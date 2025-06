Van het merk ETNA zijn veel verschillende vaatwassers te koop. Ze variëren in energieklasse en het aantal couverts dat ze kunnen wassen. Welke past bij jou?

Energieklasse A, B en C

Vrijstaand | 14 couverts | Energieklasse C

Vrijstaand | 14 couverts | Energieklasse C

Inbouw | 14 couverts | Energieklasse C

Vrijstaand | 14 couverts | Energieklasse C

Inbouw XXL | 16 couverts | Energieklasse C

Inbouw XXL | 16 couverts | Energieklasse C

ETNA-vaatwassers getest

In onze vergelijker hebben we een flink aantal ETNA-afwasmachines. Je vindt er een aantal vrijstaande modellen en inbouwvaatwassers. Die inbouwvaatwassers zijn er in 2 hoogtes: standaard en XXL. Die laatste zijn hoger dan 85 cm en passen dus onder een hoger aanrechtblad.

We testen al deze modellen in een lab streng op meerdere onderdelen. Natuurlijk op hoe goed ze wassen en drogen. We kijken hoeveel lawaai ze maken en hoveel water en energie ze verbruiken. Met deze en meer resultaten zie je welke ETNA-vaatwasser het beste is voor jou.

ETNA-vaatwasser kopen

Ben je op zoek naar een ETNA-vaatwasser voor inbouw? Of wil je juist een vrijstaand model? Dit hangt af van waar je de vaatwasser neer wil zetten. Een inbouwvaatwasser werk je weg in je keuken met een bijpassend paneel op de deur.

Voor mensen die veel vaat hebben, heeft ETNA-vaatwassers waar wel 16 couverts in passen. Die zijn 60 cm breed. Dat is de standaardbreedte. Ze hebben meestal een besteklade in plaats van een korf.

Je kunt je nieuwe ETNA-vaatwasser online kopen, of bij een keuken- of witgoedwinkel in je buurt. Vaak kun je daar ook nieuwe onderdelen kopen als er iets vervangen moet worden.

ETNA-vaatwassers vergelijken

Om de vaatwasser te vinden die bij jou past, filter je op de belangrijke eigenschappen in de vergelijker. Je vergelijkt dan de ETNA-vaatwassers met elkaar op eigenschappen als geluid, energieverbruik, en functies.