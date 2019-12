Zelf muren schilderen

Voorbereiden

Klaarzetten en afplakken

Haal alles van de muren en schuif meubels aan de kant.

Plak plinten, kozijnen enzovoort af met afplaktape.

Bedek de vloer met een oud gordijn, karton of kranten.

Muur voorbewerken

Voor bepaalde ondergronden is een primer (grondlaag) noodzakelijk. Verf wordt bijvoorbeeld als een spons opgezogen door een vers gestucte muur of nieuwe gipsplaat. Dat zorgt voor kleurverschillen én onnodig veel verfgebruik. Een primer voorkomt dat.

Zorg bij reeds geschilderde muren dat het oppervlak dat je wilt schilderen goed voorbereid is:

Maak de muur grondig schoon met een doek met wat water en verfreiniger.

Vul scheurtjes, gaten en beschadigingen op.

Maak de muur stofvrij.

Zorg dat de muur goed droog is voor je gaat schilderen.

Schilderen over behang

Wil je over een oude laag behang schilderen, lijm dan eerst dat alle losse stukken aan de muur. Verf hecht slecht aan vuile ondergronden. Haal daarom het behang liever weg als het erg vies of vet is, of aangetast door sigarettenrook.

Als het behang een print heeft, test dan voor je gaat schilderen de kleurvastheid van het behang. Maak op een paar plekken met print het behang vochtig. Geeft het niet af, dan kun je het overschilderen. Anders moet je eerst een grondlaag aanbrengen.

Het schilderen

Lees de aanwijzingen op de verpakking van de verf voor je begint. Let op de temperatuur waarop je de verf mag verwerken, droogtijd, of je moet roeren of niet, of verdunnen nodig is, enzovoort. Nu kan het echte werk beginnen:

Maak de roller met de hand met wat water vochtig.

Neem niet te veel verf op je kwast. Werk je met een roller, verdeel de verf (niet te veel!) goed op de roller en begin met rustige bewegingen. Zo voorkom je spetters. Pas wanneer er minder verf aan de roller hangt, kun je meer kracht zetten bij het rollen.

Verwijder verfspetters voorzichtig met een natte spons wanneer de verf nog nat is. Een vlek op glas? Wacht dan tot de verf is opgedroogd en de vlek makkelijker te verwijderen is.

Verf telkens een klein oppervlak van ongeveer een vierkante meter. Wissel horizontale en verticale bewegingen af om strepen te voorkomen.

Ga telkens een paar keer met je roller over de overgang tussen 2 delen, zodat de vlakken elkaar goed overlappen. Zo voorkom je dat de overgang zichtbaar blijft als de verf is opgedroogd.

Werk altijd in een schone ruimte en voorkom stof, omdat dat aan je verflaag kan gaan plakken.

Dekt de verf niet in één keer, breng dan liever 2 lagen verf aan dan één dikke. Dan wordt het eindresultaat mooier. Hanteer tussen 2 lagen de wachttijd tussen 2 lagen zoals die op de verpakking staat. Hou rekening met 4 tot 6 uur droogtijd. Staat er geen droogtijd op de verpakking, wacht dan voor de zekerheid 24 uur voor je de volgende laag aanbrengt.

Na het schilderen

Haal de afplaktape weg als de verf nog nat is.

Bewaar kwasten en rollers tussen het schilderen door in wat water of in een gesloten plastic zak. Kwasten met oplosmiddelhoudende verf kunnen in een plastic zak in de vriezer.

Spoel rollers, kwasten en mengbakjes niet uit onder de kraan, maar gooi ze bij het restafval: dat is minder milieubelastend dan verfresten in het riool.

Ga, zolang de verf nog nat is, geen delen overschilderen als je kleurverschil ziet. Wacht tot de verf helemaal is opgedroogd, anders krijg je misschien juist kleurverschillen.

Lege potten en uitgeharde verfresten mogen bij het huisvuil. Vloeibare resten en voorstrijkmiddelen gaan bij het klein chemisch afval (KCA).

Benieuwd naar de resultaten?

Leden kunnen de testresultaten online bekijken.

Test muurverf Als je de etiketten op de muurverf mag geloven, is 1 laag vaak voldoende voor een mooi dekkend resultaat. Wij testten 23 witte muurverven om te zien wat ze waarmaken. Bekijk de testresultaten (gratis voor leden).



Download de test voor €1 (voor niet-leden)

Meer lezen?