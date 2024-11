Een stille vaatwasser is ideaal als je keuken dicht bij je woon- of slaapkamer is. In onze test beoordelen we wasresultaten, geluidsniveau en meer. Zo helpen we je de beste stille vaatwasser vinden.

Stille vaatwassers getest

Of je nu zoekt naar een vrijstaande of inbouwvaatwasser die stil is, wij hebben ze getest. In het lab letten we naast het geluid op het was- en droogresultaat van de vaatwassers. En ook op het energieverbruik en de snelheid. Ontdek welke vaatwassers écht stil zijn en je vaat sprankelend schoon krijgen.

Stille vaatwasser kopen

Als je een vaatwasser wilt kopen die weinig geluid maakt, let dan op het aantal decibel (dB) dat het apparaat produceert. Een stille vaatwasser heeft een geluidsniveau van 44 dB of minder. Dat is vergelijkbaar met fluisteren.

Een stille vaatwasser kopen is bijvoorbeeld verstandig als je een open keuken hebt. Maar niet alleen het geluidsniveau is belangrijk. Ook moet het geen storend of vervelend geluid zijn. Dat beoordelen we ook.

Andere onderdelen om op te letten zijn het energie- en waterverbruik. Een energiezuinige vaatwasser verbruikt minder stroom, wat goed is voor het milieu en je energierekening. Kijk ook naar de programmaduur. Sommige vaatwassers hebben een snelprogramma dat korter duurt. Handig voor drukke dagen.

Stille vaatwassers vergelijken

Zoek je een stille inbouwvaatwasser, een stille vrijstaande vaatwasser, of een stille energiezuinige vaatwasser? Gebruik de filters om je keuze te beperken. Zo houd je de stille vaatwassers over die het best passen bij wat je zoekt. In de vergelijker kun je verschillende stille vaatwassers kiezen om met elkaar te vergelijken.

Als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap zie je snel welke modellen het laagste geluidsniveau hebben én het minst vervelende geluid maken. Ook zie je welke de vaat het beste schoon en droog krijgen en daarbij niet te veel energie gebruiken.