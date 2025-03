Hoelang gaat een cv-ketel mee?

De gemiddelde levensduur van cv-ketels in onze test is volgens de meeste fabrikanten ongeveer 15 jaar. Met goed onderhoud is dat zeker te halen.

Dat blijkt ook uit het consumentenonderzoek dat we deden. Bij de helft van de ruim 7000 ondervraagden ging de vorige ketel minstens 15 jaar mee. Minder dan 1 op de 10 ketels begeeft het binnen 10 jaar.

Veel ketels gaan langer mee dan 15 jaar. Toch kan het slim zijn om een cv-ketel eerder te vervangen. Oudere modellen zijn vaak minder energiezuinig dan moderne hr-ketels of een duurzam alternatief zoals een warmtepomp. En hoe ouder de cv-ketel, hoe groter de kans op storingen. En reparaties kunnen duur zijn. Gebeurt het vaker? Dan is het tijd voor een nieuwe.

Merk je bijvoorbeeld dat het langert duurt voor er warm water uit de kraan komt? Dan werkt de warmtewisselaar minder goed, en dat is een duur onderdeel.

Op de volgende manieren kun je controleren hoe oud je cv-ketel is:

Bekijk de factuur of het onderhoudsboekje

Controleer de aankoopfactuur of het onderhoudsboekje. Vaak vind je daar de installatiedatum of het bouwjaar.

Kijk in de handleiding

Heb je de originele handleiding nog? Daar staat soms ook een productiejaar of een aankoopdatum in.

Controleer het CE-nummer of serienummer

In het serienummer van je cv-ketel staat vaak de productiedatum. Dit nummer staat op het typeplaatje of de sticker op de ketel. Meestal aan de voorkant of zijkant. Bij veel merken kun je het bouwjaar aflezen uit de eerste of de laatste 2 cijfers. Ga naar deze website voor een uitgebreide lijst.