Een goede aannemer vinden

Je nieuwe huis eerst verbouwen of renoveren? Dan kan een aannemer nuttig zijn. Hij is verantwoordelijk voor het hele project. Handig, maar ook risicovol. Hij kan de verbouwing immers maken of breken. Hoe vind je een goede aannemer en hoe voorkom je problemen?

Wat doet een aannemer?

Wil je je nieuwe woning uitbreiden met bijvoorbeeld een serre of dakkapel of moet er een nieuwe keuken in, dan kun je een aannemer inschakelen. Een aannemer coördineert het hele project:

Bespreken van ontwerp, bestek en tekeningen met de architect of ontwerper

Maken van een planning

Regelen van benodigde (bouw)vergunningen

Inschakelen, plannen en aansturen van vakmensen zoals de installateur, elektricien en schilder

Zorgen dat de bouwmaterialen op tijd aanwezig zijn

Inrichten van de werkplaats

Een aannemer is verantwoordelijk voor het totale project. Dat is zijn werk en daar betaal je hem voor. Je kunt hem dus aanspreken als er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld wanneer de verbouwing vertraging oploopt of als je ontevreden bent over de schilder.

Een goede aannemer neemt je alle ‘gedoe’ en geregel uit handen.

Waar vind je een goede aannemer?

Via een bekende

Een aannemer vertrouw je een flinke klus toe. Vraag vrienden en bekenden of zij een aannemer kunnen aanbevelen. Bekijk bij hen ook het resultaat. Hoewel geen waterdichte garantie, geeft het wel meer zekerheid dan een totale onbekende inhuren.

Een persoonlijke bekende inhuren is niet aan te raden. Dit kan mislopen door verwachtingen die niet waargemaakt worden of afspraken die niet helder zijn.

Via een branchevereniging

Kies een aannemer die is aangesloten bij een branchevereniging (Bouwgarant of Woningborg). Dat biedt meer houvast bij bijvoorbeeld meningsverschillen over de kwaliteit. Zo'n aannemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw. Als hij failliet gaat neemt een andere aangesloten aannemer het over. Ook heb je meer garanties na oplevering.

Waar let je verder op bij je keuze?

Aannemers hebben zo hun specialisaties. Probeer dus de aannemer(s) te zoeken die veel ervaring heeft/hebben met de klus(sen) die gedaan moeten worden.

Ga op tijd op zoek naar een aannemer. Er zijn immers veel details om over na te denken. En de aannemer van jouw keuze moet natuurlijk ook tijd hebben om de opdracht uit te voeren.

Schakel je een architect in voor de verbouwing, dan kan deze misschien een paar aannemers aanbevelen. Het is handig als architect en aannemer op elkaar zijn ingespeeld.

Een aannemer uit de regio heeft als voordeel dat hij een reputatie hoog te houden heeft in de regio waar de meeste van zijn klanten wonen. En het beperkt de reiskosten.

Er zijn websites waar je een klus kunt aanbieden en waar aannemers reageren met een offerte. Sommige zijn openbaar, zodat iedereen kan lezen wat je van plan bent. Andere sturen jouw wensen door naar een aantal aannemers.

Vraag de aannemers die je op het oog hebt om referenties, google ze en kijk op Klachtenkompas.nl.

Kosten

In tegenstelling tot een schilder, klusjesman of loodgieter betaal je een aannemer meestal niet per uur, maar je betaalt een ‘aanneemsom’ voor de hele klus.

Omdat elke verbouwing anders is, zijn standaardprijzen lastig te geven. Globaal moet je denken aan een uurtarief van €30 tot €50. Hier komen nog kosten bij voor materiaal, inhuren van vaklieden, vergunningen et cetera.

Je kunt de kosten drukken door sommige delen van de klus zelf te doen, bijvoorbeeld het strippen en slopen of afwerken (schilderen, behangen).

Betaal geen grote bedragen vooruit. Hooguit bijvoorbeeld 10% bij aanvang van het project.

Offertes aanvragen en beoordelen

Vraag altijd minimaal 3 offertes op. Doorloop eerst mondeling je verbouwingswensen met de aannemers. Als leek weet je vaak niet precies wat alle (on)mogelijkheden zijn. Leg je wensen ook vast op papier bij je offerteaanvraag.

Soms vraagt een aannemer geld voor een offerte. Hij moet je hier van te voren (mondeling of schriftelijk) op wijzen, maar het kan geen kwaad om het na te vragen.

Let bij de beoordeling van de offertes op het volgende:

Worden de werkzaamheden die jij wilt goed beschreven, inclusief materialen en verwijzingen naar bijvoorbeeld tekeningen?

Zijn de vaklieden die worden ingeschakeld gediplomeerd?

Is de betaling van alle vaklieden bij de prijs inbegrepen?

Welke materialen zijn bij de prijs inbegrepen, welke niet? Let ook op de kwaliteit van het voorgestelde materiaal?

Is de prijs in- of exclusief reiskosten, materieel (steiger, trap etc), leges voor benodigde vergunningen?

Start- en opleverdatum

Zit er garantie op het werk (materialen en werkzaamheden)?

Wat staat er over betalingstermijnen?

Ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld als de benodigde vergunningen niet verkregen kunnen worden.

Lees altijd de Algemene Voorwaarden die, als het goed is, bij de offerte zitten. Je gaat hier namelijk mee akkoord als je een opdracht verleent. Hierin staan onder andere de betalingswijze, garantie en geschillenregeling vermeld.

Maak duidelijke afspraken

Leg alle afspraken vast op papier. Verwacht niet dat je hiermee álles besproken hebt. Er zullen altijd nog keuzes gemaakt moeten worden.

Spreek af dat de aannemer eventueel meerwerk altijd van te voren met je bespreekt om vervelende verrassingen te voorkomen. Leg ook de afspraken die je hierover maakt vast op papier.

Vereniging Eigen Huis heeft een kluscontract opgesteld dat je kunt gebruiken als je aannemer niet bij een brancheorganisatie is aangesloten.

Tips

Neem geregeld een kijkje op de 'bouwplaats’. Zo kun je gemakkelijk bijsturen als dat nodig is.

Leg ook alles vast dat ná de opdrachtverlening is afgesproken.

Laat de oplevering schriftelijk vastleggen in een proces-verbaal van oplevering.

Bij problemen

Ben je ontevreden over het gedane werkt, meld dit dan gelijk. Je kunt dan direct afspreken hoe, en binnen welke redelijke termijn, de tekortkomingen verholpen worden.

Als je bij oplevering niet tevreden bent, hou dan een deel van de betaling in, bijvoorbeeld 5 of 10%. Dit zet meer druk op de aannemer om het snel recht te zetten.

Neem bij klachten of problemen altijd eerst contact op met de aannemer. Kom je er met hem niet uit dan kun je binnen 3 maanden de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw inschakelen. De ondernemer moet hier dan wel bij aangesloten zijn.

