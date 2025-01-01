Whirlpool-vaatwassers hebben een gemiddelde prijs. Ze zijn niet heel duur en niet heel goedkoop. Het merk loopt ook niet voorop in de ontwikkelingen, maar volgt ze wel op de voet. Wij helpen je een Whirlpool-vaatwasser kopen.

Whirlpool vaatwasser kopen

Er zijn verschillende modellen te koop van het merk Whirlpool. Er zijn half- en volledig geïntegreerde inbouwvaatwassers, vrijstaande vaatwassers en onderbouw-vaatwassers van dit merk. Ook zijn er smalle modellen.

Zesde zintuig

Afwasmachines van Whirlpool hebben afhankelijk van het model onder andere:

6th sense

Dit betekent dat de vaatwasser met behulp van sensoren het wasprogramma aanpast aan de hoeveelheid vuil. Hierdoor gebruikt de machine meer of minder water en energie, afhankelijk van de hoeveelheid vuil.

NaturalDry

De deur gaat automatisch open aan het einde van het programma. Zo droogt de vaat beter op.

FlexiSpace

De afwasautomaat heeft korven die je flexibel kunt inruimen.

Modelnamen

Uit de namen van Whirlpool afwasmachines kun je het volgende afleiden:

Als de tweede (of soms derde) letter een 'l' is, is het een volledig geïntegreerde vaatwasser.

is, is het een volledig geïntegreerde vaatwasser. 'B' staat voor half geïntegreerd. Dat is dus een inbouw-afwasautomaat met zichtbaar bedieningspaneel).

'U' voor onderbouw.

'F' voor vrijstaand.

Als er een 'P' staat aan het einde, heeft het apparaat een PowerCleanfunctie.

Whirlpool vaatwassers vergelijken

We hebben verschillende vaatwassers van Whirlpool getest. Vergelijk ze op resultaten voor ondere andere schoonwassen, drogen, geluid, energie- en watergebruik en gebruiksgemak. Bekijk en vergelijk ook welke programma's, functies en opties de vaatwassers hebben.

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