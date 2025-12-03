Archief Boormachines

4 juni 2026
Eén accu voor alle apparaten
Gereedschap met een accu is populair. En steeds vaker kun je de accu ook gebruiken voor ander gereedschap. Dat heet een accuplatform. Waar moet je op letten als je accugereedschap gaat kopen?
Gereedschap met een accu is populair. En steeds vaker kun je de accu ook gebruiken voor ander gereedschap. Dat heet een accuplatform. Waar moet je op letten als je accugereedschap gaat kopen?
Lees hoe wij de verschillende accuboormachines vergelijken en tot onze testresultaten komen.
Waar ben je het goedkoopst uit voor verf, hout en ander klusmateriaal?
Bouwmarkten en andere bedrijven verhuren gereedschap. Wij zochten uit wat het ongeveer kost en waar je op moet letten.