen voor de Mini

Je kunt de 'energieslurpende' Mediabox XL omwisselen voor de 10x zuinigere Next Mini. Daarvoor betaal je €20 activatiekosten. Neem contact op met Ziggo voor dit aanbod.

Op ons aandringen heeft Ziggo aangegeven dat het alle huidige klanten met een Mediabox XL 'actief' zal wijzen op de omwisselmogelijkheid.

Let op: Als je ooit een korting op het Ziggo-abonnement hebt bedongen, komt deze te vervallen bij de aanvraag van de Next Mini. Althans: dat melden klanten in de Ziggo community. Wij zullen navraag doen en meer details posten wanneer we die hebben.

*Op basis van een prijs van €0,67 per kilowattuur.