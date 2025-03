Wat kost een nieuwe cv-ketel?

Voor een 'kale' cv-ketel betaal je €900 tot €3000. Die prijzen zijn afhankelijk van de CW-waarde en het vermogen dat je nodig hebt. Maar ook het type en merk zijn belangrijk.

Wij testen jaarlijks hr-combiketels van onder andere Intergas, Remeha en Vaillant. De prijzen van cv-ketels in onze test variëren van €970 tot €2600.

Kosten nieuwe cv-ketel mét installatie

Koop een ketel altijd met deskundige installatie. Koop je bij een webwinkel, kies er dan een die ook installatie aanbiedt. Zo vergelijk je de kosten inclusief installatie.

Je cv-ketel vervangen voor een nieuwe, zuinigere variant kost gemiddeld tussen de €1600 en €3400. Een cv-ketel moet ook onderhouden worden. Onderhoud kost ongeveer €80 per jaar. Bij een levensduur van 15 jaar komt er dus nog €1200 bij. De installatiekosten verschillen per woning. Kijk dus niet alleen naar de prijs. De tijd die de installateur besteedt aan de juiste instellingen is ook belangrijk.

Je moet het hele cv-systeem goed (laten) instellen voor het beste comfort en energiezuinigheid. De ketel, thermostaat en radiatoren goed laten instellen door waterzijdig inregelen bespaart veel energie.

Een refurbished cv-ketel

De term ‘refurbished’ hoor je de laatste jaren steeds meer. Nieuwere cv-ketels verschillen niet meer zo veel van oudere modellen. Dus je mist ook niet veel. Het rendement van de nieuwste ketels is niet veel hoger.

Het is duurzamer om voor refurbished producten te kiezen en de aanschafprijs is lager. Een nadeel is dat je minder keuze hebt, en het risico op storingen is soms nét wat hoger. Let dus goed op de garantie- en servicevoorwaarden van de aanbieder.

Een cv-ketel huren

Leasen of huren is ook een optie. Huren kan voor een bedrag van bijvoorbeeld €35 per maand. Een voordeel is dat onderhoud inbegrepen is. Er komen nog wel installatie (en soms de-installatie) kosten bij.

Over een langere tijd (meer dan 7 jaar) is huren veel duurder. Maar kun je binnen 5 jaar van het gas af, dan is huren een goede mogelijkheid. Let wel goed op de voorwaarden.