Een goede loodgieter vinden

Evelien Mansens Expert verbouwen & klussenBijgewerkt op:14 april 2026
Vraag vrienden en bekenden of zij een loodgieter kunnen aanbevelen. Het geeft geen waterdichte garantie, maar het geeft wel meer zekerheid dan een totale onbekende inhuren.
Kies voor een lid van branchevereniging Techniek Nederland. Sommige loodgieters gebruiken nog de oude naam Uneto-VNI. Leden van Techniek Nederland hebben de juiste kennis en apparatuur in huis.
Ontstaat er een meningsverschil over prijs of de kwaliteit van het geleverde werk? Dan kun je naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen.
Een andere brancheorganisatie voor loodgieterswerk is de Vereniging Landelijk Overleg Klussenbedrijven (VLOK).
Zoek je een loodgieter via een zoekmachine? Sla dan de advertenties over en kijk naar de kleinere, lokale loodgieters als je verder naar beneden scrolt.
Loodgieters en ontstoppingsbedrijven die bovenaan in Google staan zijn vaak advertenties van leadbedrijven. Voor iedere keer dat iemand op zo’n advertentie klikt, betaalt het adverterende bedrijf een fors bedrag aan Google.
Een loodgieter die normale prijzen vraagt, kan zo'n investering niet terugverdienen. Leadbedrijven verdienen de advertentiekosten terug door de klus voor een hoog bedrag aan een loodgieter te verkopen. En die probeert dat bedrag vervolgens op slinkse manieren via de klant terug te verdienen.
Google heeft begin 2024 besloten om advertenties voor loodgietersdiensten in Nederland te verbieden. Maar blijf goed opletten, want het kan zijn dat je bij bepaalde zoektermen nog steeds advertenties tegenkomt, bijvoorbeeld als je zoekt op ‘ontstoppingsbedrijf’.
Zoek op internet of je klachten over het bedrijf kunt vinden. We krijgen regelmatig klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over onduidelijke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms extreem) hoge facturen.
Vaak gaat het om ontstoppingswerkzaamheden. Klagen achteraf heeft meestal geen zin. Dit soort bedrijven zijn slecht bereikbaar of geven niet thuis.
Veel loodgietersbedrijven vermelden geen tarieven op hun website. Bel een aantal loodgieters en vergelijk prijzen.
Let op het volgende:
Onder materiaalkosten valt bijvoorbeeld het gebruik van een ontstoppingsspiraal. Vaak moet je ineens voor vele meters betalen, met als smoes dat ze ‘de spiraal na 1 keer moeten weggooien’. Onzin, horen we van een expert. Spiralen kun je zonder problemen vaker gebruiken. Ze zijn van staal. Goede monteurs gebruiken ze de hele dag en kunnen er wel een jaar mee doen.
In november 2021 oordeelde de kantonrechter dat een ontstoppingsbedrijf vooraf duidelijk moet aangeven wat de totale kosten worden of hoe deze worden berekend. Alleen het vermelden van een prijs per meter, zonder aan te geven hoeveel meter het (mogelijk) gaat worden, mag niet.
Leadbedrijven zijn bedrijven die bemiddelen tussen de consument en de uitvoerende loodgieter. Zij verkopen de klus (de lead) aan het loodgietersbedrijf.
Het doorverkopen van een klus is legaal, maar de bemiddelingskosten worden doorberekend aan de klant. Hierdoor kan de rekening flink oplopen. En bij pech krijg je een louche loodgieter aan de deur die je voor honderden of soms zelfs duizenden euro’s oplicht. Vergelijkbare praktijken zien we ook bij slotenmakers.
Leadbedrijven opereren onder namen als:
Vaak staat op de factuur een andere naam. Veel van dit soort bedrijven veranderen regelmatig hun bedrijfsnaam. Dus grote kans dat deze websites inmiddels al uit de lucht zijn. Meestal herken je ze aan ‘spoed’ of ‘24-7’ in de naam. Ook gebruiken ze vaak plaats- of achternamen.
Let goed op de naam van het bedrijf. Sommige malafide loodgieters gebruiken een naam die opvallend veel lijkt op die van andere (gerenommeerde) loodgieter- en ontstoppingsbedrijven. De websites die gerund worden door leadbedrijven lijken qua vormgeving vaak op elkaar.
De foto’s van de werknemers zijn meestal niet echt. Op hun website kun je zien dat ze geen lokaal familiebedrijf zijn, maar een netwerk door het hele land hebben. De vormgeving van dit type websites lijkt veel op elkaar. De foto’s zijn meestal niet echt. Er wordt ook vaak een 085-telefoonnummer gebruikt.
Let op: leadbedrijven werken ook met regionale netnummers, dus niet alleen met 085-nummers.
Heb je een klacht over een loodgieter of een andere spoeddienst? Heeft hij slecht werk geleverd en veel te hoge tarieven gerekend? Laat het bedrijf er niet mee wegkomen en lees wat je kunt doen.
Een loodgieter is een gespecialiseerd vakman die zich richt op de aanleg, het onderhoud en de reparatie van sanitair. Maar ook op verwarmingsinstallaties, waterleidingen en eventueel ook riolering. De meeste loodgieters hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied.
Je kunt bij een loodgieter terecht voor: