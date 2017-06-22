Een goede aannemer vinden

Evelien Mansens Expert verbouwen & klussenBijgewerkt op:16 april 2026
Een aannemer vertrouw je een flinke klus toe. Vraag vrienden en bekenden of zij een aannemer kunnen aanbevelen. Bekijk bij hen ook het resultaat. Hoewel het geen waterdichte garantie geeft, heb je wel meer zekerheid dan wanneer je een onbekende inhuurt.
Een persoonlijke bekende inhuren is niet aan te raden. Dit kan mislopen door verwachtingen die niet waargemaakt worden, of afspraken die niet helder zijn.
Kies een aannemer die is aangesloten bij een keurmerk, zoals Bouwgarant. Het keurmerk Woningborg garandeert dat een andere aangesloten aannemer de verbouwing overneemt als jouw aannemer onverhoopt failliet gaat.
Check ook of de aannemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw. Dat biedt meer houvast bij meningsverschillen en juridische conflicten over de verbouwing.
Je wilt je nieuwe woning uitbreiden met bijvoorbeeld een serre, dakkapel, nieuwe keuken of badkamer. Als je zelf niet van klussen houdt of daar geen tijd voor hebt, kun je het beste een aannemer inschakelen. De taken van een aannemer zijn in het kort:
Een aannemer is verantwoordelijk voor het totale project. Dat is zijn werk en daar betaal je hem voor. Je kunt hem dus aanspreken als er iets niet goed gaat. Bijvoorbeeld wanneer de verbouwing vertraging oploopt of als je ontevreden bent over de uitgevoerde werkzaamheden.
Een goede aannemer neemt je alle ‘gedoe’ en geregel uit handen.
In tegenstelling tot een schilder, klusjesman of loodgieter betaal je een aannemer meestal niet per uur, maar je betaalt een ‘aanneemsom’ voor de hele klus.
Omdat elke verbouwing anders is, zijn standaardprijzen lastig te geven. Globaal moet je denken aan een uurtarief van €30 tot €50. Hier komen nog kosten bij voor materiaal, inhuren van vaklieden, vergunningen et cetera.
Je kunt de kosten drukken door sommige delen van de klus zelf te doen. Denk aan het strippen en slopen of afwerken (schilderen, behangen).
Betaal geen grote bedragen vooruit. Hooguit bijvoorbeeld 10% bij aanvang van het project.
Vraag altijd minimaal 3 offertes op. Doorloop eerst mondeling je verbouwingswensen met de aannemers. Als leek weet je vaak niet precies wat alle (on)mogelijkheden zijn. Leg je wensen ook vast op papier bij je offerteaanvraag.
Soms vraagt een aannemer geld voor een offerte. Hij moet je hier van tevoren (mondeling of schriftelijk) op wijzen, maar het kan geen kwaad om het na te vragen.
Let bij de beoordeling van de offertes op het volgende:
Leg alle afspraken vast op papier. Verwacht niet dat je hiermee álles besproken hebt. Er zullen altijd nog keuzes gemaakt moeten worden.
Spreek af dat de aannemer eventueel meerwerk altijd van tevoren met je bespreekt om vervelende verrassingen te voorkomen. Leg ook de afspraken die je hierover maakt vast op papier.
Ben je ontevreden over het gedane werk, meldt dit dan gelijk. Je kunt dan direct afspreken hoe, en binnen welke redelijke termijn, de tekortkomingen verholpen worden.
Als je bij oplevering niet tevreden bent, hou dan een deel van de betaling in, bijvoorbeeld 5 of 10%. Dit zet meer druk op de aannemer om het snel recht te zetten.
Neem bij klachten of problemen altijd eerst contact op met de aannemer, bijvoorbeeld met onze voorbeeldbrief klacht dienstverlening.
Kom je er met hem niet uit? Dan kun je binnen 3 maanden de Geschillencommissie Verbouwingen en Nieuwbouw inschakelen. De ondernemer moet hier dan wel bij aangesloten zijn.