Verkoopdruk in keukenwinkels

Evelien Mansens Expert Wonen & LevenGepubliceerd op:24 november 2020
Uit de enquête blijkt dat keukenverkopers regelmatig aandringen op een snelle beslissing. En meestal zonder dat ze een duidelijke offerte of prijsspecificatie geven.
We zien het vooral misgaan bij winkels van De Mandemakers Groep:
|DMG
|Andere winkels
|Totaal
|Offerte meegekregen
|45%
|68%
|61%
|Duidelijk gespecificeerde offerte
|63%
|84%
|79%
|Tevreden over het advies
|38%
|73%
|61%
|Enigszins/veel druk ervaren
|57%
|15%
|28%
DMG = De Mandemakers Groep
Enquête onder ruim 1500 panelleden die in 2,5 jaar tijd 1 of meerdere winkels hebben bezocht voor de aankoop van een keuken.
In de enquête steekt IKEA er met kop en schouders bovenuit. 97% van de keukenkopers heeft geen enkele vorm van verkoopdruk ervaren.
Naast de enquête hebben we ook 10 winkels bezocht. We bezochten 9 winkels van bekende ketens en 1 zelfstandige keukenwinkel. De ketens die we bezochten:
Tijdens deze mysterybezoeken ervaarden we regelmatig verkoopdruk:
Bij de winkels van Bruynzeel, Keukensale en Superkeukens was van verkoopdruk totaal geen sprake.
Het is niet voor het eerst dat winkels van De Mandemakers Groep er slechter uitkomen dan hun concurrenten. Door negatieve publiciteit heeft De Mandemakers Groep in 2017 een bedenktermijn in de voorwaarden opgenomen. Daardoor was het mogelijk om binnen 48 uur kosteloos te annuleren. Maar in 2019 heeft De Mandemakers Groep deze kosteloze annuleringstermijn weer uit de voorwaarden gehaald.
De winkeliers brengen nu een bedrag van 5% van de aankoopprijs in rekening als je binnen 48 uur annuleert. Met een minimum van €500. Dit geldt in principe voor alle leden van de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW).
Uitzondering hierop is Bruynzeel. Deze keten heeft er bewust voor gekozen om op dit punt positief af te wijken van de CBW-voorwaarden. Bij de Bruynzeel-winkels kun je binnen 5 kalenderdagen na de keukenaankoop kosteloos annuleren.
Keukenverkopers weten precies welke trucs ze kunnen inzetten om je over de streep te trekken. Ga daarom voorbereid op pad:
Laat je niet verrassen door de trucs die verkopers inzetten en lees onze extra tips.
We hebben de enquête uitgevoerd onder ruim 1500 panelleden. Zij hebben in de afgelopen 2,5 jaar één of meerdere winkels bezocht voor de aankoop van een keuken.
Ook hebben we in het geheim 10 keukenwinkels bezocht. Het ging om 9 ketens en 1 zelfstandige winkel. 6 van de ketens horen bij De Mandemakers Groep. We hebben van iedere keten 1 winkel bezocht.
Onder De Mandemakers Groep (DMG) vallen de volgende keukenketens: