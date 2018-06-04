Gereedschap huren: waar let je op?

Verhuurders

De grootste verhuurpartij is Boels. Je kunt rechtstreeks bij Boels Rental huren of via een aantal grote bouwmarktketens. Verder kun je gereedschap huren bij Bo-rent, Loxam en Huurmaat. Loxam en Huurmaat richten zich op professionele huurders, maar verhuren ook aan consumenten.

Het aanbod is niet in elke bouwmarktvestiging hetzelfde. De soorten gereedschap en de keuze uit modellen en merken kunnen verschillen. Zo is er meestal maar één type behangafstomer, maar bij boormachines heb je meer keuze. Er worden A-merken verhuurd (zoals Bosch en Kärcher), maar vaak kun je op de website niet goed zien om wat voor merk het gaat.

Bij de bouwmarkten is het assortiment beperkter en meer gericht op de doe-het-zelver. De mogelijke huurperiodes en tarieven zijn daar ook op afgestemd.

Aanbod

Of je tijdens het klussen nou een cirkelzaag, steiger of breekhamer nodig hebt: je kunt het allemaal huren. Ook tuingereedschap zoals een hogedrukreiniger, tegelknipper en elektrische heggenschaar hoef je niet zelf aan te schaffen.

Een greep uit de mogelijkheden:

Behangafstomer

Boormachinebreekhamer

Cirkelzaag

Elektrische heggenschaar

Hogedrukreiniger

Laminaatsnijder

Schuurmachine

Steiger

Tapijtreiniger

Tegelzaagmachine

Trilplaat

Verticuteermachine

Kosten

Behalve de huurkosten per dag, kunnen er ook nog andere kosten bij komen. Zoals voor brandstof, olie, slijpen, slijtage (zaagbladen, boren), transport (bij bezorgen en ophalen) en reinigen. En voor milieuheffingen en het risico afkopen op schade, brand en diefstal.

Eventuele borg krijg je terug of wordt verrekend met de huurprijs nadat je het product in goede staat hebt teruggebracht.

Aansprakelijkheid bij schade

Als huurder ben je aansprakelijk voor schade aan het gereedschap. Controleer dus van tevoren of je verzekering gehuurde spullen dekt en in welke mate. Dekt je verzekering niet of onvoldoende, dan kun je het risico op schade bij de verhuurder afkopen.

Lees meer:

Aansprakelijkheidsverzekering

Redenen om te huren

Huren is duurzamer dan kopen. Want zo hoeven er minder producten te worden gemaakt en is er minder afval. Er worden geen spullen gemaakt die je amper gebruikt.

Met regelmatig onderhoud proberen verhuurders de levensduur van hun producten te verlengen. Door kapotte apparaten snel te repareren worden ze minder snel afgedankt. Ook verloopt het afdanken via een verhuurder duurzamer. Dus gebruik je een apparaat slechts eenmalig of erg weinig? Huur, leen of deel het dan.

Waar moet je opletten bij het huren?

Om zeker te weten dat een apparaat in de betreffende vestiging aanwezig en beschikbaar is, is het aan te raden om te reserveren.

Controleer het apparaat bij het afhalen: werkt alles en is het compleet?

Vraag de medewerker om een gebruiksaanwijzing van het apparaat. Vraag ook om veiligheidsinstructies, bijvoorbeeld of een veiligheidsbril, stofmasker of handschoenen nodig zijn.

Check of de benodigde en de juiste accessoires (boortjes, schuurpapier) en brandstof erbij zitten. En of je hiervoor moet bijbetalen.

Breng het apparaat schoon weer terug, anders kan de verhuurder reinigingskosten in rekening brengen.

Heb je het apparaat langer nodig dan verwacht, verleng de huur dan zo snel mogelijk. Als je het apparaat zonder bericht later inlevert, kunnen sommige verhuurders een boete in rekening brengen (2 keer de huur).

Andere tips