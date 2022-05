Heb je een kleinere keuken, of niet zoveel vaat, dan biedt een kleine vaatwasser uitkomst. In een smalle vaatwasser past vaat voor 1 tot 2 personen. Een compacte is kleiner, deze heeft 1 rek. Wij helpen je een goede kleine vaatwasser te kopen.

Wanneer neem je een smalle of compacte vaatwasser?

Heb je beperkte ruimte in je keuken, of woon je alleen of met zijn tweeën? Dan kun je kiezen voor een smalle vaatwasser of compacte vaatwasser.

Smalle vaatwasser

Een smalle vaatwasser is net zo hoog als een normaal formaat vaatwasser, maar is slechts 45 cm breed. Er passen 9 à 10 couverts in. Er zijn vrijstaande en inbouwmodellen.

Compacte vaatwasser

Een compacte vaatwasser wordt ook wel een mini genoemd. Deze is kleiner dan een gewone vaatwasser. Er is plek voor zo'n 6 couverts. Hij is ongeveer de helft lager dan een normaal formaat en soms iets smaller, ongeveer formaat magnetron.

Een vrijstaande compacte vaatwasser kun je bijvoorbeeld op het aanrecht neerzetten. Er zijn ook compacte vaatwassers die je kunt inbouwen in de keukenwand.

Smalle en compacte vaatwassers getest

We testen af en toe smalle en compacte/mini vaatwassers. We testen ze op dezelfde manier als grotere vaatwassers. We beoordelen onder andere hoe goed en zuinig ze de vaat wassen en drogen, hoe makkelijk je hem in- en uitruimt en bedient, en hoe stil hij is.

Smalle en compacte vaatwassers vergelijken

Vergelijk de vaatwassers op opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld op afmetingen, energieklasse, hoeveel servies er in de vaatwasser kan en waar je bestek kwijt kunt.

Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je ook testresultaten vergelijken. Zo kies jij de beste smalle of compacte vaatwasser.