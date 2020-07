Een goede loodgieter vinden

Is je wc verstopt of heb je een lekkage in de badkamer? Dan moet je op zoek naar een betrouwbare loodgieter. Hoe vind je die en hoe voorkom je dat je wordt opgelicht?

Wat doet een loodgieter?

Een loodgieter is een gespecialiseerd vakman die zich richt op de aanleg, het onderhoud en de reparatie van sanitair. Maar ook op verwarmingsinstallaties, waterleidingen en eventueel ook riolering. De meeste loodgieters hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied.

Je kunt bij een loodgieter terecht voor:

Repareren van verstopte of kapotte afvoeren

Opsporen en oplossen van lekkages

Sanitair repareren of vervangen

CV-installatie en boilers onderhouden

Leidingen aanleggen

Dakgoten repareren of vervangen

Er zijn in deze branche veel zogenoemde 'leadbedrijven' werkzaam. Dit zijn bedrijven die bemiddelen tussen de consument en de uitvoerende loodgieter. Zij verkopen de klus (de lead) aan het loodgietersbedrijf.

Het doorverkopen van een klus is legaal, maar de bemiddelingskosten worden doorberekend aan de klant. Hierdoor kan de rekening flink oplopen. En bij pech krijg je een louche loodgieter aan de deur die je voor honderden euro’s oplicht. Vergelijkbare praktijken zagen we eerder al bij slotenmakers.

Hoe vind je een goede loodgieter?

Via een bekende

Vraag vrienden en bekenden of zij een loodgieter kunnen aanbevelen. Het geeft geen waterdichte garantie, maar het geeft wel meer zekerheid dan een totale onbekende inhuren.

Via de branchevereniging

Kies voor een lid van branchevereniging Techniek Nederland. Sommige loodgieters gebruiken nog de oude naam Uneto-VNI. Leden van Techniek Nederland hebben de juiste kennis en apparatuur in huis. Ontstaat er een meningsverschil over prijs of de kwaliteit van het geleverde werk? Dan kun je naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen.

Via internet

Zoek een loodgieter via een zoekmachine, maar pas op voor loodgieters die bovenaan in Google staan. Dit zijn vaak leadbedrijven. Kijk naar de kleinere lokale loodgieters als je verder naar beneden scrolt. Leadbedrijven werken ook met regionale netnummers, dus niet alleen met 085-nummers.

Let ook goed op de naam van het bedrijf. Sommige malafide loodgieters gebruiken een naam die opvallend veel lijkt op die van andere (gerenommeerde) loodgieter- en ontstoppingsbedrijven.

Check op klachten

Kijk op Klachtenkompas of Google of je klachten over het bedrijf kunt vinden. We krijgen regelmatig klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over onduidelijke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms extreem) hoge facturen. Vaak gaat het om ontstoppingswerkzaamheden.

De loodgieters waar we klachten over krijgen, adverteren vaak op internet. En ze springen in het oog als je googelt op ‘loodgieter’ of ‘wc verstopt’. Deze advertenties zijn vaak van zogenoemde 'leadbedrijven'. In 2019 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar loodgieters en ontstoppingsbedrijven. We kregen toen vooral veel klachten over:

Ontstoppings-service24

H.Wander

Ontstoppings R-ss

O.24/7

Erkende-loodgieter

De-Jong-Ontstopping

Wat mag het kosten?

Elk loodgietersbedrijf bepaalt zelf zijn tarief en de opbouw daarvan. Het ene bedrijf hanteert een laag uurtarief en maakt meer marge op de gebruikte materialen. Het andere doet het andersom. De tarieven verschillen per regio. 's Avonds en op zaterdag is een toeslag van 50% gebruikelijk. Op zondag, feestdagen en ‘s nachts geldt meestal een toeslag van 100%.

Overdag kost een eenvoudige ontstoppingsklus van maximaal een half uur gemiddeld €120. Dit blijkt uit het onderzoek dat we in 2019 uitvoerden. Er zijn grote verschillen, want de tarieven variëren van €73 tot €185.

Prijzen opvragen

Veel loodgietersbedrijven vermelden geen tarieven op hun website. Bel een aantal loodgieters en vergelijk prijzen. Let op het volgende:

Ga alleen met bedrijven in zee die in het eerste telefoongesprek al een duidelijke prijsindicatie geven.

Bespreek van tevoren alle kosten, zoals voorrijkosten, noodtarief, avondtoeslag, materiaalkosten en btw.

Maak liever een afspraak voor overdag en na het weekend. Dat kan veel geld schelen.

Sommige loodgieters beweren dat de verzekering een groot deel van de kosten terugbetaalt. Daar is vaak niets van waar.

Heb je een klacht?

Ben je ontevreden over het gedane werk, meld dit dan gelijk. Je kunt dan direct afspreken hoe, en binnen welke redelijke termijn, de tekortkomingen verholpen worden.

Neem bij klachten of problemen altijd eerst contact op met het uitvoerende loodgietersbedrijf. Kom je er met hen niet uit? Schakel dan binnen 3 maanden de Geschillencommissie Installerende Bedrijven in. Dit kan alleen als de ondernemer lid is van Techniek Nederland.

Meld je klacht op ons Klachtenkompas. Op dit online klachtenplatform kun je gratis terecht met een klacht over een bedrijf. De insteek is dat je samen met het bedrijf, constructief, tot een oplossing komt. Komt de ondernemer de afspraken niet na, dan werkt je melding in ieder geval als waarschuwing voor andere consumenten.

Lees meer: