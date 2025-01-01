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Bosch vaatwassers

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Bosch maakt verschillende soorten en series vaatwassers. Van eenvoudige vaatwassers tot vaatwassers die je via een app kunt bedienen. En van extra grote tot hele kleine vaatwassers. De prijs van een Bosch vaatwasser varieert van ongeveer €400 tot €1400.

Keuzehulp

  • Bosch SMV4HVX14E
    BoschSMV4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4HVX14E
    BoschSMH4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SBV6ZBX26E
    BoschSBV6ZBX26E
    Inbouw XXL|13 couverts|Energieklasse B
    Expert review

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV6ZCX10E
    BoschSMV6ZCX10E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SBD8TCX04E
    BoschSBD8TCX04E
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMI4ECS28E
    BoschSMI4ECS28E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMS6ZCI11F
    BoschSMS6ZCI11F
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV4EVX08E
    BoschSMV4EVX08E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMS4EAI28E
    BoschSMS4EAI28E
    Vrijstaand|13 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV4ECX28E
    BoschSMV4ECX28E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV4ECX27E
    BoschSMV4ECX27E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV4ENX06E
    BoschSMV4ENX06E
    Inbouw|13 couverts|Energieklasse B
    Expert review

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV4ECX30E
    BoschSMV4ECX30E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4ECX28E  
    BoschSMH4ECX28E  
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4ECX27E
    BoschSMH4ECX27E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SBV6YCX02E
    BoschSBV6YCX02E
    Inbouw XXL|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMS6ECW04E
    BoschSMS6ECW04E
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4EVX00E
    BoschSMH4EVX00E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Soorten Bosch vaatwassers

Van het merk Bosch kun je vrijstaande en inbouwmodellen kopen. En er zijn kleine, smalle, standaard formaat modellen en extra hoge Bosch afwasmachines.

Verschillende series

De Bosch vaatwassers van dit moment zijn onderverdeeld in de series: 2, 4, 6, en 8. Van eenvoudig tot geavanceerd.

Het hangt van de winkel af welke modellen je er kunt kopen. Afwasautomaten van Bosch worden selectief gedistribueerd. Dit betekent dat winkels bepaalde modellen wel of niet verkopen.

Series

Deze 4 series van Bosch verschillen in droogprestaties, energiegebruik, geluidsniveau, gebruiksgemak en duurzaamheid.

Serie 2

- Modelnamen hebben een 2, als eerste cijfer na de 3 letters. 

- Het zijn de basismodellen. Ze zijn beperkt in snufjes, programma’s en flexibiliteit. En hebben het minst  gunstige energielabel van de 4 series. Afhankelijk van het model heb je een bovenkorf die je in hoogte kunt verstellen. Of er is een licht op de vloer dat aangeeft of een programma bezig is. Ook zijn er modellen met Home Connect. Die kun je via een app bedienen.

Serie 4

- Modelnamen hebben een 4, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Meer mogelijkheden als korven die je flexibel inruimt, Home Connect, extra stil (afhankelijk van het model).

Serie 6

- Modelnamen hebben een 6, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Ze hebben meestel max flex-korven, die je maximaal kunt verstellen. Ook zijn ze stil en kun je ze bedienen via een app. Er is een extra clean zone, de vaat wordt daar extra grondig schoon gemaakt. En de vaatwassers hebben PerfectDry: met zeoliet wordt de vaat beter droog.

Serie 8

- Modelnamen hebben een 8, als eerste cijfer na de 3 letters.

- Deze serie heeft de volgende kenmerken:

  •  - een gunstig energielabel
  •  - de vaat wordt beter droog met behulp van zeoliet
  •  - maximaal flexibele korven
  •  - maximaal stil
  •  - te bedienen via een app
  •  - IntelligentProgram: het programma wordt aangepast aan de hand van je feedback

Modelnamen ontleden

Aan de modelnaam van Bosch-afwasmachine kun je informatie afleiden. De eerste 3 letters bijvoorbeeld zeggen iets over het model. Bijvoorbeeld vrijstaand, inbouw, onderbouw, (volledig) geïntegreerd en klein of juist hoog. Het cijfer daarna is het serienummer. 

Bijvoorbeeld:

  • SPS is een smalle (45 cm) vrijstaande vaatwasser.
  • SMS is een normale vrijstaande vaatwasser.
  • SMU is een vaatwasser die onder gebouwd kan worden.
  • SKS zijn compacte vaatwassers. Ze zijn ongeveer halfhoog en kunnen bijvoorbeeld op een aanrechtblad worden gezet.
  • SMI staat voor een vaatwasser die geïntegreerd kan worden.
  • SMV, SME en SMA staat voor een volledig ingebouwde vaatwasser. Is de tweede letter een B, dan betekent dit dat deze extra hoog is (85 cm of hoger).

Bosch of Siemens?

Vaatwassers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt. En soms een aantal programma’s. De vaatwassers van Bosch zijn vaak iets goedkoper dan van Siemens.

Koop je je vaatwasser het liefst bij een winkel in je buurt? Zoek dan uit welke Bosch- of Siemens-vaatwassers ze verkopen en hoe goed die scoren.

Vaatwassers per merk