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Siemens maakt verschillende soorten en series vaatwassers; van eenvoudige vaatwassers tot vaatwassers die je via een app kunt bedienen. En van extra grote tot kleine vaatwassers. We helpen je een Siemens-vaatwasser te kopen.
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Wassen
Drogen
Programmaduur
Gebruiksgemak
Van het merk Siemens kun je vrijstaande en inbouwmodellen kopen. En er zijn kleine, smalle, standaard formaat modellen en extra hoge Siemens-afwasmachines. De prijs van een Siemens-vaatwasser varieert van ongeveer €500 tot €1400.
Siemens vaatwassers zijn onderverdeeld in de series: iQ100, iQ300, iQ500 en iQ700. Van eenvoudig tot geavanceerd. De iQ700 modellen hebben HomeConnect en zijn het meest zuinig en stil. Serie iQ100 heeft de meest simpele modellen.
Het hangt van de winkel af welke modellen je er kunt kopen. Afwasmachines van Siemens worden selectief gedistribueerd. Dit betekent dat winkels bepaalde modellen wel of niet verkopen. Zoek dus ook uit welke afwasmasmachine van Siemens verkrijgbaar is.
Deze series van Siemens verschillen in droogprestaties, energiegebruik, geluidsniveau, gebruiksgemak en duurzaamheid.
IQ100
IQ300
IQ500
IQ700
Aan de modelnaam van Siemens-vaatwassers kun je informatie afleiden. De eerste 2 letters bijvoorbeeld zeggen iets over het model. bijvoorbeeld vrijstaand, inbouw, onderbouw, (volledig) geïntegreerd en klein of juist hoog. Het tweede cijfer daarna is het serienummer. De derde letter geeft soms aan of het model Zeolith (Z) of HomeConnect (H) heeft. Maar niet elk model met H heeft HomeConnect.
Welke serie het is zie je aan het tweede cijfer na de 2 letters.
Hoge modellen hebben een X als tweede letter. Het derde cijfer staat voor het aantal programma’s.
Bijvoorbeeld:
Vaatwassers van Bosch en Siemens worden door dezelfde fabrikant gemaakt. Veel modellen van Bosch en Siemens zijn technisch gelijk aan elkaar. Alleen het uiterlijk verschilt dan en soms een aantal programma’s. De vaatwassers van Bosch zijn vaak iets goedkoper dan Siemens.