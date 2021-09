Ziggo Mediabox Next

Eerste indruk|Ziggo heeft een nieuwe digitale tv-ontvanger in gebruik genomen: de Mediabox Next. Belangrijke vernieuwingen zijn dat dit kastje ook Ultra HD ofwel 4K-beeld aankan en lekker vlot werkt. We hebben ‘m een tijdje voor je uitgeprobeerd.

Conclusie: snel, zuiniger en 4K

Met de nieuwe Mediabox Next heeft Ziggo een apparaat dat aansluit bij de kijkwensen van vandaag. Zo werkt de Next snel en geluidloos en kan het ook met Ultra HD/4K-beeld overweg. Verder kun je makkelijk en veel programma’s opnemen die 'in de cloud' worden bewaard en werkt het samen met de Ziggo GO app om overal opnames en tv te kunnen kijken.

Je krijgt de Mediabox Next alleen in bruikleen bij het TV Max pakket. Bij de introductie in 2019 kreeg je het apparaat ook nog bij het TV Complete pakket. Verder betaal je eenmalig €20 activatiekosten, ook als je al klant bent van Ziggo.

Zappen en energieverbruik

Ziggo voert deze nieuwe Mediabox Next naast de Mediabox XL (Horizon Mediabox) die een aantal jaar geleden werd geïntroduceerd.

Bij de ontwikkeling van de Next is rekening gehouden met een aantal kritiekpunten op deze oudere Mediabox XL. Zo werkt de Next wél lekker snel en zap je vlot langs de verschillende zenders. Ook is het menu aangepast en versimpeld waardoor het een stuk overzichtelijker is en soepel werkt.

Daarnaast start de box vlot op, al is dat wel afhankelijk van welke energiesetting je gebruikt. In de standaard modus start de Next in zo’n 10 seconden op en heb je beeld en geluid. In de Eco-stand duurt dat iets langer, zo’n 15 seconden, maar is het energieverbruik in stand-by lekker laag.

Je kunt ook kiezen voor een snelle stand waarbij het opstarten nog maar een paar seconden duurt, al gaat dat wel ten koste van het verbruik in stand-by. Maar sowieso is de Next een flink stuk zuiniger dan de oudere XL, `die een echte energieslurper was. In de aan-stand verbruikt de Next maximaal zo’n 12 Watt tegen 40 Watt bij de XL.

Ultra HD/4K

De Next ondersteunt ook Ultra HD/4K tv. Dat is televisie met een hogere resolutie dan full hd en laat een scherper en gedetailleerder plaatje zien. Je hebt daarvoor wel een 4K-televisie nodig, plus dat ook het beeldmateriaal 4K moet zijn. Er zijn nog maar weinig 4K-zenders, zo biedt Ziggo er nu nog maar 1 aan in het duurste TV pakket. We verwachten wel dat het aantal 4K-zenders zal toenemen de komende jaren, al is het afwachten hoe snel dat zal gaan.

Daarnaast biedt Ziggo een beperkt aantal 4K-films en series aan via het Movies & Series L en XL pakket van Ziggo zelf. Op de Next zitten ook apps van Netflix en Youtube waar je beduidend meer 4K-materiaal kunt vinden. Bij Youtube is dat gratis en bij Netflix heb je daarvoor het premium abonnement van €14 per maand nodig.

Upscaling naar 4K

Standaard stuurt de Next een beeldsignaal uit dat past bij de resolutie van je televisie. Wanneer je een 4K-tv hebt, dan zal de Next ook een 4K-signaal uitsturen, ongeacht of het beeldmateriaal zelf wel of geen 4K is. Wanneer het beeld bijvoorbeeld full hd is, zal de Next dat beeld ‘upscalen’ naar 4K voordat het naar de tv wordt gestuurd.

Opnemen in de ‘cloud’

Je kunt met de Next ook programma’s opnemen. Dat kan door een druk op de opnameknop op de afstandsbediening. Of door een opname te programmeren via de tv-gids op het scherm, de elektronische programmagids of kortweg EPG. Alleen is de techniek om de opnames op te slaan wel veranderd.

Opnames worden namelijk niet meer op de tv-ontvanger zelf bewaard, zoals op een interne harde schijf bij de XL, maar op grote computers (servers) bij Ziggo zelf. Dat wordt ook wel ‘in de cloud’ genoemd. Wanneer je een opname terugkijkt, wordt deze opname vanaf de servers naar je Next gestreamd. Deze techniek wordt overigens al langer gebruikt door concurrenten zoals KPN, maar nu is Ziggo daar ook op overgestapt.

Maximaal 400 uur

Voordeel hiervan is dat je veel programma’s tegelijk kunt opnemen. Kun je met de XL maximaal 4 zenders tegelijk opnemen, daar zit bij de Next eigenlijk geen beperking meer op. Bij 15 zenders tegelijk zijn we maar gestopt met proberen. De beperking zit in de opslagruimte: je kunt tot maximaal 400 uur aan programma’s opnemen. En deze opnames kun je maximaal een jaar bewaren. Daarna worden ze verwijderd.

Overigens communiceert Ziggo op sommige plekken, zoals in de Gebruiksgids bij de Next en op de webpagina met de features van de Next , dat je maximaal 6 zenders tegelijk kunt opnemen. Dat is dus niet correct. Ziggo gaat deze teksten binnenkort aanpassen.

360 kijken

Door de cloudtechniek werkt de box ook nauw samen met de Ziggo GO app. Zo kun je makkelijk halverwege een film, opname of programma switchen van kijken op je tv naar kijken op je telefoon of tablet met de app. Ziggo noemt dit 360 kijken.

Daarvoor moeten de Next en je telefoon of tablet wel op hetzelfde thuisnetwerk aangesloten zijn. Je maakt met de app eerst verbinding met de Next – in de app heet dat STB Arris – en vervolgens kun je ervoor kiezen om de film op je telefoon verder te kijken. Dit werkt makkelijk al ging het soms niet altijd even soepel. Soms begon de film gewoon vanaf het begin in plaats van halverwege.

Replay TV

Met de Next kun je ook gebruik maken van Ziggo’s Replay TV om makkelijk programma’s terug te kijken. Dat kan tot 7 dagen terug, maar niet voor alle programma’s. Staat er een rond pijltje bij een programma in de EPG? Dan kun je deze terugkijken. Lees hier onze eerste indruk van Replay TV uit 2015.

Dat is wel inclusief eventuele reclame tussendoor. Bij sommige programma’s kun je die gewoon doorspoelen, maar bij sommige kan dat niet en zul je de reclames moeten uitkijken. Wil je dat niet? Dan is het handiger om programma’s gewoon op te nemen, want in opnames is het wel altijd mogelijk om door te spoelen.

Stembediening

Ook kun je met de Next makkelijk live tv pauzeren door een druk op de pauzeknop. Dat kan overigens ook door middel van je stem. De Next ondersteunt namelijk spraakbediening. Daarmee kun je met je stem makkelijk opdrachten geven om bijvoorbeeld apps op te starten of om de de tv-gids op te roepen.

Je drukt daarvoor op de microfoonknop op de afstandsbediening en houdt deze ingedrukt terwijl je spreekt. Om de tv te pauzeren zeg je bijvoorbeeld ‘pauze’. Of je zegt ‘opnames’ om naar je bewaarde opnames te gaan. Dat spaart je een paar keer klikken op de afstandsbediening uit.

Ook kan je zoeken op bepaalde steekwoorden, zoals 'Brad Pitt'. De Next zoekt dan in onder meer de EPG en in Movies & Series naar content waar 'Brad Pitt' in voor komt.

De spraakherkenning werkt behoorlijk goed en verstaat veel woorden meteen. Al kan het niet alles: dingen zoals het volume aanpassen of om een bepaalde film op Netflix te starten kan niet. De afstandsbediening is overigens ook prima vormgegeven en ligt lekker in de hand. De knoppen voelen prettig aan en je voelt goed wanneer je een knop indrukt. Ook de indeling van de knoppen is in orde, al zit de knop om het geluid in één keer te dempen (mute) wel op een wat afgelegen plek.

Installatie

De Next is een stuk kleiner dan de XL en werkt ook vrijwel geluidloos. Alleen wanneer de box erg warm wordt – bijvoorbeeld omdat de Next in een krappe ruimte zonder ventilatie staat – kan het zijn dat je een ventilator gaat horen. Maar in de praktijk zal dat vrijwel nooit gebeuren.

Het installeren van de Next gaat makkelijk, mede dankzij de uitgebreide installatiehandleiding. Daarbij herkent de Next automatisch de tv waarmee de box verbonden is en koppelt vervolgens ook de afstandsbediening aan de tv. Handig, want nu kan je met de Next afstandsbediening het volume van de tv-speakers regelen en, tegelijk met de Next, ook de tv aan- en uitzetten.

Handmatig koppelen

Wanneer het automatisch koppelen niet lukt, is het mogelijk om via het menu van de box dat handmatig te doen. Al is het mogelijk dat de Next sommige oudere televisie niet volledig kan bedienen.

Heb je een geluidssysteem of ander apparaat tussen de Next en de tv zitten? Dan kan het koppelen mogelijk niet goed werken en heb je toch een andere afstandsbediening nodig om het volume te kunnen regelen en de tv aan te zetten. Een universele afstandsbediening om alle apparatuur tegelijk te bedienen, kan dan eventueel uitkomst bieden.

Lees meer: