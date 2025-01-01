icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Miele vaatwassers

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Miele heeft een ruim assortiment vaatwassers. Er zijn inbouw-, vrijstaande of onderbouw vaatwassers. En half en volledig geïntegreerde en extra hoge modellen. Wij helpen je een Miele-vaatwasser te kiezen.

Keuzehulp

  • Miele G 5663 SCVi Active E
    MieleG 5663 SCVi Active E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7081 SCVi AutoDos
    MieleG 7081 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5851 Vi Active Plus
    MieleG 5851 Vi Active Plus
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7080 SCVi AutoDos
    MieleG 7080 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5651 SCVI ACTIVE
    MieleG 5651 SCVI ACTIVE
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7651 SCVi Autodos
    MieleG 7651 SCVi Autodos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5611 SC ACTIVE BW
    MieleG 5611 SC ACTIVE BW
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5611 SC CS Front
    MieleG 5611 SC CS Front
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5811 SC ACTIVE PLUS CS
    MieleG 5811 SC ACTIVE PLUS CS
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5851 SCVI ACTIVE PLUS
    MieleG 5851 SCVI ACTIVE PLUS
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5668 SCVi XXL
    MieleG 5668 SCVi XXL
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7658 SCVi XXL AutoDos
    MieleG 7658 SCVi XXL AutoDos
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7623 Sci
    MieleG 7623 Sci
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5450 Vi
    MieleG 5450 Vi
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7260 SCVi CS
    MieleG 7260 SCVi CS
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7298 SCVi XXL
    MieleG 7298 SCVi XXL
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7293 SCVi
    MieleG 7293 SCVi
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7232 SC BRWS
    MieleG 7232 SC BRWS
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Miele vaatwasser kopen

Je kunt een vaatwasser van Miele online kopen of bij een speciaalzaak. Het aanbod tussen speciaalzaken, keukenzaken en webshops verschilt. Zoek dus uit welke eigenschappen je belangrijk vindt en welke Miele vaatwasser je wilt. Via de vergelijker zie je in welke webshops een model te koop is. Of bekijk wat de beste Miele vaatwasser is. 

Miele vaatwasser inbouw kopen

Bepaal eerst of je een Miele inbouw-afwasmachine wilt kopen, of een vrijstaande. Een inbouwvaatwasser werk je weg achter het meubelpaneel van je keuken.

Miele Series

Er zijn 2 series Miele afwasautomaten. Van basismodellen tot uitgebreide met veel functies. In beide series zitten inbouw-afwasautomaten en vrijstaande.

G5000-serie: de instapmodellen van Miele. 

G7000-serie: geavanceerdere modellen, met gunstig energielabel

Een G 7000-vaatwasser heeft een zogenoemde FlexLine rekindeling. De lade kun je verstellen in hoogte, diepte en breedte. Je kunt kiezen tussen 3 uitvoeringen: Comfort, ExtraComfort en MaxiComfort. De deur opent automatisch. 

Een aantal modellen uit deze serie heeft: 

Automatische dosering

Een vaatwasser met AutoDos doseert automatisch wasmiddel via een zogenoemde PowerDisk® met vaatwasmiddel. 

WiFi-Conn@ct en Miele@Mobile-app

Hiermee kun je onder andere de vaatwasser op afstand starten, de programmastatus zien. Ook kun je het apparaat zo programmeren dat hij zelfstandig op vooraf vastgelegde tijden start.

Miele vaatwassers vergelijken

Aan de modelnaam kun je informatie afleiden. Aan de laatste letters zie je of de vaatwasser:

  • Volledig geintegreerd is; VI of SC VI.
  • Integreerbaar is; SCi of i,
  • Onderbouw is; SCU of U,
  • Vrijstaand is; SC.
  • SL staat voor smalle vaatwasser.

We hebben verschillende afwasmachines van Miele getest. Vergelijk ze op resultaten voor o.a. schoonwassen, drogen, geluid, energie- en watergebruik en gebruiksgemak. Bekijk en vergelijk ook welke programma's, functies en opties de vaatwassers hebben.

Heb je er een gevonden die aan je wensen voldoet? Dan kun je via onze vergelijker meteen naar de webshop van je keuze om de afwasmachine te kopen.

Vaatwassers per merk