Er zijn vaatwassers met een lade voor bestek, met een korf, of met beide. Bij een vaatwasser met besteklade is onderin de korf meer ruimte over voor ander servies. En de vaat wordt gemiddeld genomen net iets beter schoon. Voorstanders van een korf vinden dat deze makkelijker is in en uit te ruimen.

Vaatwasser met besteklade kopen

Je kunt kiezen voor een vaatwasser met besteklade, bestekkorf of met beide.

Besteklade

De besteklade is een aparte lade bovenin de vaatwasser. Je legt het bestek naast elkaar. Een voordeel van een lade is dat er in het onderrek meer ruimte over is voor ander servies. Ook is er meer ruimte voor het bestek. Daardoor wordt het bestek gemiddeld wat beter schoon.

Er zijn besteklades die je gedeeltelijk kunt inklappen. Zo kun je bijvoorbeeld ook langere glazen nog makkelijk kwijt in het bovenste rek. En er zijn lades waar naast bestek ook kopjes op passen.

Bestekkorf

Fans van een bestekkorf vinden deze makkelijker in en uit te ruimen. Bestek staat vaak wel dichter op elkaar waardoor vuil er makkelijker tussen blijft zitten. Als je kiest voor een bestekkorf, dan is het handig als deze verplaatsbaar is. Dan kun je het onderste rek flexibel indelen.

Vaatwassers met besteklade getest

We testen vaatwassers met besteklade en vaatwassers met bestekkorf. We testen de vaatwassers niet alleen op hoe goed ze de vaat wassen en drogen, maar ook op hoe snel en energiezuinig ze dit doen. Daarnaast kijken we naar het gemak van in- en uitruimen en naar andere eigenschappen.

Je kunt de vaatwassers vergelijken op testresultaten met een Kies & Koop- of Volledig en Vertrouwd-lidmaatschap. Vergelijk de vaatwassers op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Je kunt de vaatwasser van je keuze gemakkelijk bij een webwinkel kopen via onze vergelijker.