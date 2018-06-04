Gereedschap huren: waar let je op?

Evelien Mansens Expert Wonen & LevenBijgewerkt op:3 december 2025
De grootste verhuurpartij is Boels. Je kunt rechtstreeks bij Boels Rental huren of via een aantal grote bouwmarktketens. Verder kun je gereedschap huren bij Bo-rent, Loxam en Huurmaat. Loxam en Huurmaat richten zich op professionele huurders, maar verhuren ook aan consumenten.
Het aanbod is niet in elke bouwmarktvestiging hetzelfde. De soorten gereedschap en de keuze uit modellen en merken kunnen verschillen. Zo is er meestal maar één type behangafstomer, maar bij boormachines heb je meer keuze. Er worden A-merken verhuurd (zoals Bosch en Kärcher), maar vaak kun je op de website niet goed zien om wat voor merk het gaat.
Bij de bouwmarkten is het assortiment beperkter en meer gericht op de doe-het-zelver. De mogelijke huurperiodes en tarieven zijn daar ook op afgestemd.
Of je tijdens het klussen nou een cirkelzaag, steiger of breekhamer nodig hebt: je kunt het allemaal huren. Ook tuingereedschap zoals een hogedrukreiniger, tegelknipper en elektrische heggenschaar hoef je niet zelf aan te schaffen.
Een greep uit de mogelijkheden:
Behalve de huurkosten per dag, kunnen er ook nog andere kosten bij komen. Zoals voor brandstof, olie, slijpen, slijtage (zaagbladen, boren), transport (bij bezorgen en ophalen) en reinigen. En voor milieuheffingen en het risico afkopen op schade, brand en diefstal.
Eventuele borg krijg je terug of wordt verrekend met de huurprijs nadat je het product in goede staat hebt teruggebracht.
Als huurder ben je aansprakelijk voor schade aan het gereedschap. Controleer dus van tevoren of je verzekering gehuurde spullen dekt en in welke mate. Dekt je verzekering niet of onvoldoende, dan kun je het risico op schade bij de verhuurder afkopen.
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Huren is duurzamer dan kopen. Want zo hoeven er minder producten te worden gemaakt en is er minder afval. Er worden geen spullen gemaakt die je amper gebruikt.
Met regelmatig onderhoud proberen verhuurders de levensduur van hun producten te verlengen. Door kapotte apparaten snel te repareren worden ze minder snel afgedankt. Ook verloopt het afdanken via een verhuurder duurzamer. Dus gebruik je een apparaat slechts eenmalig of erg weinig? Huur, leen of deel het dan.