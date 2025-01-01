Miele heeft een ruim assortiment vaatwassers. Er zijn inbouw-, vrijstaande of onderbouw vaatwassers. En half en volledig geïntegreerde en extra hoge modellen. Wij helpen je een Miele-vaatwasser te kiezen.

Miele vaatwasser kopen

Je kunt een vaatwasser van Miele online kopen of bij een speciaalzaak. Het aanbod tussen speciaalzaken, keukenzaken en webshops verschilt. Zoek dus uit welke eigenschappen je belangrijk vindt en welke Miele vaatwasser je wilt. Via de vergelijker zie je in welke webshops een model te koop is. Of bekijk wat de beste Miele vaatwasser is.

Miele vaatwasser inbouw kopen

Bepaal eerst of je een Miele inbouw-afwasmachine wilt kopen, of een vrijstaande. Een inbouwvaatwasser werk je weg achter het meubelpaneel van je keuken.

Miele Series

Er zijn 2 series Miele afwasautomaten. Van basismodellen tot uitgebreide met veel functies. In beide series zitten inbouw-afwasautomaten en vrijstaande.

G5000-serie: de instapmodellen van Miele.

G7000-serie: geavanceerdere modellen, met gunstig energielabel

Een G 7000-vaatwasser heeft een zogenoemde FlexLine rekindeling. De lade kun je verstellen in hoogte, diepte en breedte. Je kunt kiezen tussen 3 uitvoeringen: Comfort, ExtraComfort en MaxiComfort. De deur opent automatisch.

Een aantal modellen uit deze serie heeft:

Automatische dosering

Een vaatwasser met AutoDos doseert automatisch wasmiddel via een zogenoemde PowerDisk® met vaatwasmiddel.

Hiermee kun je onder andere de vaatwasser op afstand starten, de programmastatus zien. Ook kun je het apparaat zo programmeren dat hij zelfstandig op vooraf vastgelegde tijden start.

Miele vaatwassers vergelijken

Aan de modelnaam kun je informatie afleiden. Aan de laatste letters zie je of de vaatwasser:

Volledig geintegreerd is; VI of SC VI.

Integreerbaar is; SCi of i,

Onderbouw is; SCU of U,

Vrijstaand is; SC.

SL staat voor smalle vaatwasser.

We hebben verschillende afwasmachines van Miele getest. Vergelijk ze op resultaten voor o.a. schoonwassen, drogen, geluid, energie- en watergebruik en gebruiksgemak. Bekijk en vergelijk ook welke programma's, functies en opties de vaatwassers hebben.

Heb je er een gevonden die aan je wensen voldoet? Dan kun je via onze vergelijker meteen naar de webshop van je keuze om de afwasmachine te kopen.