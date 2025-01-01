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Vaatwassers met besteklade

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Er zijn vaatwassers met een lade voor bestek, met een mand (korf), of met beide. Bij een vaatwasser met besteklade is onderin de korf meer ruimte over voor ander servies. En je hoeft minder te bukken. Een bestekmand is makkelijk uit de vaatwasser te halen.

Keuzehulp

  • Bosch SMV4HVX14E
    BoschSMV4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMH4HVX14E
    BoschSMH4HVX14E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5663 SCVi Active E
    MieleG 5663 SCVi Active E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI8700A2PN
    AEGGI8700A2PN
    Inbouw XXL|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7235A2SZ
    AEGGI7235A2SZ
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • AEG GI7212A2SN
    AEGGI7212A2SN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7081 SCVi AutoDos
    MieleG 7081 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN63HX16CN
    SiemensSN63HX16CN
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse C

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Bosch SMV6ZCX10E
    BoschSMV6ZCX10E
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7080 SCVi AutoDos
    MieleG 7080 SCVi AutoDos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Whirlpool WH7IA115B2M3TUS0
    WhirlpoolWH7IA115B2M3TUS0
    Inbouw|15 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5651 SCVI ACTIVE
    MieleG 5651 SCVI ACTIVE
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 7651 SCVi Autodos
    MieleG 7651 SCVi Autodos
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Siemens SN65ZX16CE
    SiemensSN65ZX16CE
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse B

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5611 SC ACTIVE BW
    MieleG 5611 SC ACTIVE BW
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5611 SC CS Front
    MieleG 5611 SC CS Front
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5811 SC ACTIVE PLUS CS
    MieleG 5811 SC ACTIVE PLUS CS
    Vrijstaand|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

  • Miele G 5851 SCVI ACTIVE PLUS
    MieleG 5851 SCVI ACTIVE PLUS
    Inbouw|14 couverts|Energieklasse A

    Wassen

    Drogen

    Programmaduur

    Gebruiksgemak

Vaatwasser met besteklade kopen

Je kunt kiezen voor een vaatwasser met besteklade, bestekkorf of met beide.

Besteklade

De besteklade is een aparte lade bovenin de vaatwasser. Je legt het bestek naast elkaar. Een voordeel van een lade is dat er in het onderrek meer ruimte over is voor ander servies. Ook is er meer ruimte voor het bestek. Daardoor wordt het bestek gemiddeld wat beter schoon.

Er zijn besteklades die je gedeeltelijk kunt inklappen. Zo kun je bijvoorbeeld ook langere glazen nog makkelijk kwijt in het bovenste rek. En er zijn lades waar naast bestek ook kopjes op passen.

Bestekkorf

Fans van een bestekkorf vinden deze makkelijker in en uit te ruimen. Bestek staat vaak wel dichter op elkaar waardoor vuil er makkelijker tussen blijft zitten. Als je kiest voor een bestekkorf, dan is het handig als deze verplaatsbaar is. Dan kun je het onderste rek flexibel indelen.

Vaatwassers met besteklade getest

We testen vaatwassers met besteklade en vaatwassers met bestekkorf. We testen de vaatwassers niet alleen op hoe goed ze de vaat wassen en drogen, maar ook op hoe snel en energiezuinig ze dit doen. Daarnaast kijken we naar het gemak van in- en uitruimen en naar andere eigenschappen.

Je kunt de vaatwassers vergelijken op testresultaten met een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap. Vergelijk de vaatwassers op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Je kunt de vaatwasser van je keuze gemakkelijk bij een webwinkel kopen via onze vergelijker.

Vaatwassers per merk