Verkoopdruk in keukenwinkels

Ervaringen van keukenkopers

Uit de enquête blijkt dat keukenverkopers regelmatig aandringen op een snelle beslissing. En meestal zonder dat ze een duidelijke offerte of prijsspecificatie geven.

We zien het vooral misgaan bij winkels van De Mandemakers Groep:

Er werden minder vaak offertes meegegeven.

De offertes waren minder duidelijk gespecificeerd.

Bezoekers voelden veel vaker verkoopdruk.

Bezoekers waren minder tevreden over het advies.

DMG Andere winkels Totaal Offerte meegekregen 45% 68% 61% Duidelijk gespecificeerde offerte 63% 84% 79% Tevreden over het advies 38% 73% 61% Enigszins/veel druk ervaren 57% 15% 28%

DMG = De Mandemakers Groep

Enquête onder ruim 1500 panelleden die in de afgelopen 2,5 jaar één of meerdere winkels hebben bezocht voor de aankoop van een keuken.

Ikea minste verkoopdruk

In de enquête steekt Ikea er met kop en schouders bovenuit. 97% van de keukenkopers heeft geen enkele vorm van verkoopdruk ervaren.

10 winkels bezocht

Naast de enquête hebben we ook 10 winkels bezocht. We bezochten 9 winkels van bekende ketens en 1 zelfstandige keukenwinkel. De ketens die we bezochten:

Keukenconcurrent

Keuken Kampioen

Piet Klerkx

Mandemakers

Brugman Keukens

Grando Keukens

Superkeukens

Bruynzeelkeukens

Keukensale

Tijdens deze mysterybezoeken ervaarden we regelmatig verkoopdruk:

Bij 5 van de 10 bezochten winkels werd op een of andere manier op een koop aangestuurd.

Bij de vestigingen van Grando en Brugman werd de druk flink opgevoerd.

Bij de winkels van Bruynzeel, Keukensale en Superkeukens was van verkoopdruk totaal geen sprake.

De Mandemakers Groep

Het is niet voor het eerst dat winkels van De Mandemakers Groep er slechter uitkomen dan hun concurrenten. Door negatieve publiciteit heeft De Mandemakers Groep in 2017 een bedenktermijn in de voorwaarden opgenomen. Daardoor was het mogelijk om binnen 48 uur kosteloos te annuleren. Maar in 2019 heeft De Mandemakers Groep deze kosteloze annuleringstermijn weer uit de voorwaarden gehaald.

De winkeliers brengen nu een bedrag van 5% van de aankoopprijs in rekening als je binnen 48 uur annuleert. Met een minimum van €500. Dit geldt in principe voor alle leden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW).

Uitzondering hierop is Bruynzeel. Deze keten heeft er bewust voor gekozen om op dit punt positief af te wijken van de CBW-voorwaarden. Bij de Bruynzeel-winkels kun je binnen 5 kalenderdagen na de keukenaankoop kosteloos annuleren.

Tips bij een keuken kopen

Keukenverkopers weten precies welke trucs ze kunnen inzetten om je over de streep te trekken. Ga daarom voorbereid op pad:

Bepaal vooraf hoeveel je maximaal wilt uitgeven, maar zeg er niets over.

Vraag om een offerte met een specificatie van de prijs.

Vergelijk deze met offertes van concurrenten.

Wil de verkoper geen offerte geven, ga dan naar een andere winkel.

Laat je niet overhalen om meteen te beslissen. De offerte geldt daarna ook echt nog wel.

Laat je niet verrassen door de trucs die verkopers inzetten en lees onze extra tips.

Hoe wij testen

We hebben de enquête uitgevoerd onder ruim 1500 panelleden. Zij hebben in de afgelopen 2,5 jaar één of meerdere winkels bezocht voor de aankoop van een keuken.

Ook hebben we in het geheim 10 keukenwinkels bezocht. Het ging om 9 ketens en 1 zelfstandige winkel. 6 van de ketens horen bij De Mandemakers Groep. We hebben van iedere keten 1 winkel bezocht.

Onder De Mandemakers Groep (DMG) vallen de volgende keukenketens:

Brugman

Grando

Keuken Kampioen

Keukenmaxx

KeukenConcurrent

Küchen Direct

Mandemakers Keukens

Nieuwenhuis Keukens

Piet Klerkx

Tulp Keukens

Wooning

