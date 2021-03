‘Neem Nationaal Isolatieprogramma op in regeerakkoord’

Nieuws|De komende regering moet een Nationaal Isolatieprogramma opnemen in haar regeerakkoord. Daarvoor pleit een brede coalitie van organisaties, waaronder de Consumentenbond. Belangrijk onderdeel in dat programma is een ‘isolatievoucher’ van 2000 euro per huishouden voor de slechtst geïsoleerde woningen.

Drie op 4 de woningen in Nederland is niet goed geïsoleerd. Ruim 2,7 miljoen woningen hebben een energielabel lager dan C. Dat is slecht voor het klimaat en leidt tot een onnodig hoge energierekening voor huishoudens.

Elk jaar 104.000 woningen duurzamer

Uit onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat de (hoge) kosten voor isolatie de belangrijkste reden is voor veel woningeigenaren om hun huis níet te isoleren. Een vouchersysteem om isolatiemaatregelen mee te bekostigen, kan de drempel voor die groep verlagen. Per jaar kunnen huiseigenaren zo ongeveer 104.000 koopwoningen verduurzamen.

Meer subsidie

De voucher dekt niet alle kosten. Consumenten moeten ook zelf investeren. In het Nationaal Isolatieprogramma is daarom ook verruiming van de ISDE-subsidie voor isolatiemaatregelen opgenomen, waar ook particuliere verhuurders dan gebruik van moeten kunnen maken. Nu kunnen zij dat alleen voor de aanschaf van apparaten zoals een zonneboiler of warmtepomp.

Isolatieverplichting

In het programma wordt ook de invoering van een isolatieverplichting bij verkoop of renovatie van woningen in 2030 genoemd. En al eerder zouden huiseigenaren gestimuleerd kunnen worden om maatregelen te treffen door de hoogte van de hypotheek afhankelijk te maken van de energieprestatie van de woning.

Een goed geïsoleerd huis zorgt voor een lagere energierekening, meer wooncomfort en is nodig om de woning te kunnen verwarmen met duurzame energiebronnen zoals een warmtenet of warmtepomp.

Initiatiefnemers

Het Nationaal Isolatieprogramma is opgesteld door de Consumentenbond, Energie-Nederland, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) en Koninklijke Bouwend Nederland.