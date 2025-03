Wat is een elektrische cv-ketel?

Een elektrische cv-ketel verwarmt het water voor je verwarmingssysteem met elektriciteit in plaats van gas. Dit warme water stroomt via leidingen naar de radiatoren of vloerverwarming en verwarmt je huis. Sommige elektrische cv-ketels leveren ook warm water voor de kraan of douche. Zo’n elektrische cv-ketel met boiler is dus een combiketel.

Voordelen en nadelen van een elektrische cv-ketel

Heb je een klein of goed geïsoleerd huis, dan is je warmtebehoefte beperkt. In dat geval kun je kiezen voor een elektrische cv-ketel. Maar zelfs als je heel weinig stookt is een elektrische cv-ketel meestal niet verstandig.

Dat komt omdat het verwarmen van een huis veel energie kost. Een enkele ruimte elektrisch verwarmen met infraroodpanelen of elektrische kachels is ook niet zuinig, maar kost je in een jaar toch minder aan stroom.

De voordelen van een elektrische cv-ketel

Elektrische ketels zijn vaak kleiner dan gasgestookte ketels en ze vragen weinig onderhoud. Ze zijn stil en goedkoper dan een all-electric-warmtepomp.

De nadelen van een elektrische cv-ketel

Helaas zijn de stookkosten bij een elektrische cv-ketel veel hoger dan bij alle andere centrale verwarmingssystemen. Dat geldt voor zowel een 'all-electric' warmtepomp, een hybride warmtepomp (combinatie cv-ketel met kleine warmtepomp) als een hr-ketel op gas. Afhankelijk van de situatie is soms ook een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig, met bijkomend hogere netwerkkosten.

Niet toegestaan als hoofdverwarming

Let op: een elektrische cv-ketel is wettelijk gezien niet toegestaan als hoofdverwarming. Dit verbod op elektrische ketels geldt voor nieuwbouw, maar ook bij vervanging van een gasgestookte cv-ketel in een bestaande woning.

In combinatie met zonnepanelen

Met zonnepanelen produceer je een deel van de tijd je eigen goedkope groene stroom. Als je veel stroom over hebt, dan lijkt een elektrische cv-ketel logisch. Want die verbruikt veel. Maar je zonnepanelen leveren de meeste stroom in de lente- en zomermaanden. Dat zijn net de maanden waarin je weinig stookt. Dit maakt het nut van de zonnepanelen / elektrische cv-ketel combinatie altijd beperkt.

Verschil met een warmtepomp

Een elektrische cv-ketel is heel iets anders dan een warmtepomp. Een elektrische cv-ketel zet elektriciteit direct om in warmte. Een systeem met warmtepomp haalt alle verwarmingsenergie uit de buitenlucht of de bodem. Daar is ook elektriciteit voor nodig. Maar met een elektrische cv-ketel verbruik je 3 tot 4 keer meer elektriciteit voor dezelfde hoeveelheid warmte. Je gasgestookte cv-ketel vervangen door een warmtepomp is dus een betere keuze.

Verkeerd beeld in de media

Soms verschijnen er in de media verhalen over nieuwe uitvindingen waarmee je zuinig en goedkoop zonder gas stookt en geen warmtepomp nodig hebt. Het hoge rendement, 'bijna 100%', wordt als pluspunt genoemd. Dat lijkt mooi, maar het is niet bijzonder. Dit geldt voor bijna alle soorten elektrische verwarming. En het rendement van een warmtepomp is veel hoger, bijvoorbeeld 300% of 400%.

Kortom, met een warmtepomp verwarm je je huis zuiniger dan met een cv-ketel. Of met een aansluiting op een duurzaam warmtenet (stadsverwarming).