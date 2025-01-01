Siemens maakt verschillende soorten en series vaatwassers; van eenvoudige vaatwassers tot vaatwassers die je via een app kunt bedienen. En van extra grote tot kleine vaatwassers. We helpen je een Siemens-vaatwasser te kopen.

Soorten Siemens vaatwassers

Van het merk Siemens kun je vrijstaande en inbouwmodellen kopen. En er zijn kleine, smalle, standaard formaat modellen en extra hoge Siemens-afwasmachines. De prijs van een Siemens-vaatwasser varieert van ongeveer €500 tot €1400.

Verschillende series vaatwassers

Siemens vaatwassers zijn onderverdeeld in de series: iQ100, iQ300, iQ500 en iQ700. Van eenvoudig tot geavanceerd. De iQ700 modellen hebben HomeConnect en zijn het meest zuinig en stil. Serie iQ100 heeft de meest simpele modellen.

Het hangt van de winkel af welke modellen je er kunt kopen. Afwasmachines van Siemens worden selectief gedistribueerd. Dit betekent dat winkels bepaalde modellen wel of niet verkopen. Zoek dus ook uit welke afwasmasmachine van Siemens verkrijgbaar is.

Series

Deze series van Siemens verschillen in droogprestaties, energiegebruik, geluidsniveau, gebruiksgemak en duurzaamheid.

Inbouwvaatwassers

IQ100

Modelnamen hebben een 1 als tweede cijfer na de 2 letters.

Het zijn de basismodellen. Ze zijn beperkt in snufjes, programma’s en flexibiliteit. En hebben het minst gunstige energielabel van de 4 series. Afhankelijk van het model is er bijvoorbeeld een in hoogte verstelbare bovenkorf, verstelbare rekken of een licht op de vloer dat aangeeft of een programma bezig is. Ook zijn er modellen met Home Connect. Die kun je via een app bedienen.

IQ300

Modelnamen hebben een 3 als tweede cijfer na de 2 letters.

Meer mogelijkheden: flexibel in te ruimen korven een variolade: een besteklade waar ook kopjes in passen een licht op de vloer waaraan je kunt zien of het programma bezig is Home Connect verlichting in de vaatwasser (afhankelijk van het model).



IQ500

Modelnamen hebben een 5 als tweede cijfer na de 2 letters.

Ze hebben meestal FlexComfort-korven die je maximaal kunt verstellen

Ze hebben een variolade: een besteklade waar ook kopjes in passen.

Er is vaak een zone speciaal voor glas.

En de vaatwassers hebben PerfectDry: met behulp van zeoliet wordt de vaat beter droog.

Diverse modellen kun je bedienen via een app en projecteren de tijd op de vloer.

IQ700

Modelnamen hebben een 7 als tweede cijfer na de 2 letters.

Gunstig energielabel

Deze serie heeft opties als: beter drogen met behulp van zeoliet maximaal flexibele korven een zone speciaal voor glas bediening via een app binnenverlichting IntelligentProgram: het programma wordt aangepast aan de hand van je feedback (afhankelijk van het model).



Modelnamen ontleden

Aan de modelnaam van Siemens-vaatwassers kun je informatie afleiden. De eerste 2 letters bijvoorbeeld zeggen iets over het model. bijvoorbeeld vrijstaand, inbouw, onderbouw, (volledig) geïntegreerd en klein of juist hoog. Het tweede cijfer daarna is het serienummer. De derde letter geeft soms aan of het model Zeolith (Z) of HomeConnect (H) heeft. Maar niet elk model met H heeft HomeConnect.

Welke serie het is zie je aan het tweede cijfer na de 2 letters.

Hoge modellen hebben een X als tweede letter. Het derde cijfer staat voor het aantal programma’s.

Bijvoorbeeld:

SR2 is een smalle (45 cm) vrijstaande of onderbouw-vaatwasser. De vierde letter geeft de kleur aan (W= wit, C= zwart en I = inox).

is een smalle (45 cm) vrijstaande of onderbouw-vaatwasser. De vierde letter geeft de kleur aan (W= wit, C= zwart en I = inox). SN2 of SE2 is een normale vrijstaande vaatwasser. De vierde letter geeft de kleur aan (W= wit, C= zwart en I = inox).

of is een normale vrijstaande vaatwasser. De vierde letter geeft de kleur aan (W= wit, C= zwart en I = inox). SK is een compacte vaatwasser. Ze zijn ongeveer halfhoog en kunnen bijvoorbeeld op een aanrechtblad worden gezet.

is een compacte vaatwasser. Ze zijn ongeveer halfhoog en kunnen bijvoorbeeld op een aanrechtblad worden gezet. SP5 of SR5 is een smalle (45 cm) half geïntegreerde vaatwasser.

of is een smalle (45 cm) half geïntegreerde vaatwasser. SR6 , SR7 , SR8 en SP6 zijn smalle (45 cm) volledig geïntegreerde vaatwassers.

, , en zijn smalle (45 cm) volledig geïntegreerde vaatwassers. SN5 of SE5 staat voor een vaatwasser die geïntegreerd kan worden.

of staat voor een vaatwasser die geïntegreerd kan worden. SN6, SN7, SN8, SN9, SE6, of SE7 staat voor een volledig ingebouwde vaatwasser. Is de tweede letter een X of L, dan betekent dit dat deze extra hoog is en dus onder een hoger tafelblad past.

Bosch of Siemens vaatwasser?

Vaatwassers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt dan en soms een aantal programma’s. De vaatwassers van Bosch zijn vaak iets goedkoper dan Siemens.