Gereedschap huren: waar let je op?

Voor een kleine klus heb je vaak het gereedschap wel in huis. Maar wat als er zwaarder geschut nodig is? Of als meer mensen tegelijkertijd gaan boren of zagen? Bouwmarkten en andere bedrijven verhuren gereedschap. Wij zochten uit wat het ongeveer kost en waar je op moet letten.

Aanbod

Of je tijdens het klussen nou een decoupeerzaag, behangafstoomapparaat, steiger, boormachine of hogedrukreiniger nodig hebt. Je kunt het allemaal huren. Ook tuingereedschap als een freesmachine en een elektrische heggenschaar hoef je niet zelf aan te schaffen.

Een greep uit de mogelijkheden:

breekhamer

compressor

aggregaat

aanhangwagen

tegelsnijder

zaagtafel

sleuvenfrees

laminaatsnijder

parketschuurmachine,

pomp

wandzaag

trilplaat,

hakselaar

betonmolen

hef- hijs- en tranportmiddelen

hoogwerker

Verhuurders

De grotere bouwmarktketens verhuren gereedschap. Zij werken hiervoor samen met een verhuurbedrijf. Je haalt het gereedschap op in de bouwmarkt en krijgt uitleg over het apparaat van een bouwmarktmedewerker. Het huurcontract sluit je af met het verhuurbedrijf.

Samenwerkingen bouwmarktketen en verhuurbedrijf

Praxis en Formido werken samen met Boels DIY Rental.

Gamma en Karwei verhuren via Rentpartner, ook onderdeel van Boels.

Ook Hornbach verhuurt gereedschap. De meeste vestigingen werken met TrendRent DIY, enkele via Boels Rental. Beide zijn van Boels, maar er zijn wel wat verschillen in de voorwaarden.

Boels grootste partij gereedschapsverhuur

Boels is veruit het grootste bedrijf en bepaalt grotendeels de prijzen en voorwaarden bij het huren van gereedschap. Het assortiment is veel uitgebreider dan in de bouwmarkten en de voorraden zijn groter.

De Boels-filialen zijn gericht op professionele huurders, maar verhuren ook rechstreeks aan particulieren. De prijzen zijn hoger dan bij de bouwmarkten.

Andere verhuurders gereedschap

Een andere grote partij is Bo-Rent. Kleinere en niet-landelijke verhuurders zijn Loxam (midden van het land) en Huurmaat (Noord- en Zuid-Holland). Deze verhuurders richten zich op professionele huurders, maar verhuren ook aan consumenten.

Mogelijkheden

Het aanbod is niet in elke bouwmarktvestiging hetzelfde. De soorten gereedschap en de keuze uit modellen en merken kunnen verschillen. Bij Bo-Rent, Boels, Huurmaat en Loxam is het assortiment in elk filiaal hetzelfde. Maar soms is een bepaald type of merk gereedschap tijdelijk niet aanwezig zijn omdat alle exemplaren verhuurd zijn.

Huurperiode

De huurperiode is bij bouwmarkten meestal 4 uur en bij Bo-Rent, Boels, Huurmaat en Loxam 1 dag. Boels en Bo-Rent zijn op zaterdag open tot 12.30 uur en zondag gesloten. Loxam en Huurmaat zijn het weekend gesloten.

Bo-Rent, Boels, Gamma, Praxis en Formido hebben een weekendtarief dat relatief goedkoop is doordat je een dag kosteloos huurt. Tussentijds verlengen kan bij alle verhuurders. Je moet dan vaak wel een nieuwe waarborgsom betalen.

Bezorging en ophalen gehuurde gereedschap

Bezorging (en weer ophalen) van de gehuurde spullen is bij Bo-Rent, Boels, Gamma, Huurmaat en Loxam mogelijk (de kosten zijn afhankelijk van de afstand en omvang van het gehuurde apparaat/machine). Bezorgen kan niet bij alle bouwmarkten.

Kosten

Het vergelijken van de kosten is lastig. Vaak verhuurt een aanbieder 1 of 2 modellen van een apparaat of machine. De verhuurde gereedschappen zijn daardoor niet bij elke verhuurder hetzelfde. Ook is soms het merk/typenummer onbekend, waardoor vergelijken nog lastiger wordt.

De prijzen zijn per aanbieder in elk filiaal hetzelfde. De prijzen bij Boels zijn hoger dan die bij de bouwmarkten omdat ze een groter assortiment en grotere voorraden hebben.

Als je meer dan 2,5 dag huurt is de weekprijs bij veel aanbieders voordeliger dan 2,5 keer de dagprijs.

Van een aantal gereedschappen bekeken we de prijzen. Die zijn globaal als volgt:

Van-tot-prijzen in euro's

Gereedschap Dagprijs Weekprijs Borg Boorhamer 18 - 28 45 - 71 90 - 150 Klopboormachine 16 - 18 40 - 45 70 - 150 Behangafstoomapparaat 12 – 17 30 – 42 70 - 150 Handcirkelzaagmachine (groot) 16 – 21 38 – 40 95 – 150 Kamersteiger (werkhoogte 3 m) 23 - 82 58 – 82 115 - 300

Peilmoment: juni 2018

Borg betaal je altijd. De hoogte hangt af van de waarde van het gehuurde gereedschap en de huurperiode.

Andere mogelijke bijkomende kosten: accessoires (bijvoorbeeld schuurpapier of een boortje), slijtage (bijvoorbeeld bij diamantboren), slijpkosten (bij kettingzagen, boren, schaven), brandstof, transport, btw (bij Huurmaat en Loxam), schadeafkoop, afkoop brand en diefstal.

Aansprakelijkheid bij schade

Als huurder ben je zelf aansprakelijk voor schade aan het gereedschap of de machine. Controleer dus van tevoren of je inboedelverzekering gehuurde spullen dekt en in welke mate.

Dekt je verzekering niet, of onvoldoende, dan kun je de schade bij de verhuurder afkopen. Deze afkoop dekt doorgaans geen diefstal of brand. Daarvoor bieden sommige verhuurders een aparte dekking aan. Bij Boels en Loxam ben je automatisch en verplicht verzekerd voor schade. Ook bij Huurmaat ben je automatisch verzekerd, tenzij je aangeeft dat je eigen verzekering eventuele schade dekt.

Tips

Om zeker te weten dat een apparaat in de betreffende vestiging aanwezig en beschikbaar is, is het aan te raden om te reserveren.

Controleer het apparaat bij het afhalen/bezorgen: werkt alles en is het compleet?

Vraag de medewerker om een instructie voor het gebruik en een papieren gebruiksaanwijzing. Vraag ook om veiligheidsinstructies, bijvoorbeeld of een veiligheidsbril, stofmasker of handschoenen nodig zijn.

Check of de benodigde en de juiste accessoires (boortjes, schuurpapier) en brandstof erbij zitten, en of je hiervoor moet bijbetalen. Zorg dat je genoeg schuurpapier etc. meeneemt zodat je niet tussentijds terug moet om bij te halen.

De verhuurder controleert het apparaat bij het terugbrengen. Zorg dat je daarbij aanwezig bent.

Breng het apparaat schoon weer terug, anders kan de verhuurder reinigingskosten in rekening brengen.

Heb je het apparaat langer nodig dan verwacht, verleng de huur dan zo snel mogelijk. Als je het apparaat zonder bericht later inlevert, moet je bij sommige verhuurders een boete betalen (2 keer de huur).

Ga je het gereedschap ook na de klus veel gebruiken? Dan kan het goedkoper zijn om het zelf te kopen.

Waar verder op te letten

Legitimatiebewijs is verplicht.

Wat verstaat de verhuurder onder een dag: 8 of 24 uur?

Wat zijn de openingstijden van de vestiging, mocht er iets aan de hand zijn waardoor je terug moet?

Het model dat in de catalogus of op de website staat is niet per se het model dat je daadwerkelijk huurt.

Met wie sluit je het huurcontract af? Bij de bouwmarkten is het het verhuurbedrijf waar ze mee samenwerken (van Boels). Dus bij problemen moet je bij de laatste zijn.

Lees ook: