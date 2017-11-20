Kozijnen schilderen
Houten buitenkozijnen schilderen is vaak meer werk dan je denkt. Het is een precies klusje, dat niet voor iedereen is weggelegd.
Houten buitenkozijnen schilderen is vaak meer werk dan je denkt. Het is een precies klusje, dat niet voor iedereen is weggelegd.
Hoe vind je een goede aannemer? Hoe maak je goede afspraken en hoe voorkom je problemen?
Hoe vind je een goede schilder, elektricien of tegelzetter? En, minstens zo belangrijk, hoe maak je goede afspraken met hem?
Juist als de nood hoog is, slaan ze toe: malafide slotenmakers. Hoe zorg je ervoor dat je niet wordt opgelicht? En wat kun je doen als het je toch overkomt?
Muren en plafonds schilderen is een behoorlijke klus. Egaliseren, ontvetten, voorbehandelen, afdekken. Met deze tips bereik je het mooiste resultaat.
Is je wc verstopt of heb je een lekkage in de badkamer? Dan moet je op zoek naar een betrouwbare loodgieter. Hoe vind je die en hoe voorkom je dat je wordt opgelicht? En wat kun je doen als het je toch overkomt?
Nieuwe keuken of badkamer nodig? Tijd om te onderhandelen! En bereid je voor op een flink aantal verkooptrucs.
Plannen om je nieuwe huis te verbouwen? Lees dan onze tips om een goede aannemer te vinden. En ontdek hoe je een verbouwing slim kunt financieren.
Waar ben je het goedkoopst uit voor verf, hout en ander klusmateriaal?
Koop je in 2026 een huis voor maximaal €470.000? Met een hypotheek met NHG profiteer je van een lagere hypotheekrente.
Voor een verbouwing kun je je spaargeld gebruiken of extra lenen. Bijvoorbeeld door je hypotheek te verhogen. Is dat de voordeligste optie om je verbouwing te betalen?
Bouwmarkten en andere bedrijven verhuren gereedschap. Wij zochten uit wat het ongeveer kost en waar je op moet letten.
Hornbach en Bauhaus zijn de goedkoopste bouwmarkten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De prijzen van deze ketens liggen zo’n 14% en 12% lager dan het gemiddelde. Maar deze bouwmarkten zijn niet áltijd het goedkoopst.
Keukenverkopers hebben al jaren een slechte naam. Word je nog steeds onder druk gezet bij de aankoop van een keuken? We vroegen het aan ruim 1500 consumenten en bezochten 10 keukenwinkels.
Winkels die onderdeel zijn van De Mandemakers Groep (DMG) zetten hun klanten aanzienlijk meer onder druk bij het kopen van een keuken dan andere bedrijven. Bovendien is het advies vaak matig. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.
Met de Schilderdienst helpt de Consumentenbond consumenten die hun buitenschilderwerk willen laten doen. Ze kunnen met de dienst gemakkelijk een offerte opvragen en een betrouwbare schilder vinden.
37% van de consumenten die een keuken willen kopen, voelt zich onder druk gezet door agressieve verkoopmethoden. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 7000 panelleden.