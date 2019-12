Waarom zit mijn product niet in de test?

Helaas kunnen we niet álles testen wat verkrijgbaar is: dat kost te veel geld (en tijd). Bovendien willen we informatie over zoveel mogelijk verschillende producten aanbieden: van wasmachines tot tablets en van elektrische fietsen tot matrassen.

Selectie van producten

Bij elke test die de Consumentenbond doet, houden we rekening met hoe de markt in elkaar zit en welke modellen en fabrikanten populair zijn. Er verschijnen bij sommige productgroepen elk jaar honderden nieuwe producten, dus moeten we keuzes maken.

We streven ernaar om díe producten in de test op te nemen waarvan we verwachten dat ze interessant zijn voor zoveel mogelijk mensen. Om dat in te schatten, maken we gebruik van marktgegevens, zoals verkoopcijfers en de marktaandelen van de verschillende merken.

Uitzonderingen

Daar zijn uitzonderingen op. Als markten gedomineerd worden door 1 of 2 merken, nemen we ook andere merken op, ook al verkopen ze (nog) weinig producten. Verder nemen we ook weleens bijzondere of innovatieve producten in onze test mee, zodat we je kunnen voorzien van informatie over nieuwe ontwikkelingen.