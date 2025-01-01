Bosch maakt verschillende soorten en series vaatwassers. Van eenvoudige vaatwassers tot vaatwassers die je via een app kunt bedienen. En van extra grote tot hele kleine vaatwassers. De prijs van een Bosch vaatwasser varieert van ongeveer €400 tot €1400.

Soorten Bosch vaatwassers

Van het merk Bosch kun je vrijstaande en inbouwmodellen kopen. En er zijn kleine, smalle, standaard formaat modellen en extra hoge Bosch afwasmachines.

Verschillende series

De Bosch vaatwassers van dit moment zijn onderverdeeld in de series: 2, 4, 6, en 8. Van eenvoudig tot geavanceerd.

Het hangt van de winkel af welke modellen je er kunt kopen. Afwasautomaten van Bosch worden selectief gedistribueerd. Dit betekent dat winkels bepaalde modellen wel of niet verkopen.

Series

Deze 4 series van Bosch verschillen in droogprestaties, energiegebruik, geluidsniveau, gebruiksgemak en duurzaamheid.

Serie 2

- Modelnamen hebben een 2, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Het zijn de basismodellen. Ze zijn beperkt in snufjes, programma’s en flexibiliteit. En hebben het minst gunstige energielabel van de 4 series. Afhankelijk van het model heb je een bovenkorf die je in hoogte kunt verstellen. Of er is een licht op de vloer dat aangeeft of een programma bezig is. Ook zijn er modellen met Home Connect. Die kun je via een app bedienen.

Serie 4

- Modelnamen hebben een 4, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Meer mogelijkheden als korven die je flexibel inruimt, Home Connect, extra stil (afhankelijk van het model).

Serie 6

- Modelnamen hebben een 6, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Ze hebben meestel max flex-korven, die je maximaal kunt verstellen. Ook zijn ze stil en kun je ze bedienen via een app. Er is een extra clean zone, de vaat wordt daar extra grondig schoon gemaakt. En de vaatwassers hebben PerfectDry: met zeoliet wordt de vaat beter droog.

Serie 8

- Modelnamen hebben een 8, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Deze serie heeft de volgende kenmerken:

- een gunstig energielabel

- de vaat wordt beter droog met behulp van zeoliet

- maximaal flexibele korven

- maximaal stil

- te bedienen via een app

- IntelligentProgram: het programma wordt aangepast aan de hand van je feedback

Modelnamen ontleden

Aan de modelnaam van Bosch-afwasmachine kun je informatie afleiden. De eerste 3 letters bijvoorbeeld zeggen iets over het model. Bijvoorbeeld vrijstaand, inbouw, onderbouw, (volledig) geïntegreerd en klein of juist hoog. Het cijfer daarna is het serienummer.

Bijvoorbeeld:

SPS is een smalle (45 cm) vrijstaande vaatwasser.

is een smalle (45 cm) vrijstaande vaatwasser. SMS is een normale vrijstaande vaatwasser.

is een normale vrijstaande vaatwasser. SMU is een vaatwasser die onder gebouwd kan worden.

is een vaatwasser die onder gebouwd kan worden. SKS zijn compacte vaatwassers. Ze zijn ongeveer halfhoog en kunnen bijvoorbeeld op een aanrechtblad worden gezet.

zijn compacte vaatwassers. Ze zijn ongeveer halfhoog en kunnen bijvoorbeeld op een aanrechtblad worden gezet. SMI staat voor een vaatwasser die geïntegreerd kan worden.

staat voor een vaatwasser die geïntegreerd kan worden. SMV, SME en SMA staat voor een volledig ingebouwde vaatwasser. Is de tweede letter een B, dan betekent dit dat deze extra hoog is (85 cm of hoger).

Bosch of Siemens?

Vaatwassers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt. En soms een aantal programma’s. De vaatwassers van Bosch zijn vaak iets goedkoper dan van Siemens.

Koop je je vaatwasser het liefst bij een winkel in je buurt? Zoek dan uit welke Bosch- of Siemens-vaatwassers ze verkopen en hoe goed die scoren.