Een goede loodgieter vinden

Hoe vind je een goede loodgieter?

Via een bekende

Vraag vrienden en bekenden of zij een loodgieter kunnen aanbevelen. Het geeft geen waterdichte garantie, maar het geeft wel meer zekerheid dan een totale onbekende inhuren.

Via de branchevereniging

Kies voor een lid van branchevereniging Techniek Nederland. Sommige loodgieters gebruiken nog de oude naam Uneto-VNI. Leden van Techniek Nederland hebben de juiste kennis en apparatuur in huis.

Ontstaat er een meningsverschil over prijs of de kwaliteit van het geleverde werk? Dan kun je naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen.

Een andere brancheorganisatie voor loodgieterswerk is de Vereniging Landelijk Overleg Klussenbedrijven (VLOK).

Via internet

Zoek je een loodgieter via een zoekmachine? Sla dan de advertenties over en kijk naar de kleinere, lokale loodgieters als je verder naar beneden scrolt.

Loodgieters en ontstoppingsbedrijven die bovenaan in Google staan zijn vaak advertenties van leadbedrijven. Voor iedere keer dat iemand op zo’n advertentie klikt, betaalt het adverterende bedrijf een fors bedrag aan Google.

Een loodgieter die normale prijzen vraagt, kan zo'n investering niet terugverdienen. Leadbedrijven verdienen de advertentiekosten terug door de klus voor een hoog bedrag aan een loodgieter te verkopen. En die probeert dat bedrag vervolgens op slinkse manieren via de klant terug te verdienen.

Google heeft begin 2024 besloten om advertenties voor loodgietersdiensten in Nederland te verbieden. Maar blijf goed opletten, want het kan zijn dat je bij bepaalde zoektermen nog steeds advertenties tegenkomt, bijvoorbeeld als je zoekt op ‘ontstoppingsbedrijf’.

Check gegevens

Kijk of het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat betekent trouwens niet automatisch dat het bedrijf goede diensten levert.

En check of de loodgieter ook echt in je regio gevestigd is. Is dit niet het geval, dan loop je het risico dat het een onbetrouwbare partij is.

Kijk ook of het bedrijf adresgegevens op zijn website heeft staan. Louche bedrijven zijn graag onvindbaar.

Staat er een adres? Controleer het dan, bijvoorbeeld op Google Maps.

Check op klachten

Zoek op internet of je klachten over het bedrijf kunt vinden. We krijgen regelmatig klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over onduidelijke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms extreem) hoge facturen.

Vaak gaat het om ontstoppingswerkzaamheden. Klagen achteraf heeft meestal geen zin. Dit soort bedrijven zijn slecht bereikbaar of geven niet thuis.

Hoe vraag je vooraf prijsinformatie?

Veel loodgietersbedrijven vermelden geen tarieven op hun website. Bel een aantal loodgieters en vergelijk prijzen.

Let op het volgende:

Ga alleen met bedrijven in zee die in het eerste telefoongesprek al een duidelijke prijsindicatie geven. Vergelijk die met tarieven van concurrenten.

Bespreek van tevoren alle kosten. Denk aan voorrijkosten, noodtarief, avondtoeslag, materiaalkosten en btw. Prijzen voor consumenten moeten inclusief btw worden vermeld.

Willen bedrijven aan de telefoon geen duidelijke tarieven geven? Of vertellen ze alleen wat de voorrijkosten zijn? Bel dan een ander.

Bespreek bij aankomst de werkwijze en nogmaals de kosten. Zet dus nooit zomaar een handtekening op een offerte. Kijk ook goed of alle kosten en afspraken erop staan.

Vraag vooraf hoe je moet betalen. Moet je meteen in bijzijn van het klusbedrijf al pinnen of cash betalen? Dan kan dit een teken zijn dat je met een onbetrouwbaar bedrijf te maken hebt.

Maak liever een afspraak voor overdag en na het weekend. Dat kan veel geld schelen.

Sommige loodgieters beweren dat de verzekering een groot deel van de kosten terugbetaalt. Daar is vaak niets van waar.

Materiaalkosten

Onder materiaalkosten valt bijvoorbeeld het gebruik van een ontstoppingsspiraal. Vaak moet je ineens voor vele meters betalen, met als smoes dat ze ‘de spiraal na 1 keer moeten weggooien’. Onzin, horen we van een expert. Spiralen kun je zonder problemen vaker gebruiken. Ze zijn van staal. Goede monteurs gebruiken ze de hele dag en kunnen er wel een jaar mee doen.

In november 2021 oordeelde de kantonrechter dat een ontstoppingsbedrijf vooraf duidelijk moet aangeven wat de totale kosten worden of hoe deze worden berekend. Alleen het vermelden van een prijs per meter, zonder aan te geven hoeveel meter het (mogelijk) gaat worden, mag niet.

Pas op voor 'leadbedrijven'

Leadbedrijven zijn bedrijven die bemiddelen tussen de consument en de uitvoerende loodgieter. Zij verkopen de klus (de lead) aan het loodgietersbedrijf.

Het doorverkopen van een klus is legaal, maar de bemiddelingskosten worden doorberekend aan de klant. Hierdoor kan de rekening flink oplopen. En bij pech krijg je een louche loodgieter aan de deur die je voor honderden of soms zelfs duizenden euro’s oplicht. Vergelijkbare praktijken zien we ook bij slotenmakers.

Leadbedrijven opereren onder namen als:

Ontstoppingsvrij

Riooldienst Mulder

Riool-bescherming

Rioolkompaan

Spoed-loodgieter

Deloodgieter247

24uurloodgieter

Vandijkloodgieter

Loodgieter-expert

Loodgieter-verhappen

Fix it 24/7

RSS loodgieter (niet te verwarren met RRS)

Loodgieter 24-7

Let op bij dubieuze bedrijfsnamen

Vaak staat op de factuur een andere naam. Veel van dit soort bedrijven veranderen regelmatig hun bedrijfsnaam. Dus grote kans dat deze websites inmiddels al uit de lucht zijn. Meestal herken je ze aan ‘spoed’ of ‘24-7’ in de naam. Ook gebruiken ze vaak plaats- of achternamen.

Let goed op de naam van het bedrijf. Sommige malafide loodgieters gebruiken een naam die opvallend veel lijkt op die van andere (gerenommeerde) loodgieter- en ontstoppingsbedrijven. De websites die gerund worden door leadbedrijven lijken qua vormgeving vaak op elkaar.

De foto’s van de werknemers zijn meestal niet echt. Op hun website kun je zien dat ze geen lokaal familiebedrijf zijn, maar een netwerk door het hele land hebben. De vormgeving van dit type websites lijkt veel op elkaar. De foto’s zijn meestal niet echt. Er wordt ook vaak een 085-telefoonnummer gebruikt.

Let op: leadbedrijven werken ook met regionale netnummers, dus niet alleen met 085-nummers.

Opgelicht door een loodgieter?

Heb je een klacht over een loodgieter of een andere spoeddienst? Heeft hij slecht werk geleverd en veel te hoge tarieven gerekend? Laat het bedrijf er niet mee wegkomen en lees wat je kunt doen.

Wat doet een loodgieter?

Een loodgieter is een gespecialiseerd vakman die zich richt op de aanleg, het onderhoud en de reparatie van sanitair. Maar ook op verwarmingsinstallaties, waterleidingen en eventueel ook riolering. De meeste loodgieters hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied.

Je kunt bij een loodgieter terecht voor: