Zonnepanelen moeten lonen

Wat is er mis?

Door het afschaffen van de salderingsregeling worden zonnepanelen vanaf 2027 onbetaalbaar. De terugverdientijd loopt dan op naar 25 jaar.

Dit geldt niet alleen voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen. Ook mensen die al zonnepanelen hebben, zitten in onzekerheid over hun terugverdientijd. Het is namelijk onduidelijk of energieleveranciers terugleverkosten blijven rekenen en hoeveel je krijgt voor de stroom die je aan het net levert.

Onze eisen

Wij vinden dat zonnepanelen aantrekkelijk moeten blijven voor iedereen, zowel huurders als woningeigenaren. Daarom willen we dat de overheid pas stopt met de salderingsregeling als er een helder alternatief is. Zodat zonnepanelen voor iedereen interessant blijven, waar je ook woont en wat je budget ook is.

Wat gaan we doen?

We oefenen druk uit op het kabinet om met een goed alternatief te komen voor de huidige regeling. Zo hebben we een alternatief uitgewerkt voor de salderingsregeling. Hiermee blijft het financieel aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen.

Samen met de Woonbond en Aedes steunden we ook een petitie van Vereniging Eigen Huis. Deze is op 12 november aangeboden.

Ons alternatief voor de salderingsregeling