Zelf muren schilderen

Voorkom deze 5 fouten

Afplaktape te lang laten zitten. Te veel verf op je kwast of roller nemen. Verkeerde kwast of roller gebruiken voor de soort muur/plafond. Te snel een tweede laag opbrengen. De muur niet voorbehandelen.

Voorbereiden

Klaarzetten en afplakken

Haal alles van de muren en schuif meubels aan de kant.

Plak plinten, kozijnen, stopcontacten enzovoort af met afplaktape.

Bedek meubels, de vloer met een oud gordijn, karton of kranten.

Muur voorbewerken

Voor bepaalde ondergronden is een primer (grondlaag) noodzakelijk. Verf wordt bijvoorbeeld als een spons opgezogen door een vers gestucte muur of nieuwe gipsplaat. Dat zorgt voor kleurverschillen én onnodig veel verfgebruik. Een primer voorkomt dat.

Zorg bij reeds geschilderde muren dat het oppervlak dat je wilt schilderen goed voorbehandeld is:

Maak de muur grondig schoon met een doek met wat water en verfreiniger.

Vul scheurtjes, gaten en beschadigingen op.

Maak de muur stofvrij.

Zorg dat de muur goed droog is voor je gaat schilderen.

Schilderen over behang

Wil je over een oude laag behang schilderen, lijm dan eerst alle losse stukken aan de muur vast. Verf hecht slecht aan vuile ondergronden. Haal daarom het behang liever weg als het erg vies of vet is, of aangetast door sigarettenrook.

Heb je behang met print? Test dan voor je gaat schilderen de kleurvastheid van het behang. Maak op een paar plekken met print het behang vochtig. Geeft het niet af, dan kun je het overschilderen. Anders moet je eerst een grondlaag aanbrengen.

Begin met het schilderwerk

Lees de aanwijzingen op de verpakking van de verf voor je begint. Let op de temperatuur waarop je de verf mag verwerken, de droogtijd, of je moet roeren of niet, of verdunnen nodig is, enzovoort.

Gebruik een kwast voor de hoeken en randen een muurverfroller, eventueel met een telescoopsteel, voor de grote oppervlaktes.

Nu kan het echte werk beginnen:

Maak de roller met de hand met wat water vochtig.

Neem niet te veel verf op je kwast. Werk je met een roller, verdeel de verf (niet te veel!) goed op de roller en begin met rustige bewegingen. Zo voorkom je spetters. Pas wanneer er minder verf aan de roller hangt, kun je meer kracht zetten bij het rollen.

Verwijder verfspetters voorzichtig met een natte spons wanneer de verf nog nat is. Een vlek op glas? Wacht dan tot de verf is opgedroogd en de vlek makkelijker te verwijderen is.

Verf eerst de randen van de muur met een kwast. Daarna de rest van de muur met een roller.

Verf telkens een klein oppervlak van ongeveer een vierkante meter. Wissel horizontale en verticale bewegingen af om strepen te voorkomen.

Ga telkens een paar keer met je roller over de overgang tussen 2 delen, zodat de vlakken elkaar goed overlappen. Zo voorkom je dat de overgang zichtbaar blijft als de verf is opgedroogd.

Werk altijd in een schone ruimte en voorkom stof. Dat kan namelijk aan je verflaag gaan plakken.

Dekt de verf niet in 1 keer? Breng dan liever 2 lagen verf aan dan 1 dikke. Dan wordt het eindresultaat mooier. Hanteer tussen 2 lagen de wachttijd zoals die op de verpakking staat. Houd rekening met 4 tot 6 uur droogtijd. Staat er geen droogtijd op de verpakking, wacht dan voor de zekerheid 24 uur voor je de volgende laag aanbrengt.

Na het schilderen